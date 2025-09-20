گیرباکس میگوید حداقل سیستم موردنیاز به شما این امکان را میدهد که بازی را روی کامپیوترهای قدیمیتر با عملکرد مناسب اجرا کنید، در حالی که مشخصات پیشنهادی به شما اجازه میدهد بازی را با جزئیات گرافیکی و عملکرد بالایی تجربه کنید که استودیو از ابتدا قصد ارائهی آن را داشته است.
حداقل سیستم موردنیاز
- سیستمعامل: ویندوز ۱۰ / ۱۱
- پردازنده: intel Core i7-9700 یا AMD Ryzen 7 2700X
- رم: ۱۶ گیگابایت
- کارت گرافیک: Nvidia GeForce RTX 2070 یا AMD Radeon RX 5700 XT یا intel Arc A580
- فضای ذخیرهسازی: ۱۰۰ گیگابایت
سیستم پیشنهادی
- سیستمعامل: ویندوز ۱۰ / ویندوز ۱۱
- پردازنده: intel Core i7-12700 یا AMD Ryzen 7 5800X
- رم: ۳۲ گیگابایت
- کارت گرافیک: Nvidia GeForce RTX 3080 یا AMD Radeon RX 6800 XT یا intel Arc B580
- فضای ذخیرهسازی: ۱۰۰ گیگابایت
پس از گزارشهای متعدد از عملکرد ضعیف بازی روی کامپیوتر، استودیو گیرباکس یک راهنمای بهینهسازی برای نسخه پیسی بازی منتشر کرده است. خالق مجموعه، رندی پیچفورد (Randy Pitchford)، گفته که پچ روز اول تأثیر زیادی بر عملکرد بازی دارد، اما اگر بازی روی سیستمی پایینتر از حداقل مشخصات سختافزاری اجرا شود، «غیرقابل بازی» خواهد بود.
با این حال، به نظر میرسد این پچ برای برخی بازیکنان کافی نبوده است. از آنجا که بازی به اوج بیش از ۲۰۰ هزار بازیکن همزمان در استیم رسیده، این مشکل برای تعداد زیادی از افراد وجود دارد. در این راهنما آمده است: «لطفاً توجه کنید که هر زمان تنظیمات گرافیکی خود را تغییر دهید، شیدرها دوباره کامپایل میشوند. برای مشاهده تغییرات عملکرد سیستم خود، حداقل ۱۵ دقیقه به بازی ادامه دهید.» این راهنما در ادامه آمده است.
همچنین باید توجه داشت که بازی با موتور آنریل انجین ۵ ساخته شده است. بسیاری از بازیهای جدیدی که با این موتور عرضه شدهاند از جمله Metal Gear Solid Delta: Snake Eater و Wuchang: Fallen Feathers با مشکلات عملکردی مشابه روبهرو بودهاند. با این وجود، مدیرعامل اپیک گیمز، تیم سوئینی (Tim Sweeney)، اخیراً مسئولیت این مشکلات را به گردن توسعهدهندگان انداخت، هرچند گفته شده پشتیبانی بیشتری در راه است.
منبع: Eurogamer
نوشته سیستم مورد نیاز برای اجرای بوردرلندز ۴ روی کامپیوتر چیست؟ اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala