بازی Physint با تهیهکنندگی سونی ساخته میشود و همانطور که انتظار داشتیم، صحبت از این بازی در دست کوجیما نیست و سونی چگونگی نمایش آن را برنامهریزی میکند. «هرمن هولست»، مدیر استودیوهای بازیسازی پلیاستیشن، خود به ژاپن و مراسم زندهی کوجیما پروداکشنز نیامده بود، اما در قالب یک پیغام ویدیویی گفت که هیدئو کوجیما و بازیهایش بخشی از تاریخ سی سالهی پلیاستیشن هستند و آنها میخواهند همان جریان را که اخیرا با «دث استرندینگ» و «دث استرندینگ ۲» هم ادامه دادند، با بازی Physint هم تکرار کنند.
هیدئو کوجیما همانطور که قبلا گفته بود، تاکید کرد که Physint یک بازی اکشن مخفیکاری است و پوستری از آن را به نمایش گذاشت که آنقدر شبیه متال گیر سالید بود، که میتوان بهراحتی نقش اصلی آن را با «اسنیک» اشتباه گرفت. این پوستر که مثل همیشه بهدست «یوجی شینکاوا» طراحی شده، لوگوی جدید بازی Physint را هم بهنمایش میگذارد.
پس از نمایش پوستر، هیدئو کوجیما گفت که میخواهد از چند بازیگر فرعی بازی هم رونمایی کند. بازیگرهایی که او برای Physint معرفی کرد، فعلا این سه نفر هستند:
- چارلی فریزر (Charlee Fraser)
- دان لی (Don Lee)
- مینامی هامابه (Minami Hamabe)
کوجیما گفت که «چارلی فریزر» را اخیرا در نقش مادر «فیوریوسا» در همین فیلم دید و تصمیم گرفت تا با او برای بازی بعدیاش کار کند. «دان لی»، بازیگر معروف فیلمهای اکشن کرهای در دث استرندینگ حضور دارد و آنها تصمیم گرفتند تا این همکاری را ادامه دهند و نهایتا هم «مینامی هامابه»، ستارهی معروف ژاپنی است که کوجیما طبق گفتهی خودش علاقهی بسیار به او و فیلمهایش دارد و نهایتا پس از چند بار تلاش، بالاخره توانسته تا در Physint با او همکاری کند.
کوجیما گفت که پوست آسیاییها بافت کاملا متفاوتی دارد که تکنولوژیهای اسکن امروزی بهخوبی توانایی ثبت آن را ندارند و بههمین دلیل با شرکت صربستانی 3Lateral (که همکار پروژههای دث استرندینگ و OD هم هست) تکنولوژیهای جدیدی را توسعه دادهاند تا مدل سهبعدی مینامی هامابه در واقعیترین شکل ممکن خود باشد.
بازی Physint به قطع و یقین بازی پلیاستیشن ۶ است و بهاین زودیها حتی نباید منتظرش باشید.
نوشته پوستر و تعدادی از بازیگران بازی Physint هیدئو کوجیما معرفی شد؛ متال گیر؟ اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala