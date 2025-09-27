در Nioh 3، بازیکنان در نقش توکوگاوا تاکهچیو (Tokugawa Takechiyo) قرار میگیرند؛ کسی که آماده است تا در دوران پرآشوب سنگوکو به شوگون بعدی ژاپن تبدیل شود. در همین حال، برادر کوچکتر او یعنی توکوگاوا کونیماتسو که از جانشینی برادرش خشمگین است، نقشهی سرنگونی او را میکشد. او با نیرویی شیطانی تقویت شده و ارتشی از یوکایها را برای حملهای سهمگین علیه تاکهچیو رهبری میکند و صلح را ناگهان پایان داده و ژاپن را به جهنم میکشاند. تاکهچیو با هدایت نیروی مرموز «روح نگهبان» خود یعنی کوسانگی، از مرز زمان عبور میکند تا در این آشوب بقا پیدا کند و به مقام شوگون برسد.
داستان Nioh 3 در مقیاسی بزرگتر از همیشه روایت خواهد شد. این بار بازی شامل دورانها و مناطق مختلفی است؛ از جمله قلعه ادو و منطقهی توتومی در دورهی سنگوکو که در نسخهی دمو قابل تجربه بود و همچنین شهر کیوتو که پایتخت دوره هیآن بود. بازیکنان میتوانند آزادانه هر دوره را در محیطهای باز و پرجزئیات جستوجو کنند. همچنین در مسیر پرخطر برای جلوگیری از توطئهی برادرش، تاکهچیو با یوکایهای گوناگون و دشمنان قدرتمند روبهرو میشود و چالش کروسیبل را تجربه خواهد کرد.
در طول ماجراجویی، شخصیتهای تاریخی گوناگونی از دورههای مختلف وارد داستان میشوند؛ از جمله تاکدا شینگن (Takeda Shingen)، میناموتو نو یوشیتسونه (Minamoto no Yoshitsune) و میناموتو نو یوریتومو (Minamoto no Yoritomo). همچنین چهرههای شناختهشدهی دیگری مانند هاتوری هانزو (Hattori Hanzo)، هوندا تاداکاتسو (Honda Tadakatsu) و سایتو فوکو (Saito Fuku) نیز سر راه تاکهچیو قرار میگیرند.
علاوه بر این، تائو تسوچیا (Tao Tsuchiya) و کاناتا هونگو (Kanata Hongo) در این بازی حضور خواهند داشت که تسوچیا در نقش هیمیکو، ملکهی مرموز یاماتای-کوکو و هونگو در نقش توکوگاوا کونیماتسو صداپیشگی میکنند.
میتوانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.
