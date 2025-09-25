نقدها و نمرات سایلنت هیل اف منتشر شد؛ بازگشتی شگفت‌انگیز و فراتر از انتظار

در ادامه نگاهی به خلاصه‌ای از برخی نقدهای منتشر شده از رسانه‌های مختلف خواهیم داشت.

آی‌جی‌ان (IGN) / 7 از 10

سایلنت هیل اف با داستانی تاریک و جذاب برای غرق شدن و موجودات عجیب و غریب بسیاری که برای آزار دادن شما طراحی شده‌اند، یک فضای تازه و ژاپنی برای کشف کردن ارائه می‌دهد. همه‌ی این‌ها باعث شد آرزو کنم که کاش سیستم مبارزه‌ی بازی برایم دلنشین‌تر بود؛ سیستمی که در ابتدا بیش از حد خسته‌کننده و طاقت‌فرسا به نظر می‌رسید و در ادامه هم باعث شد بیش از حد قدرتمند شوم، آن‌قدر که ترس واقعی را کمتر حس کنم. من استودیوی نئوباردز اینترتینمنت (Neobards Entertainment) را با بابت چنین ریسکی تحسین می‌کنم، اما مثل ضربه‌ی ناامیدکننده‌ی لوله‌ی شکننده‌ی هیناکو، این تجربه دقیقاً آن‌طور که می‌خواستم نشده است. با این حال، طراحی هنری چشمگیر، معماهای خلاقانه و شخصیت اصلی عالی، باعث می‌شود این قسمت جدید از مجموعه‌ی اصلی و مهم کونامی ارزش زیادی داشته باشد.

گیم‌اسپات (GameSpot) / 9 از 10

شاید موفقیت بازی تعجب‌برانگیز نباشد، چرا که تقریبا هر بخش از سایلنت هیل اف با دقت و مهارت یکسانی ساخته شده است. با این وجود، این مسئله از عظمت دستاورد نئوباردز کم نمی‌کند. سایلنت هیل اف فقط بازگشتی به ریشه‌ها نیست؛ بلکه یک تکامل شگفت‌انگیز است. این بازی یک نمایش بصری خیره‌کننده، شاهکاری در ترس روان‌شناختی، روایتی درخشان و معیاری تازه برای مجموعه‌ی سایلنت هیل است.

پی‌سی گیمر (PC Gamer) / 9 از 10

سایلنت هیل اف یک گام عالی و رو به جلو برای این مجموعه‌ی ترسناک برجسته است. این بازی ثابت می‌کند که وحشت‌های سایلنت هیل محدود به آن شهر کوهستانی معروف در آمریکا نبوده و نباید هم باشد.

گیم رنت (Game Rant) / 10 از 10

سایلنت هیل اف یک نگاه تازه، جسورانه و بی‌رحم به این مجموعه‌ی کلاسیک است که برای طرفداران ژانر ترس، تجربه‌اش کاملاً ضروری است.

گیمر (TheGamer) / 4.5 از 5

در حالی که بازسازی بلو برتیم (Bloober Team) از بازی دوم سری گامی مثبت به شمار می‌رفت، سایلنت هیل اف احساسی شبیه به این دارد که کونامی بالاخره بازگشت این نماد ترس بقامحور را تثبیت کرده است. این بازی نمایی احساسی، غیرقابل پیش‌بینی و به شکل نگران‌کننده‌ای زیبا از تاریک‌ترین بخش‌های ذات انسان ارائه می‌دهد. سفر هیناکو شیمیزو طوری طراحی شده تا بازیکن را وادار کند به پرسش‌های ناخوشایند اما ضروری فکر کند، بدون هیچ تضمینی که از پاسخ‌ها لذت ببرد. اما دقیقاً همین جسارت است که باعث می‌شود سایلنت هیل اف به شکوه برسد.

