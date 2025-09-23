تاریخ انتشار کمدی ابرقهرمانی Dispatch اعلام شد؛ تریلر جدید آن را تماشا کنید

دو اپیزود اول این بازی در تاریخ ۲۲ اکتبر (30 مهر) عرضه می‌شوند و پس از آن، هر هفته دو اپیزود دیگر منتشر خواهد شد تا در مجموع به هشت اپیزود برسد. نیک هرمن (Nick Herman)، یکی از بنیان‌گذاران استودیو و کارگردان خلاقیت Dispatch، در بیانیه‌ای گفت:

ما فکر می‌کنیم که به فرمت انتشار اپیزودیک به اندازه‌ی کافی اهمیت داده نمی‌شود. اپیزودیک قالبی است که باعث می‌شود داستان راحت شروع شود، راحت دنبال شود و راحت با دوستان به اشتراک گذاشته شود. ما می‌خواهیم انتشار Dispatch مثل یک برنامه‌ی ثابت برای بازیکن‌ها باشد، چیزی شبیه به تماشای یک سریال تلویزیونی البته با ریتم هفتگی، نه اینکه بازیکنان مجبور شوند ماه‌ها برای هر قسمت صبر کنند.

این جاه‌طلبی فقط به فرمت انتشار محدود نمی‌شود. صداپیشگان این بازی شامل نام‌هایی هستند که حتماً صدایشان را جایی شنیده‌اید، مثل لورا بیلی (Laura Bailey) و متیو مرسر (Matthew Mercer) و همچنین ستاره‌های بزرگی مانند آرون پال (Aaron Paul) از سریال برکینگ بد و جفری رایت (Jeffrey Wright) از فیلم بتمن. علاوه بر این‌ها، افرادی مثل جک‌سپتیک‌آی (Jacksepticeye)، مویست‌کریتیکال (Moistcr1tikal) و یانگ گریوی (Yung Gravy) هم حضور دارند.

در این بازی شما در نقش شخصیتی قرار می‌گیرید که وظیفه‌اش مدیریت گروهی از شرورهای سابق و بازسازی لباس مکانیکی خود برای گرفتن انتقام است و مطابق انتظار، بیشتر گیم‌پلی حول محور انتخاب دیالوگ‌ها می‌چرخد. می‌توانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

