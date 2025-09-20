نقدها و نمرات بوردرلندز ۴ منتشر شد؛ همان همیشگی

هر قسمت جدید بوردرلندز با موج عظیمی از انتظار همراه است؛ انتظاری که با دیالوگهای بامزه، شخصیتهای بهیادماندنی و جامعهی پرشوری که بیشمار راهنما برای ساختن بیلدهای قدرتمند جهت تسخیر بازی آماده میکنند، بیشتر و بیشتر میشود. بوردرلندز ۴ هم از این قاعده مستثنا نیست و انتشارش با نقدهای نسبتا مثبتی همراه شده است و به نظر میرسد که گیرباکس این بار هم به هدف زده است.
آیجیان (IGN) / 8 از 10
بوردرلندز ۴ یک تکامل شجاعانه در سبک جهان باز برای مجموعهی لوتر شوتری است که همیشه دیوانهوار و بیپروا بوده و حالا نیاز داشت چیزی تازه امتحان کند و در بیشتر بخشها عالی عمل کرده است. مبارزات به لطف گزینههای حرکتی هیجانانگیز و طراحیهای جالب دشمنان، روانتر و جذابتر از همیشه هستند و داستان سرگرمکننده بازی هم در حالی که جهت تازهای میگیرد، همچنان به خوبی با داستانهای پیشین گره میخورد. انتقال بازی به سبک جهانباز البته بینقص نیست، مخصوصاً وقتی زمینهای ناهموار با تعداد زیادی دیوار نامرئی باعث میشوند حس کنید که این محیطها فقط برای نمایش هستند؛ اما ارزشش را دارد چون میتوانید مسیر خودتان را انتخاب کنید و آزادانه دنیای عجیب و پرخشونت کایروس را کشف کنید. باگهایی که من و دوستانم با آنها روبهرو شدیم، گاهی تجربهی گروهی را خراب میکردند، اما در میان آنها حسابی خوش گذراندیم و من و دوستانم کاملاً اسیر چرخهی بیپایان جمعآوری غنیمت شدیم. مجموعه بوردرلندز مدتی بود که درجا میزد و حالا بهویژه بعد از چند آپدیت، بوردرلندز ۴ دقیقاً همان لگدی است که برای بیدار شدن لازم داشت.
گیماسپات (Gamespot) / 7 از 10
اگر دنبال کشف غنیمتها، ساخت بیلدهای جدید و ایجاد هرجومرجی دیوانهوار هستید، بوردرلندز ۴ نیاز شما را برآورده میکند. این قسمت از نظر مکانیکی کاملترین بازی بوردرلندز تا امروز است و هر یک از والتهانترها فرصتی سرگرمکننده فراهم میکنند تا بازی را به شکلی متفاوت تجربه کنید. البته داستان و شخصیتهای بازی بهاندازهای قوی نیستند که بهتنهایی توجه شما را جلب کنند، و مبارزات بازی هم وقتی همه انواع دشمنها را دیده باشید، شروع به تکراری شدن میکند.
دوالشاکرز (Dualshockers) / 9 از 10
اگر از طرفداران بوردرلندز هستید، مطمئناً عاشق تازهترین قسمت از این لوتر شوتر پرهیاهو و پرانرژی خواهید شد. بوردرلندز ۴ بدون شک بهترین نسخهای است که تاکنون تجربه کردهام. این بازی حاصل جمع تمام چیزهایی است که مجموعه تا به حال یاد گرفته و حتی فراتر از آن عمل میکند.
گیم اینفورمر (Game Informer) 8.5 از 10
هرچند بسیاری از عناصر اصلی مجموعه دستنخورده باقی ماندهاند، اما گیرباکس آنها را اصلاح و بازآفرینی کرده است به گونهای که بوردرلندز ۴ فراتر از هر چیزی میرود که این مجموعه تاکنون به آن دست یافته بود و همین باعث شده یک لوتر شوتر پرهیجان شکل بگیرد که شایستهی همان شهرت درخشان اوایل دههی ۲۰۱۰ این مجموعه است. این بازی همزمان نماد افراط و خویشتنداری است؛ شاید متناقض به نظر برسد، اما برای مجموعهای که اساساً بر مرز میان مفاهیم متضاد بنا شده، کاملاً طبیعی است.»
ویجیسی (VGC) / 8 از 10
بوردرلندز ۴ یک بازی تیراندازی نقشآفرینی عالی با گیمپلی پاداشدهنده و درگیرکننده است. با اینکه بعضی عناصر ظاهری، مثل شخصیتهای جدید بیروح یا قلاب بیاستفاده، از جذابیت آن کم میکند، اما حجم بالای سرگرمیای که با بازی تجربه میکنیم، غیرقابل چشمپوشی است. بوردرلندز ۴ دقیقاً به ما یادآوری میکند چرا طرفدار دو قسمت اول بودیم و در عین حال با پذیرفتن اشتباهات قسمت سوم از آنها درس میگیرد.
لولآپ (LevelUp) / 8.5 از 10
ما از بوردرلندز ۴ خوشمان آمد و شگفتزده شدیم. این بازی توانست هفتهها ما را درگیر کند تا جایی که در طول نوشتن این بررسی هم مشغول آن بودیم و میدانیم که باز هم به سراغ تکمیل کاراکترها و آزمایش باقی شخصیتها خواهیم رفت. با این حال، مشکلات فنی کمی نگرانکنندهاند و امیدواریم صرفا همان مشکلات جزئی باشند. چه بخواهیم چه نخواهیم، واقعیت این است که این بازی چیزی جز همان بوردرلندز همیشگی نیست. البته این لزوما یک نکتهی منفی نیست؛ بالاخره ارزش این مجموعه به عنوان بازیای که ژانر لوتر شوتر را محبوب کرد غیرقابل انکار است. اما اگر جزو کسانی هستید که چرخه بازیهای قبلی را دوست نداشتهاید، انتظار نداشته باشید این بازی نظر شما را عوض کند.
این بازی در حال حاضر برای پلیاستیشن ۵، ایکسباکس سری ایکس/اس و رایانههای شخصی منتشر شده و نسخهی مخصوص سوییچ 2 نیز در دست توسعه است. این بازی تا این لحظه موفق شده تا از مجموع 66 نقد منتشر شده، نمرهی متای 84 را روی پلتفرم کامپیوتر در وبسایت متاکریتیک بدست آورد.
میتوانید در ادامه برخی نمرات داده شده به بازی را ببینید.
- XboxEra: نمرهی ۱۰ از ۱۰
- GamingBolt: نمرهی 8 از ۱۰
- Multiplayer.it: نمرهی 8 از 10
- Digital Trends: نمرهی 9 از ۱۰
- Destructoid: نمرهی 9 از ۱۰
- CGMagazine: نمرهی 10 از ۱۰
- GameSpot: نمرهی 7 از ۱۰
- Game Informer: نمرهی 85 از ۱۰
- Impulsegamer: نمرهی 92 از ۱۰
- IGN: نمرهی 8 از ۱۰
- Screen Rant: نمرهی 9 از ۱۰
- COGconnected: نمرهی ۸.9 از ۱۰
- Hardcore Gamer: نمرهی 8 از ۱۰
- The Games Machine: نمرهی 9 از ۱۰
- Shacknews: نمرهی 9 از ۱۰
- Inverse: نمرهی 8 از ۱۰
- Gaming Nexus: نمرهی 8 از ۱۰
- Gameblog.fr: نمره 7 از ۱۰
- GamesRadar: نمرهی 8 از ۱۰
