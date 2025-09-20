حالت بتل رویال بتلفیلد ۶ معرفی شد؛ ۱۰۰ بازیکن و تخریب‌پذیری کامل

نکته قابل توجه این است که بخش بتل رویال بتلفیلد 6 شامل چیزی خواهد بود که تیم سازنده آن را «مرگبارترین حلقه در بتل رویال» می‌نامد:

با هشدارهای فوری در زمانی که آتش نزدیک می‌شود، سربازان مجبور خواهند شد وارد نبردهای شدیدتری شوند، زیرا فضای بازی مدام کوچک‌تر می‌شود. هیچ راه فراری در آن وجود ندارد، نه می‌توانید از آن برای پناه گرفتن استفاده کنید و نه از آن عبور کنید و اگر گرفتار شوید، کارتان تمام است.

در بتل رویال بتلفیلد 6، بازیکنان پس از شروع مسابقه نمی‌توانند کلاس خود را تغییر دهند. اما با کسب XP، سطحشان بالاتر می‌رود و به توانایی‌های جدیدی دسترسی پیدا می‌کنند که کلاس انتخابی‌شان را تقویت می‌کند. برای مثال، کلاس Assault می‌تواند سریع‌تر در استفاده از زره عمل کند. در طول هر مسابقه، بازیکنان نقشه را جست‌وجو می‌کنند، مأموریت‌ها را انجام می‌دهند و برای بدست آوردن غنیمت می‌جنگند. این غنائم شامل پنج سطح مختلف از سلاح‌ها و اتچمنت‌ها، مواد انفجاری پرتابی، گجت‌ها، بسته‌های Strike Packages، زره‌ها، کیت‌های ارتقا و محموله‌های شخصی‌سازی‌شده از سلاح‌های محبوب خواهد بود. ماموریت‌ها تیم‌ها را به سمت اهدافی هدایت می‌کنند که پاداش‌های اضافی دارند؛ مانند انبار سلاح، کلید وسایل نقلیه و غیره.

تیم توسعه‌دهنده بازی گفته است:

این برداشت بتلفیلد از فرمول کلاسیک بتل رویال است، پس می‌توانید انتظار داشته باشید که تمام عناصر اصلی بتلفیلد از گجت‌ها و مواد منفجره گرفته تا محیط‌های تخریب‌پذیر و وسایل نقلیه برای رسیدن به پیروزی، در این حالت حضور داشته باشند.

ویژگی‌های کلیدی بتل رویال بتلفیلد 6

بتلفیلد همیشه به نقشه‌های عظیم مشهور بوده و این نقشه جدید مخصوص تجربه‌ی بتل رویال طراحی شده است. این نقشه شامل نقاط استراتژیک متنوعی با طراحی و تم‌های خاص است که فرصت‌های گیم‌پلی منحصربه‌فردی ارائه می‌دهند.

بازیکنان می‌توانند وسایل نقلیه‌ی معمولی‌ را برای جابه‌جایی در نقشه پیدا کنند و حتی وسایل زرهی قدرتمندی را باز کنند تا ورق مبارزه را برگردانند. هدف این است که هم راه‌های بیشتری برای حرکت در نقشه در اوایل مسابقه فراهم شود و هم نبردهای ترکیبی جذاب‌تری شکل بگیرد.

از باز کردن مسیر در دیوارها گرفته تا فرو ریختن ساختمان‌ها، تخریب همه‌جا خواهد بود. تیم سازنده مشتاق است که ببیند بازیکنان چطور از این قابلیت‌ها برای شکست دادن دشمنان استفاده می‌کنند.

در نسخه‌ی آزمایشی، هر مسابقه شامل ۱۰۰ بازیکن در قالب ۲۵ تیم چهارنفره خواهد بود که برای بقا می‌جنگند. ارتباط از طریق سیستم پینگ، چت یا تماس صوتی طراحی شده تا تجربه‌ی گروهی و تاکتیکی بهتر شود.

با وجود احیای هم‌تیمی‌ها توسط کلاس Support و قابلیت Mobile Redeploy، ابزارهای متعددی برای بازگرداندن تیم به میدان وجود خواهد داشت.

