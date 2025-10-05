عربستان سعودی الکترونیک آرتز را به ارزش ۵۵ میلیارد دلار خریداری کرد

طبق بیانیه‌ی مطبوعاتی، هر سه طرف «تجربه‌ای عمیق در صنعت، سرمایه متعهد و پرتفوی جهانی با شبکه‌هایی در حوزه بازی، سرگرمی و ورزش» را به همراه دارند که به الکترونیک آرتز امکان می‌دهد تجربه‌های فیزیکی و دیجیتالی را ترکیب کند، تعامل با طرفداران را افزایش دهد و فرصت‌های رشد تازه‌ای ایجاد نماید. این معامله همچنین بزرگ‌ترین خرید خصوصی نقدی تاریخ محسوب می‌شود. جالب است بدانید که پی‌آی‌اف که هم‌اکنون نزدیک به ۱۰ درصد سهام شرکت الکترونیک آرتز را در اختیار دارد و همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی در افینیتی پارتنرز انجام داده، در شرکت‌های بزرگ دیگری مانند نینتندو (Nintendo)، تیک-تو اینتراکتیو (Take-Two Interactive) و کپ‌کام (Capcom) نیز سرمایه‌گذاری کرده است.

در ادامه اظهارات طرفین معامله آمده است:

اندرو ویلسون (Andrew Wilson)؛ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل الکترونیک آرتز

تیم‌های خلاق و پرشور ما در الکترونیک آرتز، تجربه‌های فوق‌العاده‌ای را برای صدها میلیون هوادار خلق کرده‌اند، برخی از نمادین‌ترین آی‌پی‌های دنیا را ساخته‌اند و ارزش قابل توجهی برای کسب‌وکار ما ایجاد کرده‌اند. این لحظه، تایید قدرتمندی بر کار چشمگیر آن‌هاست. ما به آینده نگاه می‌کنیم و همچنان مرزهای سرگرمی، ورزش و فناوری را جابه‌جا خواهیم کرد و فرصت‌های تازه‌ای را آزاد می‌کنیم. همراه با شرکایمان، تجربه‌های دگرگون‌کننده‌ای برای الهام‌بخشیدن به نسل‌های آینده خلق خواهیم کرد. هیچ‌وقت مثل امروز برای آینده‌ای که می‌سازیم هیجان‌زده نبوده‌ام.

لوئیس ای. اوبیناس (Luis A. Ubinas)، رئیس مستقل هیئت مدیره‌ی الکترونیک آرتز

هیئت مدیره با دقت این فرصت را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که این معامله ارزش چشمگیری برای سهام‌داران ایجاد می‌کند و به نفع همه‌ی ذی‌نفعان است. خوشحالیم که این توافق، ارزش نقدی فوری و قطعی برای سهام‌داران ما به ارمغان می‌آورد و در عین حال توانایی الکترونیک آرتز را برای ادامه ساختن تجربه‌هایی که آینده‌ی سرگرمی را تعریف می‌کنند، تقویت می‌نماید.

ترکی النوایزر (Turqi Alnowaiser)، رئیس صندوق ثروت دولتی عربستان سعودی

پی‌آی‌اف جایگاه منحصربه‌فردی در صنعت جهانی بازی و ورزش‌های الکترونیکی دارد و اکوسیستم‌هایی را می‌سازد و پشتیبانی می‌کند که طرفداران، توسعه‌دهندگان و خالقان آی‌پی‌ها را به هم متصل می‌سازند. پی‌آی‌اف تعهد قوی خود به این صنایع را نشان داده است و این همکاری به رشد بلندمدت الکترونیک آرتز کمک خواهد کرد و در عین حال نوآوری در صنعت را در مقیاس جهانی تقویت می‌کند.

اگون دوربان (Egon Durban)، مدیرعامل و شریک مدیریتی سیلور لیک

این سرمایه‌گذاری، مأموریت سیلور لیک برای همکاری با تیم‌های مدیریتی برجسته در بهترین شرکت‌های دنیا را نشان می‌دهد. الکترونیک آرتز یک شرکت ویژه و با مجموعه ورزشی ممتاز، رشد سریع درآمد و جریان نقدی آزاد قدرتمند و در حال گسترش رهبر جهانی سرگرمی تعاملی است. افتخار می‌کنیم که در کنار اندرو، مدیرعاملی فوق‌العاده که درآمد را دو برابر، سود عملیاتی را تقریباً سه برابر و ارزش بازار را پنج برابر کرده است، سرمایه‌گذاری می‌کنیم. آینده‌ی الکترونیک آرتز روشن است، ما قصد داریم به طور گسترده سرمایه‌گذاری کنیم تا کسب‌وکار رشد کند و از اندرو و تیم الکترونیک آرتز حمایت نماییم تا نوآوری سرعت بگیرد، دسترسی جهانی گسترش یابد و همچنان تجربه‌های شگفت‌انگیزی برای بازیکنان و هواداران در نسل‌های مختلف ارائه شود.

جرد کوشنر (Jared Kushner)، مدیرعامل افینیتی پارتنرز

الکترونیک آرتز شرکتی فوق‌العاده با تیم مدیریتی در سطح جهانی و چشم‌اندازی جسورانه برای آینده است. همیشه توانایی آن‌ها در خلق تجربه‌های ماندگار و نمادین را تحسین کرده‌ام و به‌عنوان کسی که با بازی‌های آن‌ها بزرگ شده و حالا با فرزندانش هم از آن‌ها لذت می‌برد، نمی‌توانم بیشتر از این برای آینده هیجان‌زده باشم.

گفتنی است که این معامله قرار است در سه‌ماهه‌ی نخست سال مالی ۲۰۲۷ نهایی شود و اعلام شده است که پس از نهایی شدن، سهام عادی الکترونیک ارتز دیگر در هیچ بازار عمومی معامله نخواهد شد. پس از تکمیل معامله، دفتر مرکزی شرکت همچنان در کالیفرنیا باقی خواهد ماند و اندرو ویلسون (Andrew Wilson) همچنان به‌ عنوان مدیرعامل شرکت فعالیت خواهد کرد. در نهایت مانند بسیاری از ناشران بازی، کسب‌وکار الکترونیک ارتز در ماه‌های اخیر با مشکلاتی روبه‌رو بوده است. این شرکت تعدادی از کارکنان خود را اخراج کرده و پروژه‌های آینده از جمله «تایتان‌فال» و «بلک پنتر» را لغو کرده است. همچنین این شرکت در ژانویه اعلام کرد که بازی Dragon Age: The Veilguard نیز کمتر از حد انتظار عمل کرده است.

