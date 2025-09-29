این بازی اولین بار در اواخر آگوست ۲۰۲۵ و در مراسم گیمزکام (Gamescom) معرفی شد. تریلر اولیه بیشتر بر نمایش فضای بازی تمرکز داشت و حالوهوای یک تریلر جاسوسی پر از سوءظن و با سبک دیسکو الیسیوم را القا میکرد، اما تنها چند ثانیهی کوتاه از گیمپلی نشان داده شد. حال در رویداد اخیر State of Play، تریلر جدیدی از آن منتشر شده است. این تریلر حدود یک دقیقه و نیم از گیمپلی بازی را نشان میدهد و نام کامل بازی را فاش میکند. در این ویدیو با پروتاگونیست بازی، هرشل ویلک (Hershel Wilk)، آشنا میشویم؛ شخصیتی توانا اما بدشانس که در جهانی پر از خیانت و تصمیمات تاس محور (Dice-checked) به دنبال زنده ماندن است.
تریلر در پایان سال ۲۰۲۶ را به عنوان بازهی انتشار بازی مشخص کرد. هرچند این معرفی در رویداد سونی انجام شد، اما بازی قبلا برای کامپیوتر و پلیاستیشن ۵ تأیید شده است. هنوز هیچ پلتفرم دیگری اعلام نشده و با توجه به اینکه سال ۲۰۲۶ نزدیک است اما تاریخ دقیق مشخص نشده، احتمالا بازی در نیمهی دوم سال آینده عرضه خواهد شد، مگر اینکه تأخیری پیش بیاید. از ویژگیهای جدید گیمپلی، استودیوی سازنده روی «برخوردهای دراماتیک» (Dramatic Encounters) تأکید دارد؛ بخشهایی که در آن زمان آهسته میشود و بازیکن باید زنجیرهای از انتخابها را انجام دهد که نتیجهشان به تاس وابسته است. همچنین یک دکمهی جدید با نام Exert معرفی شده که امکان میدهد بازیکن یک تاس اضافه پرتاب کند و بهترین دو تاس از بین سه تاس را نگه دارد. به گفتهی مدیر بازاریابی hsj,nd,، سون پالوش (Sven Paluch)، این قابلیت نیازمند «یک قربانی کوچک» است، هرچند توضیح بیشتری در این باره ارائه نشد و قول دادهاند اطلاعات بیشتر بعداً منتشر شود.
پس از موفقیت دیسکو الیسیوم، ZA/UM با حاشیههای بزرگی روبهرو شد. کارگردان سابق بازی، رابرت کورویتز (Robert Kurvitz) و مدیر هنری، الکساندر روستوف (Aleksander Rostov)، استودیو را ترک کردند. آنها ادعا کردند مدیریت جدید با روشهای غیرقانونی کنترل اکثریت سهام شرکت را به دست گرفته و در این روند حدود ۴.۸ میلیون یورو هم بهطور نادرست استفاده شده است. البته ZA/UM این اتهامات را رد کرده و گفته آن دو نفر به دلیل تخلفات از کار برکنار شدهاند. این ماجرا باعث شد خالقان دیسکو الیسیوم از استودیو در استونی شکایت کنند.
به همین دلیل، Zero Parades: For Dead Spies ممکن است واکنشهای متفاوتی میان طرفداران دیسکو الیسیوم ایجاد کند؛ چرا که با وجود شباهت زیاد به جانشین معنوی بازی محبوب اول، بخشی از جامعهی کاربران همچنان معتقدند استودیو به افراد کلیدی بازی اول ظلم کرده است. در هر صورت این بازی قرار است در سال ۲۰۲۶ عرضه شود. میتوانید در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.