گیمزرادار (GamesRadar) / 8 از 10

سایلنت هیل اف همراه با طراحی‌های واقعا عجیب و وحشتناک برای هیولاها و نویسندگی هوشمندانه و تکان‌دهنده، سرشار از فضایی مه‌آلود و ترسناک اما زیبا است. با این حال، درگیری‌های طاقت‌فرسا گاهی بیشتر آزاردهنده هستند تا ترسناک، چون سیستم بیش از حد پیچیده‌ی بازی بازیکن را در بسیاری مواقع در حالت بدی گیر می‌اندازد. با این وجود، کشف ترس‌هایی که هیناکو را آزار می‌دهند، یکی از بهترین تجربه‌های ترسناکی است که تا به حال بازی کرده‌ام.

دوال‌شاکرز (DualShockers) / 9.5 از 10

سایلنت هیل اف کاملاً متفاوت از هر قسمت دیگری در این مجموعه است، اما در عین حال به‌طور محکم متعهد به وفاداری به دیدگاه‌های تیم سایلنت (Team Silent) باقی مانده و آن دیدگاه‌ها را به شکلی فوق‌العاده پیاده کرده است. این بازی نه‌ تنها یک شاهکار در ژانر ترس است، بلکه یک شاهکار در مجموعه‌ی سایلنت هیل به شمار می‌رود و بالاخره همان آرامشی را به طرفداران قدیمی داده که سال‌ها در انتظارش بودند. در حالی که بازی به ترس‌های زنانه و جوامع سرکوب‌گر می‌پردازد، محتوای فراوانی برای فکر کردن به بازیکن آن هم در ترسناک‌ترین و در عین حال چشمگیرترین نسخه‌ی بصری‌ای که این مجموعه تاکنون به خود دیده است، ارائه می‌دهد. اولین فسمت جدید از سایلنت هیل بعد از بیش از یک دهه، دقیقاً همان چیزی است که طرفداران می‌توانستند آرزو کنند و حتی فراتر از آن، اثری که بلافاصله خود را نه‌ فقط به‌ عنوان یک شاهکار در این مجموعه، بلکه به‌ عنوان اثری عالی در ژانر ترس و بقا به عنوان یک کل تثبیت می‌کند.

سایلنت هیل اف از 25 سپتامبر (3 مهر) برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی در دسترس خواهد بود. این بازی تا این لحظه موفق شده تا از مجموع 80 نقد منتشر شده، نمره‌‌ی متای 86 را روی پلتفرم پلی‌استیشن 5 در وبسایت متاکریتیک بدست آورد.

می‌توانید در ادامه برخی نمرات داده شده به بازی را ببینید.

Dextero: نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

Inverse: نمره‌ی 8 از ۱۰

PCMag: نمره‌ی 10 از 10

Digital Trends: نمره‌ی 9 از ۱۰

Destructoid: نمره‌ی 9.5 از ۱۰

CGMagazine: نمره‌ی 9.5 از ۱۰

GameSpot: نمره‌ی 9 از ۱۰

TheGamer: نمره‌ی 9 از ۱۰

GamingTrend: نمره‌ی 9 از ۱۰

IGN: نمره‌ی 7 از ۱۰

Game Rant: نمره‌ی 10 از ۱۰

COGconnected: نمره‌ی 9 از ۱۰

Hardcore Gamer: نمره‌ی 8 از ۱۰

The Games Machine: نمره‌ی 9 از ۱۰

PlayStation Universe: نمره‌ی 9 از ۱۰

GamesRadar: نمره‌ی 8 از ۱۰

Eurogamer: نمره‌ی 8 از ۱۰

Gameblog.fr: نمره 9 از ۱۰

ComicBook: نمره‌ی 8 از ۱۰

Push Square: نمره‌ی 7 از ۱۰

نوشته نقدها و نمرات سایلنت هیل اف منتشر شد؛ بازگشتی شگفت‌انگیز و فراتر از انتظار اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala