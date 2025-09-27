این بازی یک اثر جهان باز است که در قارهی زیبا اما خطرناک Pywel جریان دارد. پس از یک کمین ویرانگر توسط خرسهای سیاه (Black Bears) که باعث میشود گروه گریمینز (Greymanes) کشته یا پراکنده شوند، بازیکنان در نقش کلیف (Kliff) قرار میگیرند که برای بازسازی گریمینز و بازپسگیری آنچه از دست رفته است، سفر خود را آغاز میکند. مسیر کلیف و یارانش پر از مأموریتها و معماها خواهد بود. انتظارات برای Crimson Desert بسیار بالاست، زیرا بازی مدت طولانی در حال توسعه بوده و حتی در آگوست ۲۰۲۵ با تأخیری رسمی مواجه شد. در جریان برنامهی State of Play سپتامبر ۲۰۲۵، تریلر جدیدی از بازی Crimson Desert منتشر شد که با اعلام تاریخ انتشار آن به پایان رسید.
این تریلر ارزشهای عضویت در گروه گریمین به رهبری کلیف را روایت میکند و از نبرد با انسانها و موجودات فراانسانی گرفته تا صحنههایی در مکانهای نفسگیر مانند بیابانها، قلعهها و کوههای باشکوه را شامل میشود. یکی از لحظات برجسته تریلر، حضور یک اژدهاست که کلیف بر آن سوار شده و سپس شیرجهای حماسی به سوی زمین میزند. به طور کلی تریلر از صحنههای درون بازی گرفته شده در پلیاستیشن ۵ پرو استفاده میکند و واقعا دیدنی است. بیشتر صحنهها به نظر میرسد که از کاتسینهای بازی باشند، اما چند کلیپ هم گیمپلی بازی را نشان میدهند. البته با توجه به سابقهی توسعهدهنده، دیدن چنین جلوههای بصری خیرهکننده در Crimson Desert جای تعجب ندارد و این احتمالاً بهترین بخش تجربهی Black Desert Online نیز است.
گفتنی است که Crimson Desert با سه نسخهی استاندارد، دیلاکس و کالکتورز عرضه خواهد شد و پیشخرید هر یک از نقشهها شامل سپر خالد (Khaled Shield) بهعنوان هدیه میشوند. علاوه بر این، طرفدارانی که نسخهی پلیاستیشن ۵ بازی را پیشخرید کنند، محتوای دانلودی Grotevant Plate Set را بهعنوان هدیهی اختصاصی دریافت خواهند کرد.
این بازی قرار است در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۶ (28 اسفند 1404) برای پلیاستیشن ۵، ایکسباکس سری ایکس/اس و کامپیوتر منتشر شود. میتوانید در ادامه تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.
