این بازیها همزمان با عرضهی نسخهای از کنسول در ۱۷ فوریه ۲۰۲۶ (28 بهمن 1404) منتشر خواهند شد. در واقع برای بازی کردن بازیهای ویرچوال بوی، طبیعتا به نینتندو سوییچ 1 یا 2، کنترلرهای جویکان و یک لوازم جانبی اختصاصی که بر اساس سختافزار اصلی کنسول طراحی شده است نیاز خواهید داشت. در واقع این هدست دارای محفظهای است که میتوان سوییچ را داخل آن قرار داد. آثار تایید شدهای که به این سرویس اضافه خواهند شد شامل موارد زیر است:
- 3D Tetris
- Galactic Pinball
- Golf
- Mario Clash
- Mario’s Tennis
- Innsmouth no Yakata
- .Jack Bros
- Red Alarm
- Space Invaders
- Teleroboxer
- Vertical Force
- Virtual Bowling
- Virtual Boy Wario Land
- V-Tetris
سیستم بازی ویرچوال بوی نینتندو که اولین بار در سال ۱۹۹۵ عرضه شد، یک کنسول ۳۲ بیتی بود که به بازیکنان امکان تجربهی بازیهای واقعیت مجازی با نمایش سهبعدی را میداد. اگرچه این کنسول نسبت به هدستهای مدرن بازیهای واقعیت مجازی قدیمی به نظر میرسد، اما طرفداران آثار کلاسیک خوشحال خواهند شد که دوباره میتوانند آن تجربهی گیمپلی منحصربهفرد را داشته باشند.
نسخهی جدید این هدست، بخشی از روند عرضهی مجدد آثار کلاسیک نینتندو خواهد بود، روندی که قبلاً با عرضهی کنترلرهای قدیمی نینتندو با قابلیت سازگاری با کنسول سوییچ را شامل میشد. طرفداران از استفاده کنترلرهای جدید NES هنگام بازی کردن آثار کلاسیک در نینتندو سوییچ آنلاین لذت بردند و عرضهی ویرچوال بوی و بازیهای آن میتواند نوستالژی دلنشینی برای گیمرهای قدیمی باشد، البته در صورتی که توانایی پرداخت قیمت هنوز اعلام نشده آن را داشته باشند.
شما میتوانید تریلر معرفی را در ادامه مشاهده کنید.
منبع: Gematsu
