درگیری حقوقی سونی و تنسنت ادامه دارد؛ تنسنت می‌گوید خود هورایزن کپی است!

در پاسخ تازه‌ای به اقدام حقوقی سونی، غول تکنولوژی چین، این شکایت را تلاشی غیرقانونی برای مالکیت عناصر تکراری مثل قهرمان زن مو‌قرمز که با دایناسورهای رباتی مبارزه می‌کند دانست و ادعا کرد که سونی می‌خواهد بر کل یک ژانر انحصار داشته باشد. تنسنت همچنین به صحبت‌های گذشته‌ی یان‌بارت فن بیک (Jan-Bart Van Beek)، کارگردان هنری استودیوی گوریلا گیمز (Guerrilla Games)، اشاره کرده است که ظاهرا در گذشته نگرانی‌های تیمش را در رابطه با اینکه شاید ایده‌ی هورایزن بیش از اندازه شبیه بازی سال ۲۰۱۳ استودیوی نینجا تئوری (Ninja Theory) یعنی Enslaved: Odyssey to the West به عنوان بازی دیگری با محوریت یک قهرمان زن با مو‌ی قرمز و موجودات رباتی، تایید کرده بود.

طبق گزارش The Game Post، تنسنت در پرونده‌ی حقوقی خود، حرکت سونی را زیاده‌خواهی دانسته و همچنین به مجموعه‌هایی دیگر مانند «افسانه‌ی زلدا» (The Legend of Zelda) و «فار کرای» (Far Cry) اشاره کرده که عناصر مشابهی با هورایزن دارند. به گفته‌ی تنسنت، «عجیب است که حالا سونی می‌خواهد ادعا کند که ایده‌ی هورایزن کاملا اوریجینال است، در حالی‌ که این فقط ترکیبی از عناصر شناخته‌شده‌ی ژانر است.» تنسنت در ادامه نوشت:

با شکایت از پروژه‌ای منتشرنشده که تنها از همان عناصر قدیمی بهره می‌گیرد؛ عناصری که در بازی‌های فراوان قبل و بعد از هورایزن دیده شده‌اند، مانند Enslaved ،The Legend of Zelda: Breath of the Wild ،Far Cry: Primal ،Far Cry: New Dawn ،Outer Wilds ،Biomutant و بسیاری دیگر، سونی در پی ایجاد انحصاری غیرقانونی روی کلیشه‌های یک ژانر است.

تنسنت اضافه کرد که ادعای سونی مبنی بر اینکه هورایزن یک ایده‌ی اصیل پلی‌استیشنی بوده، کاملا با گفته‌های فن بیک در یک مستند پشت‌صحنه تناقض دارد که در آن او تایید کرده بود استودیوی گوریلا مدتی پروژه را کنار گذاشته چون شباهتش به Enslaved بیش از حد بوده است. تنسنت ادامه داد:

خیلی پیش‌تر از این شکایت، سازندگان هورایزن زیرو داون علنا اعتراف کرده بودند که همان عناصری که امروز سونی ادعای مالکیت انحصاری بر آن‌ها را دارد، در واقع از بازی دیگری قرض گرفته شده‌اند.

به گفته‌ی تنسنت، فن بیک هشدار داده بود که ایده‌ی هورایزن بیش از حد به المان‌های دیگر بازی‌ها نزدیک است و منظورش از این حرف همان عناصر برجسته‌ی Enslaved بود. سونی پروژه را متوقف کرد، اما بعداً دوباره آن را ادامه داد و کاملاً آگاه بود که ایده چندان تازه نیست. وقتی هورایزن زیرو داون در نهایت سال ۲۰۱۷ منتشر شد، جامعه‌ی بازیکنان شباهت قابل‌توجهش به Enslaved و دیگر آثار ژانر را متوجه شد. تنسنت در دفاعیه‌ی خود، سایر بخش‌های شکایت سونی را هم رد کرد و گفت ساخت لایت آو موتیرام هیچ ربطی به جلسه‌ی معرفی یک اسپین‌آف از هورایزن به سونی نداشته است. همچنین ادعا کرد کل شکایت سونی بی‌اعتبار است چون حتی بخش‌های درستی از شرکت تنسنت در پرونده ذکر نشده‌اند.

با این حال، نکته‌ی جالب اینجاست که تنسنت در همین حین ظاهرا تغییراتی هم در روند توسعه‌ی بازی داده است. صفحه‌ی استیم بازی نشان می‌دهد که تصاویر و لوگوهایی که شخصیت مو‌قرمز و دایناسورهای رباتی را نشان می‌دادند، حذف شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد تنسنت قصد دارد بازی را در نهایت بدون آن عناصری که سونی بیش از همه شبیه هورایزن می‌داند منتشر کند. حال باید دید واکنش سونی به این تغییرات احتمالی چه خواهد بود.

منبع: IGN

نوشته درگیری حقوقی سونی و تنسنت ادامه دارد؛ تنسنت می‌گوید خود هورایزن کپی است! اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala