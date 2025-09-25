از مدتها پیش میدانستیم که قرار است سومین قسمت مجموعه بازیهای یاکوزا با گرافیک و گیمپلی مدرن این مجموعه بازسازی شود. «ماسایوشی یوکویاما» طی برنامههای ماهانه و همیشگی استودیوی تحت نظر خود، گفته بود که بدون شک بازسازی یاکوزا ۳ یکی از برنامههای آینده Ryu ga Gotoku Studio خواهد بود. با این حال، خبر رونمایی از یاکوزا ۳ حتی چند روز پیش و از طریق کدهای داخل وبسایت سگا بهبیرون درز کرده بود و مطمئن شده بودیم که رویداد RGG Summit امسال قرار است به رونمایی این بازی بپردازد.
بازسازی یاکوزا ۳ روند دو بازسازی قبلی یعنی «یاکوزا کیوامی» و «یاکوزا کیوامی ۲» را دنبال میکند؛ یعنی بازی اصلی را به موتور پایهی مدرن سری یاکوزا میآورد، داستان را گستردهتر و میانپردهها را با کیفیتی بالاتر بازسازی میکند، شخصیتها را بعضا با بازیگرانی جدید و چهرههایی تازه جایگزین میکند و نهایتا هم گیمپلی را از همه نظر گسترش میدهد.
یاکوزا ۳ داستان «کیریو کازوما» را در حالی تعریف میکند که او ریاست خانوادهی بزرگ یاکوزایی «توجو» را به شخص دیگری واگذار کرده و تصمیم میگیرد تا خود به شهر اوکیناوا برود و در آن جا یک یتیمخانه از کودکان را مدیریت کند. صد البته که طولی نمیکشد تا پای خانوادههای یاکوزایی به یتیمخانه هم باز میشود و داستان کیریو کازوما بالاجبار دوباره با قبیلهی توجو گره میخورد.
مدیریت یتیمخانه در شهر اوکیناوا بخش بزرگی از چند ساعت ابتدایی بازی یاکوزا ۳ را تشکیل میدهد؛ بخشی که در آن واقعا باید به بچهها و خواستههایشان بپردازید. قرار است یاکوزا کیوامی ۳ این بخش را از حالت خطی و مراحل داستانی ابتدای بازی به حالتی مجزا گسترش دهد که شامل گیمپلی جداگانهای است و در آن بخشهای مختلف یتیمخانه را مدیریت میکنید.
از نظر بصری، شهر اوکیناوا کاملا برای بازسازی یاکوزا ۳ از ابتدا دوباره ساخته شده است و کیفیتی بسیار بالاتر نسبت به نسخهی اصلی دارد. مراحل فرعی متعدد و تازه در شهر و مینیگیمهای جدید، بخشی از فعالیتهای این اوکیناوای پرجزییاتتر خواهند بود.
از نظر داستانی، یاکوزا کیوامی ۳ نهتنها شخصیتهایی تازه به بازی اضافه، بلکه اکثر شخصیتهای اصلی را هم با بازیگرهایی تازه از نو تعریف میکند. کاراکترهایی مثل «ریکیا» که از همان ابتدای بازی همراه کیریو میشود، بازیگر تازهای دارد که نه فقط صدایی تازه، بلکه با چهرهی اسکن شدهی خود به بازی اضافه شده است. میانپردهها این بار حتی با موشن کپچر باکیفیتتری ضبط شدهاند و Ryu ga Gotoku استودیو میگوید که برای اولین بار، صدا و حرکت بازیگران را بهصورت همزمان ضبط کردهاند.
مبارزات یاکوزا ۳ هم که در نسخهی اصلی کمی سفت و سنگین بودند، در یاکوزا کیوامی ۳ با ذهنیت مدرن مجموعه، جریانی نرم و روان بهخود گرفتهاند. یک حالت مبارزهی جدید برای کیریو کازوما هم بخشی از این بازسازی است که با پشتوانهی تاریخی هنرهای رزمی اوکیناوا که مبتنی بر سلاحهای مختلف است، طراحی شده.
ارتباطات تاریک؛ «یوشیتاکا مینه» شخصیت دوم یاکوزا ۳ میشود
ضدقهرمان اصلی داستان یاکوزا ۳ یک یاکوزا بهنام «یوشیتاکا مینه» است که مقابل کیریو قرار میگیرد. شخصیتپردازی مینه و انگیزههای او آنقدر عمیق بودند، که زمان عرضهی یاکوزا ۳ یعنی ۱۶ سال پیش، طرفداران همیشه از او بهعنوان یکی از محبوبترین کاراکترهای کل سری یاد میکنند. با این حال، مینه در مقایسه با دیگر شخصیتهای یاکوزا ۳ صحنههای زیادی ندارد و در دیگر بازیهای مجموعه هم به دلیلی که احتمالا لازم به گفتنش نیست، حضور پیدا نمیکند.
بازسازی یاکوزا ۳ این فرصت را برای Ryu ga Gotoku Studio بهوجود آورده است تا بیشتر به شخصیت مینه بپردازند، آن هم نه فقط در داستان بازی، بلکه یک بخش جدید و مجزا را کاملا به او اختصاص دهند.
بخش داستانی مینه که در یاکوزا کیوامی ۳ اضافه شده خود یک بازی جداست و حتی در نسخهی ژاپنی نام Gaiden را که برای شمارههای فرعی و کوچکتر سری استفاده شده، بهیدک میکشد. سازندگان یاکوزا کیوامی ۳ میگویند که بخش داستانی مینه به نام Yakuza 3 Gaiden: Dark Ties محتوای بسیار زیادی دارد؛ شامل بخش داستانی کامل، مراحل فرعی داخل شهر و حتی یک شغل مدیریتی.
گیمپلی شخصیت مینه هم با توجه به پسزمینهی او در بوکس، حول مشتزنی طراحی شده است و در تضاد کاملی با سبک مبارزهی کیریو قرار دارد. مینه در حرکات همچنین بسیار سریعتر از کیریو بهنظر میرسد و حسوحال متفاوتی هنگام بازی کردن خواهد داشت.
سگا در واقع میگوید که بازسازی یاکوزا ۳ دو بازی در یک بازی است که در یک بستهی واحد کنار یکدیگر عرضه میشوند و همان ابتدا که یاکوزا کیوامی ۳ را اجرا میکنید، این انتخاب را دارید تا یاکوزا ۳ را بازی کنید یا Dark Ties را.
بازی Yakuza Kiwami 3 and Dark Ties برای عرضه در روز ۱۲ فوریه سال ۲۰۲۶ در نظر گرفته شده است. این بازی روی پلتفرمهای پلیاستیش ۴، پلیاستیشن ۵، ایکسباکس سری، نینتندو سوییچ ۲ و کامپیوتر عرضه خواهد شد.
در ادامه میتوانید تریلر و تصاویر منتشر شده از این بازی را ببینید.
