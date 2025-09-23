بازی Valheim در سال ۲۰۲۱ به صورت دسترسی زودهنگام برای رایانههای شخصی عرضه شد. این بازی در کمتر از یک ماه بیش از سه میلیون نسخه فروش داشت و به موفقیتی بزرگ دست یافت و از آن زمان تاکنون بیش از ۱۲ میلیون نسخه از آن به فروش رفته است. در سال ۲۰۲۳ نیز این بازی برای ایکسباکس و گیمپس عرضه شد. با این حال، همچنان روی کنسولهای پلیاستیشن در دسترس نیست که با توجه به تعداد زیاد کاربران این پلتفرمها کمی عجیب به نظر میرسد.
خوشبختانه آیرون گیت تایید کرد که Valheim در سال ۲۰۲۶ برای کنسولهای پلیاستیشن عرضه خواهد شد. به گفتهی هنریک تورنکویست (Henrik Törnqvist)، یکی از بنیانگذاران استودیو، تیم توسعه بسیار هیجانزده است که بازیکنان بیشتری را جذب کند و به آنها اجازه دهد در دنیای وایکینگی بازی داستانهای خود را بسازند. با این حال، فقط یک بازهی زمانی کلی برای انتشار نسخهی پلیاستیشن اعلام شده و هنوز مشخص نیست دقیقاً چه زمانی کاربران پلیاستیشن میتوانند این بازی را تجربه کنند. استودیوی آیرون گیت قصد دارد نسخهی 1.0 بازی را تا بهار ۲۰۲۶ منتشر کند، بنابراین مشخص نیست نسخهی پلیاستیشن قبل از آن میآید یا همزمان با آپدیت اصلی عرضه خواهد شد.
این خبر پس از انتشار بهروزرسانی Call to Arms منتشر شد؛ آپدیتی که بیشتر روی بهبود گیمپلی تمرکز داشت. در این بروزرسانی یک ویژگی جدید به نام Adrenaline اضافه شد که با ضربه زدن به دشمنان، دفع حملات و موارد مشابه به دست میآید و وقتی نوار آن پر شود، یک قابلیت ویژه بر اساس ترینکت (Trinket) مجهز فعال میشود. همچنین، ترینکتهای تازه به بازی اضافه شدند که میتوان آنها را با ترکیب لوتهای مختلف ساخت. ترینکتها آیتمهایی هستند که در نبرد به شما مزیت خاصی میدهند. علاوه بر این، سلاحهای چوبی معرفی شدند تا بازیکنان بتوانند مهارتهای خود را روی دوستانشان در حالت کوآپ تمرین کنند بدون اینکه خطر کشتن واقعی آنها وجود داشته باشد.
البته اکنون بیشتر بازیکنان بیصبرانه منتظر بهروزرسانی Deep North هستند؛ آپدیتی که انتظار میرود آخرین آپدیت پیش از رسیدن بازی به نسخهی 1.0 باشد. منطقهی Deep North حیوانات جدیدی مانند فوکها و دشمنان قدرتمندتری برای مبارزه خواهد داشت.
میتوانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.
