مجلهی فرانسوی Jeux Vidéo که پیشتر اطلاعاتی درباره بازیهای یوبیسافت منتشر کرده بود، این بار نیز جزئیاتی را از منابع ناشناس درباره بازسازی این اثر دریافت کرده است. به گفتهی این منابع، به نظر میرسد بازی برای انتشار در ماه مارس ۲۰۲۶ برنامهریزی شده، اما دست کم یکی از منابع ابراز تردید کرده که تیم توسعه بتواند به این تاریخ برسد، زیرا هنوز کار زیادی باقی مانده است. گزارش شده که استودیوی یوبیسافت سنگاپور (Ubisoft Singapore) که پیشتر روی نبردهای دریایی در بلک فلگ کار کرده بود و سپس بازی Skull and Bones را توسعه داد، رهبری این پروژه را بر عهده دارد. پشتیبانی نیز ظاهراً توسط استودیوهایی مانند یوبیسافت بوردو (Ubisoft Bordeaux)، سازندهی اساسینز کرید میراژ (Assassin’s Creed Mirage) و یوبیسافت بلگراد (Ubisoft Belgrade) ارائه میشود.
همچنین گفته شده که بخشهایی از مراحل زمان حال بازی حذف شده و به جای آن محتوای بیشتری از دوران دزدان دریایی اضافه شده است. با این تغییرات، نسخهی بازسازیشده حتی طولانیتر از نسخهی اصلی خواهد بود. برآوردها نشان میدهد حدود چهار ساعت محتوای اضافی به بازی اضافه شده، از جمله بخشی مربوط به شخصیت مری رید (Mary Read) که در نسخهی اصلی حذف شده بود. از طرفی ظاهرا این بازسازی به ویژه در زمینهی سیستم اینونتوری و غنیمتها، همچنین مبارزات و آمار مربوط به سلاحها و تجهیزات، شامل مکانیکهای نقشآفرینی بیشتری خواهد بود.
در این میان گفته میشود که یوبیسافت قصد دارد زمانهای بارگذاری را به طور کامل حذف کند تا بازیکنان بتوانند بدون توقف به هر مقصدی سفر کنند؛ چیزی که پیشتر در اساسینز کرید اودیسه امکانپذیر بود. همچنین قرار است محتوای بیشتری به جزایر کوچک نقشه اضافه شود که در نسخهی اصلی معمولاً فقط شامل یکی دو صندوقچه بودند. در نهایت اشاره شده که این بازی قرار نیست یک بازسازی کامل به سبک رزیدنت اویل 2 باشد و از سوی دیگر یک بازسازی ساده هم نیست. گفته میشود ایننسخهی جدید از آخرین ورژن موتور آنویل (Anvil) یوبیسافت که در شدوز نیز استفاده شد، بهره میبرد. در نتیجه، گرافیک بازی بهطور طبیعی بهتر از نسخهی اصلی خواهد بود، اما انتظار نمیرود که سختافزارهای نسل جدید تا نهایت ظرفیت خود به کار گرفته شوند.
گفتنی است که با وجود اینکه گزارشها دربارهی این بازس بیش از دو سال است که منتشر میشوند، یوبیسافت هنوز وجود آن را به طور رسمی تایید نکرده است. اوایل امسال، مت رایان (Matt Ryan) بازیگر نقش شخصیت اصلی یعنی ادوارد کنوی (Edward Kenway)، در یک همایش در ماه ژوئن در حال صحبت با یکی از طرفداران دیده شد و بهطور ضمنی به بازسازی اشاره کرد. مدتی بعد نیز در همایش دیگری فیلمی از او منتشر شد که در آن گفت نمیتواند چیزی بیشتر بگوید، زیرا یوبیسافت او را تهدید به پیگرد قانونی کرده است.
منبع: VGC
نوشته بازسازی بلک فلگ محتوای اضافه و مکانیکهای نقشآفرینی خواهد داشت اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala