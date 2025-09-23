دراکمن: Intergalactic بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین بازی ناتی داگ است

تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که حسابی درگیرش هستیم و با تمام توان جلو می‌رویم. قبلاً هم این حرف را زده‌ام، اما این بار واقعاً جدی می‌گویم و حسش می‌کنم؛ این جاه‌طلبانه‌ترین، گسترده‌ترین و احتمالاً پرهزینه‌ترین اثری است که ساخته‌ایم.

دراکمن اضافه کرد که «بی‌صبرانه می‌خواهد بازی را نشان دهد و درباره‌اش حرف بزند، چون تریلری که تاکنون منتشر شده حتی بخش کوچکی از آنچه بازی واقعاً هست را نشان نمی‌دهد»، اما فعلاً نباید منتظر نمایش جدیدی از آن بود. متاسفانه او درباره‌ی گیم‌پلی وارد جزئیات نشد، اما توضیح داد که این بازی ادامه‌ی مسیر ناتی داگ از آنچارتد تا لست آو آس است و یک بازی اکشن واقع‌گرایانه با روایت احساسی با المان‌های نقش‌آفرینی و طراحی نیمه باز محسوب می‌شود که با فضای علمی‌تخیلی و جاه‌طلبی بیشتر همراه شده است.

از طرفی، Intergalactic ممکن است در آینده مثل لست آو آس اقتباس سینمایی یا تلویزیونی هم دریافت کند. به گفته‌ی دراکمن، استودیوهای مختلف تنها بر اساس همان تریلر اولیه با ناتی داگ تماس گرفته‌اند، اما او نمی‌خواهد عجله کند:

اول باید یک بازی ویدیویی فوق‌العاده بسازیم، بعد اگر همه‌ چیز درست پیش رفت و همکاری مناسبی شکل گرفت، آن فرصت‌ها عالی خواهند بود. اما دلیل کار ما این نیست. ایده‌های زیادی درباره‌ی کاری که می‌توانیم با Intergalactic انجام دهیم وجود دارد و از بعضی جهات گسترش دادن آن راحت‌تر است چون داستان در آن جهان طوری ساخته شده که اجازه‌ی این کار را می‌دهد. بنابراین گفت‌وگوهای جالبی درباره‌ی پروژه‌های احتمالی آینده در حال انجام است، اما اولویت ما همین حالا این است که Intergalactic را به یک بازی بزرگ و فوق‌العاده‌ی دیگر از ناتی داگ تبدیل کنیم.

آیا امکان دارد ادامه‌ی Intergalactic بلافاصله پس از انتشار ساخته شود؟ دراکمن پاسخ داد:

مطمئنم اگر Intergalactic موفق شود، دوباره آن را خواهید دید. اینکه بازی بعدی ما بلافاصله دنباله‌ی آن باشد یا نه، نمی‌توانم بگویم، ولی در را به روی این احتمال باز می‌گذارم.

بازی Intergalactic: The Heretic Prophet نخستین‌ بار سال گذشته در مراسم The Game Awards معرفی شد و تاتی گابریل (Tati Gabrielle) نقش اصلی آن را بازی می‌کند. البته اوایل امسال، دراکمن تأیید کرد که ناتی داگ روی یک بازی دیگر هم به‌طور همزمان کار می‌کند.

