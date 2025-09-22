اولین قسمت این مجموعه در سال ۲۰۰۷ برای کنسول نینتندو وی (Nintendo Wii) عرضه شد و ماریو را در ماجرایی در کهکشان برای یافتن پرنسس پیچ همراهی میکرد. این بازی با معرفی مراحل خلاقانه و مکانیکهای تازه به سرعت به موفقیت بزرگی دست یافت و بیش از ۱۲ میلیون نسخه فروش داشت. سوپر ماریو گلکسی 2 در ابتدا قرار بود نسخهای ارتقایافته از بازی اول باشد، اما در نهایت به یک بازی کامل تبدیل شد و در سال ۲۰۱۰ برای وی عرضه گردید. این قسمت دوم نیز با استقبال فراوانی روبهرو شد و بیش از ۷ میلیون نسخه فروش داشت. هر دو بازی در میان بهترین بازیهای مجموعهی سوپر ماریو قرار دارند.
حال در جدیدترین رویداد نینتندو دایرکت (Nintendo Direct)، نینتندو اعلام کرده که دو بازی مجموعه تحت عنوان Super Mario Galaxy 1 + 2 برای نینتندو سوییچ منتشر خواهند شد. انتشار این بازیها روی نینتندو سوییچ بخشی از جشن ۴۰ سالگی مجموعهی سوپر ماریو است. هر دو بازی قرار است به صورت یک نسخهی فیزیکی ترکیبی منتشر شوند و به شکل دیجیتالی هم امکان خرید جداگانه خواهند داشت. نسخههای جدید شامل بهبود کیفیت تصویر (تا وضوح 4K روی کنسول سوییچ 2)، رابط کاربری بهتر، یک موزیک پلیر تازه درون بازی و امکان انتخاب بین کنترل با دکمه یا موشن کنترل خواهند بود. همچنین از جذابترین تغییرات تازه این نسخه، اضافه شدن صفحات جدیدی به کتاب داستانی شخصیت روزالینا است که درون بازی قرار دارد و جزئیات جالبی از گذشته و دنیای او را روایت میکند.
در همین مراسم، نینتندو همچنین از فیلم جدیدی با عنوان The Super Mario Galaxy Movie رونمایی کرد که دنبالهای برای فیلم سال ۲۰۲۳ یعنی The Super Mario Bros. Movie خواهد بود. بدون شک تجربهی دوبارهی Super Mario Galaxy 1 + 2 بهترین راه برای آماده شدن برای تماشای آن خواهد بود.
میتوانید در ادامه تریلر منتشر شده را تماشا کنید.
