این بازی با ترکیب شخصیتهای جذاب و محیطهای تعاملی غنی، قصد دارد تجربهای خلاقانه، جادویی و دلنشین به بازیکنان ارائه دهد. همچنین با الهام از جذابیت کارتونهای مدرن، این بازی اشیای روزمره از ماگهای غولپیکر قهوه گرفته تا قفسههای کتاب گسترده را به مناظری فانتزی تبدیل میکند و در آن بازیکنان به کاوشگرانی کوچک در جهانی بزرگ تبدیل میشوند. آنها میتوانند با اشیای بزرگ دنیای واقعی تعامل داشته باشند، خانهی خودشان را بسازند، عناصری مانند قطرههای باران و نسیم را برای ساخت و ساز جمعآوری کنند و در گلدانها محصول بکارند.
به عنوان مثال کارتنهای شیر به خانههای زیبا بدل میشوند، فنجانهای چای به کافههای پرجنبوجوش و شیشههای ادویه به مغازههای کوچک و درخشان تبدیل میگردند. در هر صورت چه در حال کشف مواد کمیاب باشید یا ملاقات با دوستی جدید، هر سفر، ماجرایی تازه است. این بازی همچنین از امکانات آنلاین پشتیبانی میکند و به بازیکنان اجازه میدهد خلاقیتها و تجربههای خود را با خانواده و دوستانشان به اشتراک بگذارند.
از طرفی این دنیای مینیاتوری پر از زندگی است. شما میتوانید با گروهی دوستداشتنی از ساکنان از انساننماهای کوچک گرفته تا موجودات فانتزی ناشناخته آشنا شوید، هدیه رد و بدل کنید، خاطره بسازید و ببینید که چطور روابطتان در گذر زمان عمیقتر میشود.
همچنین با توجه و مراقبت کافی، حتی ممکن است آنها را قانع کنید به خانهتان نقل مکان کنند. خوشبختانه با مجموعهای بیپایان از لباسها، اکسسوریها، مبلمان و ابزارها در بازی وجود داری و سطح شخصیسازی بالاست. با توجه به تریلرها، بازی از نظر بصری نیز بسیار چشمنواز است و مانند انیمیشنهای باکیفیت سالهای اخیر به نظر میرسد.
این بازی فعلا تاریخ انتشار مشخصی ندارد. میتوانید در ادامه تریلرها و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.
