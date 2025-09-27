اوایل امسال، هاوسمارک در رویداد State of Play فوریهی ۲۰۲۵ پلیاستیشن حضور پیدا کرد و ساروس را معرفی کرد؛ آیپی جدیدی که بر پایه سیستمهای روگلایک تحسینشدهی بازی قبلی استودیو یعنی ریترنال (Returnal) ساخته شده است. ساروس با بازی راحول کوهلی (Rahul Kohli)، بازیگر سریال Midnight Mass، در نقش آرجون دوراج (Arjun Devraj)، یک مأمور حرفهای، در سیارهی اسرارآمیز کارکوسا جریان مییابد. هرچند ساروس در ابتدا با یک تریلر CGI معرفی شد، هاوسمارک وعده داده بود که گیمپلی بازی در ادامهی سال ۲۰۲۵ نمایش داده خواهد شد.
این استودیو حال به وعدهی خود عمل کرده کرد و بیش از پنج دقیقه گیمپلی و تصاویر درونموتور بازی را به عنوان آغازگر برنامهی State of Play سپتامبر ۲۰۲۵ نمایش داد. در این نگاه اول به گیمپلی، ما قهرمان داستان را میبینیم که در آستانه یک کسوف کامل در حال اکتشاف سیاره است. در این مسیر او نیتیا چانداران (Nitya Chandran) با بازی شونوری رامناتن (Shunori Ramanthan) را ملاقات میکند؛ یکی از شخصیتهای مهم و کلیدی بازی که احتمالا با او زیاد سروکار خواهیم داشت. محیط شگفتانگیزی که آرجون در آن قدم میزند، تمدنی باستانی و گمشده است که انرژی خود را از روشنگری پیچیده کسوف میگیرد. این تنها یکی از محیطهایی است که تیم سازندهی ساروس خلق کرده است. علاوه بر صداگذاری، کاتسینهای چشمگیر، لاگهای صوتی ترسناک و گفتوگو با شخصیتهای مختلف، هولوگرامهای سولتاری نیز وجود دارد که هنگام کاوش در کارکوسا، وقایع رخ داده روی این سیاره را روایت میکنند.
همانطور که انتظار میرفت، ساروس بهوضوح دیانای بازی ریترنال را به همراه دارد و شامل حرکات سریع و پرانرژی، سلاحهای آیندهنگرانه، محیطهای مبارزه گسترده، موجودات لاوکرفتی، مکانیک آشنای Dash و البته حجم سرسامآور گلولهها و پرتابهها روی صفحه است. با این حال، ساروس چند ویژگی تازه نیز معرفی کرده که مهمترین آنها سپر سولتاری است. با نگه داشتن دکمهی R1، یک حباب انرژی موقت در اطراف آرجون ایجاد میشود که او را از پرتابهها محافظت میکند و به بازیکن چند ثانیه فرصت میدهد تا اوضاع را بررسی کرده و استراتژی خود را بچیند.
جالب است بدانید که سپر سولتاری انرژی پرتابههای دشمن را جذب میکند و از آن برای شارژ سلاح آرجون استفاده میکند. سپس بازیکن میتواند با فشردن دکمهی L2 این انرژی را به صورت انفجاری آزاد کند. مکانیک جدید دیگری هم به نام «شانس دوباره» وجود دارد که همانطور که از اسمش پیداست، پس از کشتهشدن آرجون، او را دوباره زنده میکند. شانس دوباره بخشی از سیستمهای پیشرفت دائمی ساروس است، هرچند باید توجه داشت که این قابلیت در اوایل بازی آزاد نخواهد شد. بازیکنان همچنین میتوانند زرهی سولتاری و تواناییهای آرجون را ارتقا دهند تا پیشرفت در بازی آسانتر شود.
این گیمپلی روی پلیاستیشن ۵ با نرخ فریم 60 و با استفاده از آنریل انجین ۵ ضبط شده است و همچنان در حال توسعه است. بنابراین هنگام تجربهی ساروس روی پلیاستیشن ۵ یا نسخهی ارتقایافته آن روی پلیاستیشن ۵ پرو در 20 مارس 2026 (29 اسفند 1404)، انتظار تغییرات و بهبودهایی را داشته باشید.
میتوانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.
