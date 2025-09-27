این تریلر داستانی در در برنامهی ویژه آنلاین Capcom Tokyo Game Show 2025، به نمایش درآمد و رویدادهایی ماوراییای را نشان میدهد که این فانتزی تاریک را آغاز میکنند. این تریلر همچنین شخصیتهای جدیدی را معرفی میکند که نقش مهمی در داستان بازی دارند.
پس از ورود میاموتو موساشی به کیوتو، این سامورایی مورد حملهی شیاطین جنما (Genma) قرار میگیرد. در آستانهی مرگ، موساشی هدیهای دریافت میکند که همان دستکش اونی (Oni Gauntlet) است که به او قدرت ایستادگی در برابر این هیولاهای دنیای زیرین را میدهد. با این حال، به عنوان جنگجویی که میخواهد مسیرش را با دست خود بسازد، او به دنبال قطع ارتباطش با این شیء جادویی است.
در طول سفر موساشی، او با ایزومو نو اوکونی (Izumo no Okuni) و اونو نو تاکامورا (Ono no Takamura)، دوستان تازهای که بر اساس شخصیتهای واقعی تاریخ ژاپن ساخته شدهاند، ملاقات میکند. با راهنمایی صدای مرموز زن شیطانی درون دستکشش، موساشی به سمت تاکامورا، شمشیرزنی محترم با دستکش خودش، هدایت میشود. او همچنین با اوکونی، بازیگر معروفی که به خاطر رقص کابوکی (Kabuki) مشهور است و صحنه را ترک کرده تا راهی برای شکست جنما پیدا کند، برخورد میکند.
تصاویر جدید همچنین صحنههایی از گیمپلی را نشان میدهند که موساشی در خیابانهای کیوتو با دشمنان روبهرو میشود، از جمله توگمارو (Togemaru)، جنمای مارمانندی با تیغهایی روی ستون فقراتش که با سرعت زیاد وارد مبارزه میشود تا اهداف خود را نابود کند. با وجود اینکه موساشی تمایلی به استفاده از دستکش شیطانی ندارد، مجبور است از قدرت آن برای کشتن دشمنان قدرتمند استفاده کند.
بازی Onimusha: Way of the Sword در سال ۲۰۲۶ برای پلیاستیشن ۵، ایکسباکس سری ایکس/اس و رایانههای شخصی منتشر خواهد شد. میتوانید در ادامه تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.
منبع: Gematsu
نوشته تریلر جدید Way of the Sword از جزئیات داستان پرده برمیدارد اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala