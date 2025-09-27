ببینید؛ شبیه‌ساز پرواز مایکروسافت برای پلی‌استیشن ۵ منتشر می‌شود

«مجموعه‌ی شبیه‌ساز پرواز مایکروسافت بیش از چهار دهه است که خلبان‌ها و علاقه‌مندان به شبیه‌سازی را شگفت‌زده کرده است و ما بسیار مفتخریم که برای اولین بار این تجربه‌ی فوق‌العاده را در تاریخ ۸ دسامبر روی پلی‌استیشن 5 و پلی‌استیشن 5 پرو ارائه می‌کنیم. این بازی پیشرفته‌ترین شبیه‌ساز پرواز برای کابران است که سطحی بی‌سابقه از واقع‌گرایی را عرضه می‌کند. با بیش از ۱۲۵ هواپیما با جزئیات بسیار دقیق از هواپیماهای فوق سبک، هواپیماهای عمومی، هواپیماهای مشهور سفرهای بوش، بالگردها، کشتی‌های هوایی، بالون‌های قابل هدایت گرفته تا جت‌های تجاری براق، لیستی از هواپیماهای مسافربری و حتی هواپیماهای ترابری نظامی سنگین و جنگنده‌ها، بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین ناوگان تاریخ شبیه‌سازهای پرواز را توسعه داده‌ایم.

برای اینکه تجربه‌ روی پلی‌استیشن عالی شود، از ویژگی‌های خاص کنترلر بی‌سیم دوال‌سنس نیز استفاده کرده‌ایم. تریگرهای تطبیقی به سرعت‌های مختلف و سطح‌های گوناگون روی زمین واکنش نشان می‌دهند و در هوا مقاومت ایجاد می‌کنند. صدای مکالمات کنترل ترافیک هوایی از طریق اسپیکر کنترلر پخش می‌شود تا حس کابین واقعی را شبیه‌سازی کند. همچنین کنترل ژیروسکوپی، پشتیبانی از نوار نوری و تاچ‌پد قابل تنظیم، غوطه‌وری در پرواز را بیشتر می‌کنند.

ما تمام توان پلی‌استیشن 5 و پلی‌استیشن 5 پرو را به کار گرفتیم تا علاقه‌مندان پرواز بتوانند برای اولین بار روی پلی‌استیشن، در هر نقطه از جهان و هر زمان از شبانه‌روز یا سال پرواز کنند یا در بیش از ۴۰ هزار فرودگاه و باند پرواز و بیش از ۶۰ هزار هلی‌پد فرود آیند. شما می‌توانید همه‌ی هفت قاره را با جزئیات خیره‌کننده کشف کنید. تنها پرواز کنید یا با دوستانتان از سراسر جهان و حتی با ترافیک هوایی واقعی و زنده‌ی جهان همراه شوید. بازیکنان پلی‌استیشن 5 می‌توانند مهارت‌های خود را در هواپیماهایی از نظر بصری شگفت‌انگیز و از نظر فنی دقیق، با آیرودینامیک واقعی که توسط خلبان‌های حرفه‌ای آزمایش شده، بیازمایند. مالکان پلی‌استیشن وی‌آر 2 هم در سال ۲۰۲۶ می‌توانند کل بازی را با هدست و کنترلرهای سنس خود تجربه کنند.

این بازی همچنین یک سیستم Career کاملا جدید معرفی می‌کند که به خلبان‌های تازه‌کار کمک می‌کند پرواز با انواع مختلف هواپیماها را بیاموزند. خلبان‌ها به تعداد تقریبا نامحدودی از مأموریت‌ها و فعالیت‌ها در سراسر جهان دسترسی خواهند داشت. بنابراین حرفه‌ی هوانوردی خود را آغاز کنید، تجربه کسب کنید و اعتبارتان را بسازید تا مأموریت‌های هیجان‌انگیز در زمینه‌های اطفای حریق، جست‌وجو و نجات، کشاورزی و موارد دیگر را باز کنید. علاوه بر این مأموریت‌ها، بازیکنان پلی‌استیشن 5 می‌توانند مهارت‌های خود را در چالش‌های فرود، مسابقات هوایی و موارد بیشتر آزمایش کنند و حتی در لیگ چالش (Challenge League) جدید با دیگر بازیکنان رقابت کنند. پس از هیجان رقابت، خلبان‌های پلی‌استیشن می‌توانند پروازی آرام‌تر داشته باشند تا مکان‌های مشهور یا بناهای تاریخی را کاوش و عکاسی کنند، یا حتی به دنبال حیوانات نادر در سراسر جهان بگردند.

همزمان با عرضه روی پلی‌استیشن 5، برای اولین بار بازیکنان می‌توانند با اولین جت مافوق صوت غیرنظامی آمریکا یعنی Boom Supersonic XB-1، دیوار صوتی را بشکنند. این نسخه به‌روزرسانی‌های رایگان World Update و Sim Update را نیز دریافت خواهد کرد.

می‌توانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

