فیلم انیمیشنی «دث استرندینگ» رونمایی شد؛ تیزر اکشن آن را ببینید

مراسم سالگرد ده سالگی استقلال کوجیما پروداکشنز رونمایی‌های مختلفی داشت و از فیلم سینمایی دث استرندینگ که با همکاری A24 ساخته می‌شود گرفته تا حتی ساکه کوجیما پروداکشنز را در خود جای داده بود. تنها دو پروژه تیزرهای به‌دردبخوری داشتند، یکی بازی OD بود و دیگری همین انیمیشن «دث استرندینگ: پشه» که توسط استودیوی ژاپنی ABC Animation ساخته می‌شود.

کارگردان این فیلم انیمیشنی «هیروشی میاموتو» روی سن مراسم آمد تا ضمن نمایش تیزر، درباره‌ی پروسه‌ی ساخت آن هم صحبت کند. او نشان داد که چطور همه چیز از طراحی‌های «یوجی شینکاوا»، کارگردان هنری استودیوی کوجیما پروداکشنز، شروع شده است.

آن‌طور که کارگردان فیلم گفت، ساخت این انیمیشن جریان بسیار پیچیده‌تری از معمول داشته است: آن‌ها در ابتدا هر فریم اصلی را در سبک طراحی‌های شینکاوا و با قلم خاص او کشیده‌اند، سپس آن صحنه با تکنیک‌های گرافیکی سه‌بعدی زنده شده است؛ طوری که نتیجه‌ی نهایی شبیه به یک طراحی شینکاوا می‌ماند که در محیطی انیمیشنی و سه‌بعدی، به‌حرکت درآمده است.

نویسندگی فیلم «دث استرندینگ: پشه» به‌دست «آرون گوزیکوفسکی» انجام شده است که نوشتن فیلم‌نامه‌ی فیلم‌هایی مثل «زندانیان» (Prisoners) و سریال «بزرگ شده توسط گرگ‌ها» (Raised by Wolves) را در کارنامه‌ی خود دارد.

تیزر فیلم انیمیشنی «دث استرندینگ: پشه» کارگردانی اکشن بسیار خوبی دارد و در آن می‌توانیم یک مبارزه بین نقش اصلی این فیلم و «سم پورتر بریجز»، نقش اصلی مجموعه‌ی دث استرندینگ را ببینیم.

تاریخ انتشاری برای فیلم «دث استرندینگ: پشه» (Death Stranding: Mosquito) در نظر گرفته نشده است.

دانلود mp4

نوشته فیلم انیمیشنی «دث استرندینگ» رونمایی شد؛ تیزر اکشن آن را ببینید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala