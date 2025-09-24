اولین تیزر گیم‌پلی OD هیدئو کوجیما منتشر شد

نمایش تیزر گیم‌پلی OD با حضور «فیل اسپنسر»، مدیر ایکس‌باکس انجام شد. فیل اسپنسر شخصا به ژاپن و مراسم ده سالگی کوجیما پروداکشنز آمده بود تا در کنار هیدئو کوجیما با یکدیگر از این تیزر رونمایی کنند. کوجیما گفت که این تیزر روی موتور پایه‌ی «آنریل انجین» ساخته و اجرا شده است و می‌توانیم ببینیم که از نظر انیمیشن و گرافیک با تصویری کاملا واقع‌گرایانه طرف هستیم.

نکته‌ی دیگری که درباره‌ی این تیزر وجود دارد، اسم آن یعنی Knock است. مدیر کوجیما پروداکشنز گفت که Knock قسمت مختص اوست؛ یعنی او خودش اپیزود Knock را در این بازی ساخته، در حالی که اپیزودهای دیگری وجود دارد که سازندگان دیگر روی آن کار کرده‌اند؛ مثل همان «جوردن پیل» که هنگام معرفی اولیه‌ی این بازی از همکاری او هم صحبت شده بود.

در تیزر OD: Knock می‌توانیم ببینیم که نقش اصلی این بازی،‌ یا شاید این قسمت، «سوفیا لیلیس» است که او را پیش از این در فیلم‌هایی مثل It یا «سیاهچاله‌ها و اژدهایان» دیده بودیم.

حتی همین تیزر هم به‌خودی خود جریانی ترسناک دارد و پیش‌بینی می‌کنیم بازی بتواند حداقل بخشی از میزان ترس زیاد بازی لغو شده‌ی Silent Hills هیدئو کوجیما را تکرار کند.

همین تیزر گیم‌پلی بازی OD پر است از جملات و ارجاعاتی که کوجیما می‌گوید پیدا کردنشان کار ساده‌ای نیست؛ او کنار نمایش این تیزر گفت که به کارت داخل تیزر،‌ رنگ قرمز در و خیلی نکات دیگر توجه کنید.

می‌توانید در ادامه تیزر جدید بازی OD را ببینید. پلتفرم‌ها و تاریخ انتشار این بازی مشخص نیست.

