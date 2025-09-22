ببینید؛ ماریو تنیس جدید یک بخش داستانی بلندوبالا دارد

مدت زیادی است که بازیکنان قسمتی تازه از این مجموعه ندیده‌اند، چرا که آخرین بار در سال ۲۰۱۸ بازی Mario Tennis Aces برای نینتندو سوییچ منتشر شد. آن بازی دارای حالت داستانی همراه با میان‌پرده‌ها و مراحل مختلفی بود که حال و هوای بازی‌های کلاسیک سوپر ماریو را تداعی می‌کرد. همچنین قابلیت‌های جدیدی مثل Zone Shot معرفی شد. در Mario Tennis Aces شخصیت‌هایی مانند دیدی کانگ، بیر‌دو و کوپا پارا‌تروپا اضافه شدند و حتی تبلیغی با حضور تنیس‌باز افسانه‌ای سرنا ویلیامز (Serena Williams) برای معرفی بازی ساخته شد. حالا طرفداران این مجموعه می‌توانند خوشحال باشند، زیرا یک بازی تازه در راه است.

بازی Mario Tennis Fever در رویداد نینتندو دایرکت در ۱۲ سپتامبر معرفی شد و قرار است در زمستان منتشر شود. در تریلر معرفی، شخصیت‌های دنیای ماریو نشان داده شدند و حرکات جدیدی به نام اسلاید، دایو و همچنین قابلیت تازه‌ای به اسم Fever Rackets معرفی شد. در بازی ۳۰ راکت وجود خواهد داشت که بازیکنان باید با ادامه‌ دادن رالی، نواری را پر کنند و وقتی این نوار کامل شود، می‌توانند قدرت ویژه‌ی راکت را فعال کنند که توانایی‌هایی مثل سوزاندن یا کوچک‌کردن دشمنان، یخ‌زدن زمین بازی یا حتی تکثیر شخصیت بازیکن را به همراه دارد.

این بازی حالت‌های متنوعی خواهد داشت، از جمله Tournament Mode با روایت یک گل سخنگو، Trial Towers و Mix it Up که قوانین متنوعی را برای ایجاد مسابقات منحصر‌به‌فرد ارائه می‌دهد. همچنین حالت Adventure Mode وجود خواهد داشت که داستان اصلی بازی را دنبال می‌کند که در آن ماریو و دوستانش به نوزاد تبدیل شده‌اند و بدون مهارت‌های تنیس خود، باید دوباره یاد بگیرند تا هیولاها را شکست دهند و به حالت عادی بازگردند.

علاوه بر این، بازی حالت‌های آنلاین مانند Online Room، مسابقات رنک و Swing Mode را ارائه می‌دهد که در آن بازیکنان می‌توانند با حرکت دادن جوی‌کان‌های نینتندو سوییچ 2 مانند یک راکت، بازی کنند. برای هیجان بیشتر، Mario Tennis Fever دارای ۳۸ شخصیت قابل بازی خواهد بود که بیشترین تعداد کاراکتر در تاریخ مجموعه‌ محسوب می‌شود. علاوه بر ماریو، پیچ، باوزر و دیزی، در تریلر معرفی حضور شخصیت‌هایی مثل لوئیجی، یوشی، پولین، دانکی کانگ، روزالینا، لوما و غیره تایید شد.

این بازی در 23 بهمن برای نینتندو سوییچ 2 منتشر خواهد شد. می‌توانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

منبع: Gematsu

