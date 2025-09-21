ببینید؛ آپدیت جدید اساسینز کرید شدوز لباس اتزیو و گربه‌ی قاتل را معرفی می‌کند

این به‌روزرسانی که اخیرا منتشر شده از بسته‌‌ی الحاقی جدید بازی با نام Claws of Awaji نیز پشتیبانی خواهد کرد و همچنین شامل چند آیتم رایگان از جمله یک زره‌ و یک گربه‌ی خیلی خاص است. حجم این آپدیت روی پلی‌استیشن ۵ برابر با ۱۲.۹۴ گیگابایت، روی ایکس‌باکس سری ایکس/اس ۳۳ گیگابایت و روی پی‌سی ۴۲ گیگابایت است. در این میان، به عنوان یک پیش‌نمایش از Awaji، همه‌ی بازیکنان به یک مأموریت ابتدایی دسترسی پیدا می‌کنند که سلاح جدید Bo Staff را معرفی می‌کند؛ حتی اگر بسته‌ی جدید را نخریده باشند. این مأموریت به تازگی درون بازی فعال شده است.

از تغییرات مهم دیگر می‌توان به افزایش سطح نهایی به ۱۰۰، دو سطح کیفی جدید برای تجهیزات و ارتقاهای بیشتر در پناهگاه اشاره کرد که شامل دو سطح اضافه برای هر ساختمان است و به نائوئه، یاسوکه و متحدانشان مزایای بیشتری می‌دهد. از طرفی چندین ویژگی که از سوی طرفداران درخواست شده بودند نیز اضافه شده‌، مثل امکان تغییر زمان روز (برای نفوذ به قلعه‌ها در تاریکی شب)، پیشاهنگ‌های بهتر که نقاط دیدنی و مخفیگاه‌ها را روی نقشه آشکار می‌کنند و همچنین باز شدن کامل یک منطقه روی نقشه بعد از همگام‌سازی تمام نقاط دیدنی آن بسیار کاربردی است.

اما جذاب‌ترین بخش این آپدیت پروژه‌ی جدید Animus Hub با نام Sanctuary است که آیتم‌هایی با تم شخصیت محبوب دوره‌ی رنسانس یعنی اتزیو (Ezio) را ارائه می‌کند. یکی از آیتم‌های خاص این بخش حیوان خانگی جدیدی به نام «گربه‌ی پشت‌بام» است؛ یک گربه‌ی سفید که لباس مخصوص قاتل‌ها را به تن دارد.

فارغ از موارد گفته شده، مطابق انتظار، این آپدیت جدید برخی از مشکلات فنی نظیر مشکل کرش بازی هنگام پخش میان‌پرده‌ی مأموریت Chained، مشکل عملکرد نادرست آیتم‌های Scale of the Koi و Soaring Tatsu و غیره را برطرف می‌کند که تجربه‌ی کلی را بهبود می‌بخشند.

این بازی در حال حاضر روی پلی‌استیشن 5، ایکس‌باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی در دسترس است.

منبع: IGN

