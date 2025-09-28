بازی 2XKO زودتر از چیزی که انتظار می‌رفت عرضه می‌شود

رایوت گیمز (Riot Games) اعلام کرده که 2XKO از تاریخ ۷ اکتبر (15 مهر 1404) به‌طور رسمی وارد حالت دسترسی زودهنگام (Early Access) می‌شود. یعنی دیگر خبری از بتا و کد دعوت نیست. خبر بد اینجاست که بازی فعلا فقط روی کامپیوتر عرضه خواهد شد. با وجود اینکه نسخه‌ی بتای ۲۰۲۴ شامل پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس/اس هم می‌شد، هنوز خبری از نسخه‌ی اصلی روی کنسول‌ها نیست و زمان انتشار دیگر نسخه‌ها مشخص نشده است.

برای بازیکنان کامپیوتر، شروع دسترسی زودهنگام یعنی آغاز «فصل صفر» و همچنین معرفی دهمین قهرمان بازی که البته رایوت هنوز او را معرفی نکرده است. البته یک سری داده‌های کشف شده از بتل پس آینده، تصویری از برام (Braum)، یاسو (Yasuo) و داریوش (Darius) را با لباس‌های جدید نشان داده و همچنین تصویری از تیمو (Teemo) نیز مشاهده شده است. هرچند تیمو فعلاً در بازی حضور ندارد. حساب رسمی 2XKO در ایکس در واکنش به این شایعات نوشت: «این چطور از اینجا سر درآورده؟» که خیلی هم شبیه به تکذیب نبود. به هر حال، هر قهرمانی که باشد، از همان روز اول دسترسی زودهنگام قابل بازی خواهد بود.

رایوت همچنین اعلام کرده که هر چیزی که بازیکنان در دوران دسترسی زودهنگام به دست بیاورند، مثل آیتم‌های تزئینی، قهرمان‌ها و پاداش‌های مهارت، بعدا در نسخه‌ی کامل هم باقی خواهد ماند. طبق گفته‌ی رایوت، سال ۲۰۲۶ شامل پنج فصل جدید خواهد بود که هر فصل یک قهرمان تازه و آیتم‌های تزئینی تازه اضافه می‌کند. این موضوع می‌تواند لیست شخصیت‌های بازی را پرتر کند، چون فعلاً برای یک بازی تگ‌فایتر تعداد شخصیت‌ها کمی کم است.

همچنین طبیعتا چون این یک بازی مبارزه‌ای است، رایوت از همین حالا قصد دارد آن را به یک صحنه‌ی رقابتی بزرگ تبدیل کند. 2XKO فقط چند روز بعد از شروع دسترسی زودهنگام، اولین حضور رسمی خودش را در مسابقات EVO فرانسه خواهد داشت و رایوت برای جذاب‌تر شدن جوایز مالی تورنمنت آینده، کمی بودجه‌ی اضافه وارد میدان می‌کند.

منبع: PCGAMER

