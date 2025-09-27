از همان زمان معرفی، تقریبا مطمئن بودیم که Baby Steps قرار است یک بازی عالی در سبک خود باشد و حالا انتشار رسمی این را تأیید میکند. در مجموع Baby Steps کاری را که باید انجام دهد، خیلی خوب انجام میدهد و بازیکنان را تا سر حد جنون عصبانی میکند، در حالی که آنها را وادار میکند همچنان به بازی ادامه دهند.
گیمزرادار (GamesRadar): امتیاز ۳.۵ از ۵
فواصل طولانی بین بعضی چالشها آزاردهنده است و تماشای اینکه نیت، شخصیت اصلی، برای ۲۰ ثانیه از سرازیری سر بخورد بار اول بامزه است، اما بعد از چند صد بار جذابیتش را از دست میدهد. حتی سادهترین مسیر بازی هم پر از انفجارهای ناگهانی از خشم شدید است و بیشتر از چیزی که باید عصبانی شدم. اما همین سختی باعث میشود وقتی موفق میشوید، احساس رضایت عجیبی بدست بیاورید. دنیای بازی هم پر از شگفتیهای عجیب و غریب است که کنجکاوی و جستوجو را پاداش میدهد. به طور کلی غیرممکن است از بازیای متنفر بود که چنین تجربههایی را به شما ارائه میدهد.
آیجیان (IGN): امتیاز ۹ از ۱۰
اصلاً انتظار نداشتم یکی از بازیهای موردعلاقهام در سال ۲۰۲۵ دربارهی موجودی دستوپاچلفتی و خجالتی با یک سرهمی باشد که مهارت حرکتیاش آنقدر ضعیف است که با کوچکترین ناهمواری مثل عروسک پارچهای نقش زمین میشود. Baby Steps یک بازی فیزیکمحور عجیب و شگفتانگیز است که شما را به چالش میکشد و این چالش هم با موانع کوهنوردی وسوسهکنندهای که باعث میشد از شدت هیجان فریاد بزنم و هم با داستان و شخصیتهایی غیرمعمول که در نهایت مثل خانواده به نظر میرسند، ایجاد میشود. با اینکه بازی کاملا بر کنترلهای عمدا عجیب و غریبش بنا شده، اما عمق فریبندهای دارد که باعث شد مشتاق شوم آن را یاد بگیرم و بر آن مسلط شوم و در مسیر غلبه بر سختترین چالشهایش آنقدر غرق شدم که گذر زمان را فراموش کردم. اگر دنبال یک خندهی حسابی، سختی شدید یا حتی کمی خودآزاری هستید، حتما Baby Steps را تجربه کنید.
گیمینگترند (GamingTrend): امتیاز 8 از 10
بازی Baby Steps به شدت آزاردهنده، خستهکننده و هیجانانگیز است و سفری شایستهی میراث سازندگانش است. هرچند شوخیها ممکن است برای برخی کمی رکیک به نظر برسد، اما در دنیای عجیب و ناراحتکنندهای که نیت در آن گرفتار شده و یادآوری دائمی اینکه هر بار که زمین میخورید، باید دوباره بلند شوید و یک قدم دیگر بردارید، داستانی بهطرز غافلگیرکنندهای تأثیرگذار در دل یک افسانه پنهان شده است.
گیم اینفورمر (Game Informer): امتیاز 6 از 10
احساسم نسبت به موسیقی بازی، در واقع بازتابی از کل تجربهی من با Baby Steps است. میدانم سازندگان دنبال چه چیزی بودهاند، میفهمم چرا و چطور قرار است بامزه باشد و قدردان منحصربهفرد بودنش هستم اما اگر بگویم از آن لذت بردم، دروغ گفتهام. این بازی تجربهای کاملا خاص و یکتا است؛ چیزی که همیشه به تعداد بیشتری در دنیای بازیها نیاز داریم. بعضیها از تقلا برای بالا رفتن از تپههای شنی لذت میبرند و با خنده تماشای صدبارهی زمین خوردن دوستانشان از همان صخره سرگرم میشوند، اما هیچ میزان از قدردانی از خلاقیت نمیتواند احساس من هنگام بازی را تغییر دهد. هر بار که دسته را زمین میگذاشتم، از برداشتن دوبارهاش وحشت داشتم.
یوروگیمر (Eurogamer): امتیاز ۴ از ۵
Baby Steps روی مرزی باریک بین ناامیدی و دستاورد حرکت میکند تا شبیهساز راهرفتن و تجربهای از کوهنوردی ارائه دهد که شبیه هیچ چیز دیگری نیست.
این بازی در حال حاضر برای پلیاستیشن ۵ و رایانههای شخصی منتشر شده است و تا این لحظه موفق شده تا از مجموع 24 نقد منتشر شده، نمرهی متای 77 را روی پلتفرم کامپیوتر در وبسایت متاکریتیک بدست آورد.
