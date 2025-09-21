متأسفانه، پس از یک ریبوت در سال ۲۰۱۲، دیگر خبری از SSX نشد. با این حال، به نظر میرسد که یک جاشین معنوی برای این سری در دست ساخت است که توسط انتشارات Acclaim و استودیوی Wabisabi Games با عنوان HYPERYuki: Snowboard Syndicate رونمایی شده است. این یک بازی آرکید اسنوبورد است که از آثار کلاسیکی مانند Coolboarders و SSX الهام گرفته است و شما را در هشت مسیر پر از چالش قرار میدهد که فرصت اجرای حرکات نفسگیر را فراهم میکند. همهی اینها همراه با موسیقی هیجانانگیزی همره شده است.
سه حالت بازی شامل Challenge، حالت اصلی بازی که در آن بازیکنان باید چالشهای هر مرحله را تکمیل کرده تا پیشرفت کنند، Race یا همان مسابقه با بازیکنان یا NPCها در مسیرهای مختلف و Chill است که تجربهای آرام، گشت و گذار در مسیرها و لذت بردن از محیط را فراهم میکند. گفتنی است که در شروع چهار شخصیت قابل بازی در دسترس هستند و ۸ شخصیت دیگر نیز با پیشرفت در بازی آزاد میشوند. امکان شخصیسازی بازیکن با مجموعهای از طرحهای اسنوبورد، ژاکت، کفش و کلاه نیز فراهم است.
این بازی در سال ۲۰۲۶ برای کنسولهای نامشخص و رایانههای شخصی عرضه خواهد شد. میتوانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.
منبع: Gematsu
نوشته از بازی اسنوبرد HYPERYuki با تریلری رنگارنگ رونمایی شد اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala