این بازی اولین بار در نمایشگاه E3 سال ۲۰۱۷ معرفی شد. پس از دو سال توسعه، در سال ۲۰۱۹ روند ساخت آن از ابتدا آغاز شد.. حال در رویداد اخیر نینتندو دایرکت، تایید شده که Metroid Prime 4: Beyond در تاریخ ۴ دسامبر (13 آذر) عرضه خواهد شد. هرچند تاریخ انتشار رسمی هیجانانگیز است، اما یک نکتهی منفی وجود دارد. در واقع انتشار در دسامبر، بازی را از بسیاری نامزدیها دور میکند
زمانی که Metroid Prime 4: Beyond منتشر شود، نامزدهای جوایز بازی سال از قبل اعلام شدهاند. به همین دلیل این قسمت پرانتظار نمیتواند در رقابت حضور داشته باشد. علاوه بر این، بازی از جوایز Golden Joystick هم جا میماند. بعد از عرضهی بازی Hollow Knight: Silksong سخت بود که باور کنیم سال ۲۰۲۵ سورپرایزهای دیگری داشته باشد، اما نینتندو دوباره تقویم امسال را زیر و رو کرده است.
با این حال، این که بازی نتواند به مهلت نامزدی جوایز بزرگ برسد، به این معنا نیست که انتشار آن اهمیت پایینی خواهد داشت. معمولاً دسامبر زمان آرامتری برای انتشار بازیهاست، بنابراین نینتندو در پایان سال توجه زیادی به خود جلب خواهد کرد. حتی اگر Metroid Prime 4: Beyond نامزد بهترین بازی سال نشود، دستکم این فرصت را دارد که در خط مقدم بازیهای ماه دسامبر بدرخشد.
متروید پرایم 4 تازهترین قسمت از سری علمیتخیلی محبوب نینتندو است که بار دیگر ماجراهای شکارچی جایزهبگیر، ساموس آران (Samus Aran)، را در سبک اولشخص دنبال میکند. اما این بار او قدرتهای روانی هم دارد. خبر تاریخ انتشار بازی با نگاهی تازه به بازی، از جمله صحنهای که ساموس (Samus) روی یک موتورسیکلت دیده میشود، همراه شد. میتوانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.
منبع: Eurogamer
نوشته تاریخ انتشار متروید پرایم ۴ بالاخره اعلام شد؛ موتورسواری ساموس در تریلر جدید بازی! اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala