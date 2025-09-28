ببینید؛ بازی Code Vein II بهمن ماه منتشر می‌شود

بازی اول Code Vein در سال ۲۰۱۹ با سبک هنری شبیه به انیمه و مبارزاتی سخت و شبیه به سری سولز، عرضه شد و بازیکنان را به آینده‌ای پسا‌آخرالزمانی برد. طرفداران مدت‌ها منتظر دنباله‌ی این بازی بودند و حالا تصویر روشن‌تری از آنچه در Code Vein 2 انتظارشان را می‌کشد دارند. داستان این بازی در یک دنیای فانتزی تاریک جریان دارد؛ جایی که انسان‌ها در کنار موجودات نامیرا و خون‌آشامی به نام Revenant زندگی می‌کنند.

یک نیروی ناشناخته و اهریمنی به نام لونا راپاسیس (Luna Rapacis) باعث می‌شود روننت‌ها به هیولاهای خشمگین و ویرانگری تبدیل شوند. شخصیت اصلی که توسط بازیکن ساخته می‌شود، با دختری جوان به نام لو (Lou) همراه می‌شود تا منشاء لونا راپاسیس را کشف کرده و جلوی نابودی جهان را بگیرد.

لو توانایی عبور از زمان را دارد و این قدرت به بازیکنان اجازه می‌دهد تا صد سال به گذشته سفر کنند و تلاش کنند که سرنوشت فعلی جهان را تغییر دهند. در این قسمت شخصیت‌های جدیدی به نام‌های لاوینیا (Lavinia) و خوزه (Josee) معرفی شده‌اند و همچنین سلاح‌های تازه، بلاد اکشن‌های جدید و یک قابلیت به نام Absolute Execution Sword در دسترس خواهند بود. به طور کلی سفر در زمان و اکتشاف از عناصر مهم گیم‌پلی خواهند بود، همان‌طور که مهارت‌های منحصربه‌فرد مبارزه‌ای سری یعنی بلاد‌اکشن‌ها نقش پررنگی خواهند داشت. بازیکنان می‌توانند بسیاری از جنبه‌های شخصیت خود را شخصی‌سازی کنند.

این بازی در 30 ژانویه 2026 (10 بهمن 1404) برای پلی‌استیشن 5، ایکس‌باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد و بسته به نسخه‌ای که بازیکن خریداری می‌کند، امکان دسترسی زودتر به بازی هم وجود دارد. شما می‌توانید تریلر منتشر شده را از یوتیوب تماشا کنید.

