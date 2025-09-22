طبق خبری که مایکروسافت اعلام کرده، کنسولهای ایکسباکس سری به دلیل «تغییرات بزرگ در بازار اقتصاد» صورت میگیرد. همه میدانیم منظور مایکروسافت چیست، اما فشار دولتی و ترس از اعمال محدودیتهای مختلف از سمت ترامپ، شرکتهایی حتی در حد و اندازهی مایکروسافت را به شکلی ترسانده است که نخواهند کلمهای از تعرفههای ترامپ صحبت کنند، چه برسد به انتقاد.
همین چهار ماه پیش و در ماه می بود که مایکروسافت قیمت کنسولهای ایکسباکس سری را در کل دنیا بالا برد، اما این بار افزایش قیمت این کنسولها فقط در امریکا اعمال شده است.
قیمت کنسول ایکسباکس سری اس ۲۰ دلار بیشتر شده، قیمت کنسول ایکسباکس سری ایکس و مدل دیجیتال آن ۵۰ دلار بالا رفته است و مدل ۲ ترابایتی این کنسول هم ۷۰ دلار افزایش قیمت داشته است.
اگر افزایش قیمت چند ماه پیش را هم لحاظ کنیم، میتوانیم بگوییم که کنسولهای ایکسباکس طی چند ماه گذشته تا ۲۰۰ دلار افزایش قیمت داشتهاند.
جدول کامل افزایش قیمتهای کنسول ایکسباکس از این قرار است.
|ایکسباکس
|قیمت قدیم
|قیمت جدید
|میزان افزایش
|ایکسباکس سری اس ۵۱۲ گیگابایتی
|۳۸۰ دلار
|۴۰۰ دلار
|۲۰ دلار
|ایکسباکس سری اس ۱ ترابایتی
|۴۳۰ دلار
|۴۵۰ دلار
|۲۰ دلار
|ایکسباکس سری ایکس دیجیتال
|۵۵۰ دلار
|۶۰۰ دلار
|۵۰ دلار
|ایکسباکس سری ایکس
|۶۰۰ دلار
|۶۵۰ دلار
|۵۰ دلار
|ایکسباکس سری ایکس ۲ ترابایتی
|۷۳۰ دلار
|۸۰۰ دلار
|۷۰ دلار
فکر نمیکنیم نینتندو و سونی بخواهند قیمت کنسولهای خود را در پاسخ به این حرکت مایکروسافت بالا ببرند. نینتندو که اخیرا قیمتگذاری کنسول خود را انجام داده و آن قیمتگذاری را کموبیش روی تعرفهها بسته است، و سونی هم بهنظر بهجای افزایش قیمت، سایز اساسدی کنسولهای جدید خود را پایین آورده است.
در حال حاضر به نقطهای رسیدهایم که قیمت پلیاستیشن ۵ دقیقا ۱۰۰ دلار از ایکسباکس سری ایکس کمتر است. از طرف دیگر قیمت مدل ۲ ترابایتی ایکسباکس سری ایکس در حالی به ۸۰۰ دلار رسیده است، که پلیاستیشن ۵ پرو با قیمت ۷۵۰ دلار بهفروش میرسد، ضمن اینکه هم ۲ ترابایت فضای ذخیره دارد و هم سختافزاری بسیار قویتر از ایکسباکس سری ایکس.
این ارقام جدید کنسولهای ایکسباکس، بخشی از الزام تازهی مایکروسافت برای مدیران ایکسباکس در رسیدن به سوددهی است. مایکروسافت مدیران ایکسباکس را مجبور کرده است تا به هر قیمتی این مجموعه را به سوددهی برسانند؛ موضوعی که سالهاست ایکسباکس با ضرر دادن روی سختافزار و گیمپس و آن همه استودیویی که خریداری کرده، فاصلهی زیادی با آن دارد. مایکروسافت هم در راستای این موضوع، تصمیم گرفته است حتی مهمترین مجموعههای خود مثل گیرز آو وار و فورتزا را به پلیاستیشن بیاورد.
قیمتهای جدید کنسولهای ایکسباکس سری حتی بیشتر از قبل خرید آنها را غیرمنطقی میکند؛ مخصوصا که وقتی پلیاستیشن ۵ با قیمتی ارزانتر و عملکردی بعضا بهتر، همان بازیهای ایکسباکس را اجرا میکند. در دورهی غریبی هستیم که نه بیست سال پیش، بلکه همین چند سال پیش هم تصور دیدن آن را نمیتوانستیم بکنیم.
منبع متن: digikala