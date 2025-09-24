البته اپیک گیمز در سپتامبر ۲۰۲۵ ویژگی جدید فروش آیتم درون بازی را معرفی کرد و توضیح داد که سازندگان میتوانند آیتمهای دیجیتالی که برای بازیهای خود میسازند را بفروشند. البته آنها اجازه فروش محصولات فیزیکی مانند تیشرت را نخواهند داشت. بهطور معمول، توسعهدهندگان ۵۰ درصد از ارزش وی-باکس (V-Bucks) مربوط به فروش آیتمها را دریافت میکنند، اما از دسامبر ۲۰۲۵ تا دسامبر ۲۰۲۶ این نرخ به ۱۰۰ درصد افزایش مییابد.
البته این به معنای دریافت ۱۰۰ درصد کل درآمد فروش توسط سازندگان نیست. در بیانیهی مطبوعاتی، اپیک گیمز توضیح داد که سهم فروشهای درون بازی چگونه میان سازندگان تقسیم میشود. برای محاسبه ارزش وی-باکس بر اساس دلار آمریکا در هر ماه، شرکت ابتدا تمام هزینههای واقعی بازیکنان برای خرید وی-باکس را جمعآوری میکند و به دلار آمریکا تبدیل میکند، سپس کارمزد فروشگاهها و پلتفرمها را کم میکند. این کارمزدها بسته به پلتفرم از ۱۲ درصد در فروشگاه اپیک تا ۳۰ درصد در کنسولهای فعلی متفاوت است. سپس اپیک گیمز این رقم را بر مجموع وی-باکس خرجشده توسط بازیکنان فورتنایت تقسیم میکند.
اپیک گیمز اعلام کرد که بهطور میانگین کارمزد پلتفرم و فروشگاه برای فورتنایت در حال حاضر ۲۶ درصد است، در حالی که کارمزدهای خاص در کنسولها بین ۱۲ تا ۳۰ درصد متغیر است. بنابراین، از دسامبر ۲۰۲۵ تا دسامبر ۲۰۲۶، درآمد ۱۰۰ درصدی وی-باکس برای سازندگان به معنای دریافت حدود ۷۴ درصد از کل فروش خواهد بود. اما از ژانویهی ۲۰۲۷، این رقم نصف خواهد شد و با نرخ ۵۰ درصدی وی-باکس، سهم توسعهدهندگان به حدود ۳۷ درصد از کل فروش درون بازی کاهش پیدا میکند. اپیک گیمز گفت ۵۰ درصد باقیمانده صرف پوشش هزینههای نگهداری اکوسیستم فورتنایت خواهد شد:
بخشی از پولی که به سازندگان بازنمیگردد، برای هزینههای میزبانی سرورها، امنیت و نظارت، تحقیق و توسعه و سایر هزینههای عملیاتی استفاده میشود. در سالهای اخیر، اپیک با زیاندهی به فعالیت ادامه داده است.
درآمد بیشتر با تعامل بیشتر
علاوه بر این، اپیک گیمز در حال بهروزرسانی فرمول پرداخت بر اساس تعامل (Engagement Payout) است؛ مدلی که پرداختیها به سازندگان را بر اساس میزان تعامل بازیکنان در جزایر آنها محاسبه میکند. هدف از این تغییر پاداش بهتر به سازندگانی است که بازیکنان جدید را جذب یا بازیکنان قدیمی را دوباره پای بازی میکشانند. فرمول فعلی پرداخت شامل ۴۰ درصد از درآمد خالص فروشگاه آیتم فورتنایت و خریدهای نقدی مرتبط است. اما از اول نوامبر ۲۰۲۵، سازندگانی که بازیکنان جدید یا بازیکنان قدیمی غیرفعال را جذب کنند، این سهم برای آنها به ۷۵ درصد میرسد.
برای شناسایی بازیکنان و جزایر مشمول این قانون، اپیک گیمز از مواردی مثل لینکهای مستقیم، جستوجوهای درون بازی و الگوهای بازی در روز اول استفاده خواهد کرد. اپیک گیمز همچنین بخش «حفظ بازیکن» را در فرمول پرداخت تغییر داده و اکنون «حفظ بازیکن در سطح جزیره» پاداش میدهد، نه حفظ بازیکن در کل اکوسیستم، تا این معیار بیشتر با تلاشهای شخصی سازندگان هماهنگ شود. برای جلوگیری از سوءاستفاده، این فرمول فقط بازیکنانی را در نظر میگیرد که در حساب خود خریدی انجام داده باشند. بنابراین فرمول جدید پرداخت تعامل شامل دقایق بازی، جذب کاربر جدید، بازگرداندن کاربر قدیمی، زمان بازی مرتبط با خرج وی-باکس و حفظ بازیکن در جزیره خواهد بود.
اپیک گیمز همچنین در تاریخ ۲۴ نوامبر (3 آذر) بخش Sponsored Row را در بخش Discover معرفی میکند تا سازندگان بتوانند با پرداخت هزینه، بازدید بیشتری برای جزایر خود به دست آورند. دیگر قابلیتهای متمرکز بر سازندگان در فورتنایت شامل امکان ایجاد کمپین در پورتال سازندگان از ۱۷ نوامبر (26 آبان) و راهاندازی «جوامع سازندگان فورتنایت» در چند ماه آینده است که در آن سازندگان میتوانند با بازیکنان خود ارتباط بگیرند و بهروزرسانیها را به اشتراک بگذارند.اپیک گیمز اعلام کرد:
از زمان عرضهی Unreal Editor for Fortnite، بازیکنان بیش از ۱۱.۲ میلیارد ساعت در ۲۶۰ هزار جزیرهی ساختهشده توسط سازندگان سپری کردهاند که نتیجهی آن پرداخت ۷۲۲ میلیون دلار تا امروز بوده است. ما همچنان در ابزارهای جدید سرمایهگذاری میکنیم تا امکانات بیشتری برای توسعه در اختیار سازندگان قرار دهیم.
منبع: Gameindustry.biz
