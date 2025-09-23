سپس این قسمت با نسخهی ارتقایافته اینترگرید برای پلیاستیشن ۵ منتشر شد؛ نسخهای که برای بهره از سختافزار قدرتمندتر کنسول طراحی شده بود و در عین حال خط داستانی جدیدی با محوریت شخصیت محبوب «یوفی» معرفی میکرد. در نهایت، نسخهی اینترگرید برای کامپیوتر نیز عرضه شد و حالا تأیید شده که این نسخه در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (2 بهمن 1404) برای نینتندو سوییچ ۲ و ایکسباکس سری ایکس/اس هم منتشر خواهد شد.
در مورد قسمت دوم مجموعه بازسازی یعنی Final Fantasy VII Rebirth که در حال حاضر برای پلیاستیشن ۵ و کامپیوتر در دسترس است، نیز اعلام شده که در نهایت روی ایکسباکس و سوییج 2 عرضه میشود اما فعلا تاریخ انتشار دقیقی اعلام نشده است.
در این میان، سومین و آخرین بازی در سهگانه بازسازی که هنوز نامی برای آن انتخاب و معرفی نشده، به صورت مولتی پلتفرم و روی پلیاستیشن ۵، ایکسباکس سری ایکس/اس، سوئیچ ۲ و کامپیوتر در دسترس قرار خواهد گرفت. این را نائوکی همگوچی (Naoki Hamaguchi)، کارگردان سری، در توییتی گفت:
سری بازسازی فاینال فانتزی 7 در ادامه روی پلتفرمهای مختلف (پلیاستیشن 5، ایکسباکس سری ایکس/اس، نینتندو سوییچ 2 و کامپیوتر) گسترش خواهد یافت. ما متعهد هستیم که بازیکنان بتوانند هر بازی را روی پلتفرمی که دوست دارند تجربه کنند. با نزدیک شدن به بخش پایانی، واقعا خرسندم که افراد بیشتری فرصت خواهند داشت دنیایی را تجربه کنند که ما با تمام وجود روی آن وقت و سرمایه گذاشتهایم.
میتوانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.
