رونی از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ در منچستریونایتد بازی کرد و در این مدت همراه با تیم پنج قهرمانی لیگ برتر، یک جام حذفی، سه جام اتحادیه، چهار کامیونیتی شیلد، یک لیگ اروپا و یک لیگ قهرمانان اروپا را کسب کرد. او در پادکست خود دربارهی انتشار بازی افسی ۲۶ (EA Sports FC 26)، مجموعهای که زمانی با نام فیفا شناخته میشد و رونی هم روی جلدش حضور داشت، گفت:
خیلی فیفا و کال آو دیوتی بازی میکردم، اما مدتی است کمتر سراغ بازی میروم. اخیراً با چند یوتیوبر در حالت پرو کلابز بازی کردم و خیلی خوش گذشت.» همچنین وقتی از او پرسیدند که در بازی افسی خوب است یا نه، با شوخی جواب داد: «بله، عالیام، فکر میکنم بتوانم جزو صد بازیکن برتر دنیا باشم». البته بعد خندید و اضافه کرد: «نه، معمولیام.»
با این حال، رونی توضیح داد که در دوران فوتبال خود، بازیکنان منچستریونایتد زیاد PSP بازی میکردند و او این موضوع را یکی از عوامل موفقیت تیم میداند:
در منچستریونایتد باور دارم بخش بزرگی از موفقیت ما به خاطر بازی با PSP بود چون باعث میشد بیشتر با هم ارتباط بگیریم. توی هواپیما یا اتوبوس تیم بازی میکردیم. این بازی جنگی با عنوان SOCOM یک اثر ۵ به ۵ بود؛ من، ریو (فردیناند)، مایکل کریک، جان اوشی، وس براون. باید با دیگر بازیکنان حرف میزدی، تاکتیک درست پیاده کرده و وقتی همتیمیات کشته میشد زنده میکردی. من واقعاً باور دارم این موضوع بخش بزرگی از موفقیت ما بود. از هرکدام از آن بازیکنها بپرسید، میگویند عالی بود. حتی طرز بازی هر نفر، شخصیتش در زمین فوتبال را هم نشان میداد. مایکل کریک همیشه آرام و زیرکانه بازی میکرد، من اما مستقیم به خط مقدم میرفتم و بیپروا حمله میکردم. شاید تعجب کنید، ولی واقعاً همین یک عامل بزرگ موفقیت ما بود.
البته ظاهرا همهی بازیکنان با این ایده کنار نیامدند. به گفتهی رونی، دروازهبان تیم خیلی علاقهای به این ماجرا نداشت. او گفت:
ادوین فن در سار کلافه میشد. چون مثلا توی اتوبوس تیم همه داد میزدیم و موقعیت خود را میگفتیم. بعضی وقتها فقط یک بازیکن از تیم حریف مانده بود و ما با هم هماهنگ میکردیم که محاصرهاش کنیم. فن در سار خیلی عصبی میشد و میرفت جای دیگری مینشست و تا جایی که میتوانست از ما دور میشد.
حرفهای رونی شبیه گفتههای همتیمیهای سابقش ریو فردیناند و بن فاستر بود. آنها هم چند سال پیش در پادکست فاستر در سال ۲۰۲۳، بازی ساکام را یکی از فعالیتهایی دانستند که تیم را بیشتر به هم نزدیک کرد. فردیناند در آن پادکست گفت:
اگر سفری یک ساعته داشتیم زمان برای بازی فراهم نبود، باید دو یا سهساعته میبود تا حسابی وارد بازی شویم. من هنوز هم میگویم بخشی از بردها و فرهنگ تیممان به خاطر همین بازی بود، باور کنید. چون همه با هم بودیم، گاهی دعوا میکردیم، گاهی PSP به هوا پرتاب میشد. واقعاً باورنکردنی بود.
گفتنی است که بازی SOCOM U.S. Navy SEALs: Fireteam Bravo یک شوتر تاکتیکی سومشخص است که در سال ۲۰۰۵ به طور انحصاری برای کنسول دستی پلیاستیشن پرتابل عرضه شد. این بازی بخشی از مجموعهی پرطرفدار SOCOM است که توسط استودیوی Zipper Interactive توسعه یافت و تمرکز آن روی عملیاتهای ویژهی نیروی دریایی آمریکا در نقاط مختلف جهان است. Fireteam Bravo علاوه بر ارائهی مراحل داستانی متنوع با سناریوهای نظامی واقعگرایانه، امکان بازی چندنفرهی آنلاین را نیز فراهم میکرد.
منبع: VGC
منبع متن: digikala