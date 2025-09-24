چرا بازی Hollow Knight Silksong این‌قدر سخت است؟

آری گیبسون (Ari Gibson)، کارگردان مشترک Silksong، گفت:

هورنت ذاتا سریع‌تر و ماهرتر از نایت است، بنابراین حتی دشمنان ساده‌ی بازی هم باید پیچیده‌تر و باهوش‌تر طراحی می‌شدند.

ویلیام پلن (William Pellen)، دیگر کارگردان بازی، اضافه کرد:

برخلاف دشمنان نایت، دشمنان هورنت باید روش‌های بیشتری برای گیر انداختن او داشته باشند، چون او مدام در حال فرار و حرکت است.

او توضیح داد که تیم چری راه‌های تازه‌ای اضافه کرده تا دشمنان هورنت بتوانند از حملات بازیکن جاخالی دهند و جلوی او را بگیرند. در واقع تیم چری قصد داشته همه چیز را به سطح هورنت برساند و شاید در این کار کمی زیاده‌روی کرده، چون در اولین به‌روزرسانی بازی، بعضی از باس‌ها کمی آسان‌تر شدند. این تغییر بعد از آن انجام شد که مادسازها تلاش کردند نسخه‌ی کامپیوتر بازی را کمی راحت‌تر کنند.

از آن‌جا که Silksong یک بازی مترویدوانیایی است، در نتیجه اکتشاف در آن نقشی کلیدی دارد و تیم چری با آزاد گذاشتن بازیکن برای گم شدن در دنیا، راهی غیرمستقیم برای کاهش سختی بازی فراهم کرده است. گیبسون گفت:

بازی Silksong لحظاتی با سختی بسیار بالا دارد اما بخشی از ایجاد آزادی بیشتر در دنیا این است که شما همیشه گزینه‌هایی دارید درباره‌ی اینکه کجا بروید و چه کاری انجام دهید.

او گفت اگر بازیکنی در برابر یک باس یا مبارزه‌ی دشوار گیر کند مشکلی ندارد، چون می‌تواند با اکتشاف، یادگیری یا حتی دور زدن کامل چالش، سختی را کاهش دهد به جای اینکه کاملاً متوقف شود. در نهایت علاوه بر نمایشگاه Game Worlds، موزه‌ی ACMI یک مجله‌ی ۶۴ صفحه‌ای هم درباره‌ی Hollow Knight: Silksong معرفی کرده است. این کتابچه شامل آرت‌ورک‌های انحصاری، طراحی شخصیت‌ها، نقشه‌ها و یک مصاحبه‌ی جدید با تیم چری است و «هنر، جهان‌سازی و تأثیر ماندگار Hollow Knight و دنباله‌اش Silksong» را جشن می‌گیرد. این محصول به صورت بین‌المللی ارسال می‌شود، هرچند قیمت نسبتا بالایی دارد.

