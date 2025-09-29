گفتنی است که مگامن به عنوان بخشی از سیزن پس به بازی اضافه میشود و در تریلر جدید، او سوار بر وسیله تازهای به نام راش روداستار دیده میشود؛ ماشینی که شبیه سگ رباتیک او طراحی شده است. علاوه بر مگامن، شخصیت پروتو من نیز به عنوان رانندهی قابل بازی اضافه خواهد شد. فراتر از رانندگان جدید، مسیر ویلی کسل هم معرفی شد که تجربهای با حالوهوای مگا من ارائه میدهد. این پیست شامل برخی از عناصر نمادین سری است که مطمئنا طرفداران را خوشحال خواهد کرد.
البته باید توجه داشت که بازیکنان برای دسترسی به این محتوا باید سیزن پس را جداگانه یا نسخهی دیلاکس بازی را تهیه کنند. تاکنون تاریخ انتشار مشخصی برای این بسته اعلام نشده، اما سگا گفته که این محتوا در سال ۲۰۲۶ عرضه خواهد شد. با اینکه طرفداران باید تا سال آینده برای تجربهی بازی با مگا من صبر کنند، محتوای زیادی در سونیک ریسینگ: کراسورلدز وجود دارد. برای نمونه، سیزن پس شامل چند کراساوور دیگر است که بهزودی معرفی میشوند مانند همکاری با ماینکرفت (Minecraft) و باباسفنجی (SpongeBob SquarePants). علاوه بر این، هاتسونه میکو (Hatsune Miku) از روز انتشار بهطور رایگان در دسترس بوده و رانندگان کراساوور بیشتری از سگا در ماههای بعدی اضافه میشوند.
به نظر میرسد سونیک ریسینگ: کراسورلدز قرار است پر از محتوای تازه باشد. هرچند جدا از کراساوور با آیپیهای دیگر، نسخهی اصلی بازی نیز شخصیتها و مسیرهای زیادی بر اساس سری سونیک خارپشته دارد. باید دید این ترکیب محتوا میتواند باعث شود بازی میان آثار ریسینگ دیگری که امسال منتشر میشوند، متمایز به نظر برسد یا نه. این بازی در حال حاضر روی پلیاستیشن ۵، ایکسباکس سری ایکس/اس، پلیاستیشن ۴، ایکسباکس وان، نینتندو سوییچ و رایانههای شخصی منتشر شده و سپس در تعطیلات امسال میلادی برای کنسول سوییچ ۲ نیز عرضه خواهد شد. میتوانید در ادامه تریلر جدید بازی را مشاهده کنید.
