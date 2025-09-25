ببینید؛ تریلر جدید بلک آپس ۷ به معرفی بخش چندنفره می‌پردازد

سازندگان قسمت 2025 کال آو دیوتی در یک مطلب جدید در وب‌سایت مجموعه، جزئیات کامل بخش چندنفره را منتشر کرده‌اند. در این مطلب اطلاعات مربوط به همه نقشه‌ها، سلاح‌ها و حالت‌هایی که طرفداران می‌توانند در بلک آپس 7 انتظار داشته باشند، چه در بتا و چه در زمان انتشار، وجود دارد. همچنین، تریلر امروز نگاهی اجمالی به شکل و شمایل بازی در عمل ارائه می‌دهد. در این تریلر، قطعه‌ی FE!N از تراویس اسکات (Travis Scott) به‌ عنوان موسیقی پس‌زمینه استفاده شده است. تریلر معرفی بخش چندنفره‌ی بلک آپس 7 حدود دو و نیم دقیقه طول می‌کشد و نکات برجسته‌ی این بخش را نشان می‌دهد. در آن، بازیکنان را می‌بینیم که روی زمین سر می‌خورند و به دشمنان شلیک می‌کنند و حتی با پرش از دیوار به نقاط مرتفع دسترسی پیدا می‌کنند. این ویدیو یادآور این موضوع است که کال آو دیوتی امسال به بازیکنان امکان استفاده از فناوری‌های نزدیک به آینده را می‌دهد. نمونه‌هایی از این فناوری‌ها شامل طعمه‌ی هولوگرافیک و همچنین اسکوراستریک‌هایی مانند ربات چهارپای D.A.W.G و سرباز کنترل از راه دور Rhino است.

حالت‌های کلاسیک اسکوراستریک مانند RC-XD، پهپاد UAV، پکیج کمکی و چند مورد دیگر هم بازگشته‌اند. علاوه بر این، بازیکنان می‌توانند ارتقاهایی به نام Overclock آزاد کنند که کارایی این استریک‌ها را به روش‌های جدید افزایش می‌دهد. مثلاً پهپاد UAV می‌تواند به فلر ضد موشک مجهز شود و هزینه‌ی امتیازش کاهش یابد، در حالی که Rhino به رادار پیشرفته‌تر و زمان فعالیت طولانی‌تر دسترسی پیدا می‌کند. تری‌آرک هنوز چیزهای بیشتری در آستین دارد، اما تریلر امروز پرده از بسیاری جزئیات برداشته است. دسترسی زودهنگام بتا از 2 اکتبر (10 مهر) آغاز می‌شود و در زمان انتشار هم شاهد محتوای کامل خواهیم بود. هرچند بتا فقط بخش محدودی از محتوا را ارائه می‌دهد، اما حالا می‌دانیم کدام‌یک از 18 نقشه‌ی نسخه‌ی اصلی در آن در دسترس خواهد بود.

نقشه‌ها، حالت‌ها و موارد بیشتر

بلک آپس 7 با 16 نقشه‌ی اصلی 6 در برابر 6 عرضه می‌شود. شش مورد از این نقشه‌ها در بتا حضور دارند که سه‌تای آن‌ها از بازی 2012 یعنی کال آو دیوتی: بلک آپس 2 بازگشته‌اند. علاوه بر این، دو نقشه برای حالت‌های 20 در برابر 20 وجود دارد.

نقشه‌های اصلی 6v6

Blackheart (بتا)

Cortex (بتا)

Exposure (بتا)

Imprint (بتا)

The Forge (بتا)

Toshin (بتا)

Colossus

Den

Flagship

Homestead

Paranoia

Retrieval

Scar

Express (بازگشته از Black Ops 2)

Hijacked (بازگشته از Black Ops 2)

Raid (بازگشته از Black Ops 2)

نقشه‌های 20v20

Mission: Edge

Mission: Tide

مثل همیشه، حالت‌های محبوب چندنفره بازطراحی شده‌اند و حالت‌های جدیدی هم معرفی می‌شوند. در بتا، حالت‌هایی مانند Team Deathmatch ،Domination ،Kill Confirmed و Hardpoint قابل بازی هستند. پس از انتشار کامل، حالت‌های Free-For-All ،Gunfight ،Kill Order ،Control و Search and Destroy هم اضافه خواهند شد. نسخه‌های متفاوت بسیاری از این حالت‌ها هم وجود دارد که بدون اسکوراستریک اجرا می‌شوند و تجربه‌ای آرام‌تر ارائه می‌دهند. حالت جدیدی که اخیرا معرفی شد، Overload نام دارد. این حالت که در بتا هم در دسترس خواهد بود، شامل رساندن دستگاهی به نام Overload Device به مناطق تحت کنترل است. در این حالت، تیم‌ها باید از حامل دستگاه دفاع کنند و سیستم ریسپاون فعال است؛ بنابراین همکاری تیمی نقش کلیدی در پیروزی خواهد داشت.

بلک آپس 7 به سنت خود در ارائه‌ی حالت‌های جدید و قدیمی وفادار است، اما تغییرات دیگری هم در گیم‌پلی دیده می‌شود. سیستم سه پرک حالا با تغییری به نام Hybrid Combat Specialties بازطراحی شده است. این قابلیت زمانی فعال می‌شود که بازیکنان پرک‌ها را از دسته‌های مختلف ترکیب کنند. تری‌آرک همچنین قابلیتی معرفی کرده که به بازیکنان اجازه می‌دهد بیلد سلاح‌های خود را با دوستانشان به اشتراک بگذارند. علاوه بر این، بازیکنان می‌توانند در خود بخش چندنفره، در محدوده‌ی تمرینی (Firing Range)، به Gunsmith دسترسی داشته باشند.

کال آو دیوتی: بلک آپس 7 در تاریخ 14 نوامبر (23 آبان) برای رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن 4، پلی‌استیشن 5، ایکس‌باکس وان و ایکس‌باکس سری ایکس/اس منتشر خواهد شد. کسانی که می‌خواهند زودتر تجربه کنند، می‌توانند با پیش‌خرید، از 2 تا 5 اکتبر (10 تا 13 مهر) در بتای دسترسی زودهنگام شرکت کنند. بتای عمومی هم از 5 تا 8 اکتبر (13 تا 16 مهر) در دسترس همه خواهد بود. می‌توانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

