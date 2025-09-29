ببینید؛ بازی اکشن ماجراجویی Chronoscript با طراحی هنری خاص خود معرفی شد

در داستان بازی آمده که در سال 2026 میلادی، این ویراستار که تازه کار روی یک داستان دنبالهدار طولانی را به پایان رسانده، وظیفهی جدید و عجیبی دریافت میکند. او به عمارتی در اعماق کوهستان سفر میکند تا با یک مشتری دیدار کند، اما در لحظهای پشهای خونش را میمکد و از هوش میرود. وقتی به هوش میآید، خودش را در میان صفحات داستانی مییابد که بیپایان نوشته میشود؛ دستنوشتهای از استاد عمارت، نویسندهای که هزار سال عمر کرده است.
این بازی نوآورانه در دو دنیا روایت میشود: عمارت شلوغ و پر از دستنوشتهی نویسنده که بهصورت سهبعدی طراحی شده و صفحات پرجزئیات با طراحی دستی که به شکل دوبعدی زنده شدهاند. دنیای دوبعدی بازی از هزاران صفحه دستنوشته تشکیل شده و هر صفحه یک مکان منحصر بهفرد است.
بازی با داشتن ریشه در چالشهای رضایتبخش پلتفرمرهای کلاسیک دوبعدی، با پیشرفت شما تکامل مییابد و حرکات مختلف عبور از موانع و تواناییهای منحصربهفرد برای اکتشاف و مبارزه را آزاد میکند. در این راه دشمنان مختلفی سر راهتان قرار میگیرند و همچنین باسهایی که با شکست دادن آنها حقیقت داستانهای تیرهای که سرنوشتشان را مهر و موم کرده، آشکار میکنید.
شاید بتوان گفت که جذابترین بخش بازی طراحی هنری آن است. شخصیت اصلی، دشمنان، پسزمینهها و دیگر عناصر، همگی با قلم و مرکب به وسیلهی دست طراحی شدهاند. دسکورکس یک تیم کوچک است که در سبکهای هنری منحصربهفرد و تجربههای گیمپلی خاص تخصص دارد. آنها با عشقی عمیق به بازیهای دوبعدی ماجراجویی و درک کامل از آنها، حالا قرار است که بهترین ایدههایشان را وارد این سبک کنند.
میتوانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.
