۱۸ ستاره‌ سینما و تلویزیون در فهرست ۱۰۰ چهره تاثیرگذار مجله تایم

داستان پشت پرده‌ی تصاویر روی جلد مجله‌ی تایم چیست؟

بخش هنرمندان

۱. مایکل بی جوردن

مایکل بی جردن بیش از ۲۴ سال است که فعالانه به بازیگری می‌پردازد. چهار سال بیشتر از دوران حرفه‌ای لبرون جیمز در ان‌بی‌ای و یک سال بیشتر از دوران حضور تام بردی در ان‌اف‌ال. جوردن ظاهر و روحیه‌ی جوانی دارد، بنابراین به راحتی می‌توان شاهکارهای باورنکردنی او را در صنعتی که می‌تواند بسیار معامله‌گر باشد از نظر گذراند. جوردن در شبکه‌های تلویزیونی، کابلی، سینمای مستقل، فیلم‌های استودیویی با بودجه‌ی متوسط، و فیلم‌های پرفروش هالیوود به یک اندازه تلاش کرده است.

امسال در فیلم «کرید ۳» (Creed III)، او کارگردانی و نقش جدیدی را برعهده گرفت و آن را با شکوه هرچه تمام‌تر به انجام رساند. با نگاهی به پشت صحنه‌های این فیلم و گفت‌و‌گوهای مداوم جوردن با بازیگران و تمام تلاش‌های او برای این فیلم به خوبی متوجه می‌شویم که او هنرمند قابلی است و می‌توانیم با اطمینان به آینده‌ی روشن و درخشان او امیدوار باشیم.

۲. آستین باتلر

ستاره‌ی فیلم «الویس» (Elvis) که توانست تحسین منتقدان را با اجرای بی‌نظیرش در نقش الویس پریسلی برانگیزد، دومین بازیگر در فهرست ۱۰۰ چهره تاثیرگذار مجله تایم است. در نقش‌آفرینی یک بازیگر در قالب یک اسطوره و چهره‌ی مشهور همیشه عناصر زیادی دخالت دارد، باتلر نه اینکه تظاهر به الویس بودن کند، بلکه در حین اجرایش برش‌هایی از داستان و دیدگاهی از این هنرمند ارائه می‌دهد. مخاطب در این فیلم سرگذشت یک هنرمند را از دریچه‌ای متفاوت می‌بیند. آستین این کار را با عملکردی درخشان انجام داد.

آستین باتلر که نامزد جایزه‌ی بهترین بازیگر مرد اسکار شده بود، ستاره‌ی نوپایی در این عرصه است که کاملا قابلیت پذیرفتن دنیای نامحدود امکاناتش را دارد، و بدون شک آینده‌ای درخشان در این حرفه انتظارش را می‌کشد.

۳. الی وانگ

چیزی که در مورد الی وانگ بیش از هر چیزی مورد تحسین قرار می‌گیرد، حس قدرتی است که او نسبت به خود دارد. او می‌داند چه می‌خواهد و چه چیزی را نمی‌خواهد و به گونه‌ای از خودش دفاع می‌کند که می‌تواند بسیار الهام‌بخش باشد. این بازیگر و استندآپ کمدین متعهد و مطرح، بسیار خلاق است و هرگز پول و شهرت او را از هدفش دور نمی‌کند. الی وانگ برای صداقت در کار و زندگی‌اش ارزش قائل است. او از کاوش عمیق و پرسیدن سوالات سخت از دیگران و خودش نمی‌ترسد. شاید به همین دلیل است که به عنوان یکی از بهترین کمدین‌های حال حاضر شناخته می‌شود.

۴. درو بریمور

درو بریمور که برای اولین بار در سن شش سالگی در فیلم علمی-تخیلی محبوب «ای تی» (E.T) به کارگردانی استیون اسپیلبرگ ظاهر شد، به عنوان یکی از دوست‌داشتنی‌ترین و با استعدادترین بازیگران زن نسل خود ظاهر شناخته می‌شود. جیمی فالن در مصاحبه‌ای با تایم درباره‌ی این بازیگر و کمدین اینطور گفته است: «دریمور علاوه بر اینکه بازیگر موفق و درخشانی است، انسان تحسین‌برانگیزی هم هست. او هر کاری را به بهترین نحو خود انجام می‌دهد. درو هرگز چیزی را غیرممکن نمی‌بیند و «نه» در دایره لغات او جایی ندارد. هرگز نمی‌ترسد و عاشق چالش است. او یک الگوی واقعی است.»

۵. سلما هایک

سلما ناظر بزرگی است و همه چیز را عمیقا احساس می‌کند. او قوی و در عین حال حساس است و می‌تواند ذهن افراد را به خوبی بخواند. اتمام اینها او را او را به یک بازیگر عالی تبدیل می‌کند، توانایی او برای قرار دادن خود به جای دیگران، از نمایش موفقیت‌آمیز او در فیلم «فریدا کالو» (Frida Kahlo) تا آخرین بازی در نقش ماکساندرا در «مجیک مایک؛ آخرین رقص» (Magic Mike’s Last Dance) قلب بزرگ، هوش عالی و کاریزمای او ترکیبی برنده است. او به‌عنوان یکی از اولین لاتین‌هایی که در هالیوود کار می‌کرد، درهای زیادی را برای افرادی که آرزوی کار در این رشته را داشتند باز کرد. او یک انقلابی تمام عیار است و هنوز کارهای زیادی برای انجام دارد.

۶. رایان جانسون

رایان جانسون، کارگردان و فیلمنامه‌نویس که سال گذشته فیلم «گلس آنین» (Glass Onion) را برای اکران داشت، شخصیتی است که پازل‌های پیچیده و مطالعات شخصیت‌ها و بیانیه‌های ظریف سیاسی/جامعه‌شناختی در فیلم‌های او بسیار به چشم می‌خورد. هر فیلمی که او می‌سازد گرم، صمیمی و خنده‌دار است. کمتر کارگردانی می‌توانیم نام ببریم که فیلم‌های متفاوت از ژانرهای مختلف نوآر، علمی-تخیلی و معمایی در کارنامه‌ی حرفه‌ای خود داشته باشد.

۷. آبری پلازا

بازیگر جوان و زیبارویی که نمی‌توان چشم از او برداشت. شخصیتی که به گفته‌ی امی پولر، مصمم و بااراده است و تا امروز همینطور باقی مانده. کارهای او در دهه گذشته کاملا صادقانه و همیشه شگفت‌انگیز بوده است، چه در انتقال حس‌های مبتنی بر ترس در فیلم «امیلی جنایتکار» (Emily the Criminal)، درهم‌شکست‌های جنون‌آمیز در فیلم «خرس سیاه» (Black Bear)، رازنگهداری در «نیلوفر آبی سفید» (The White Lotus)، یا هر فراز و نشیب بزرگ و سنگین دیگری در فیلم آینده‌ی «مگاپولیس» (Megalopolis) به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا.

۸. زویی سالدانا

زویی سالدانا در صنعت سرگرمی به دلیل حضور قدرتمندش روی پرده‌ی نقره‌ای و توانایی ایفای آسان هر نقشی شناخته شده است. چه او در «نگهبانان کهکشان» (Guardians of the Galaxy) حرکات رزمی به نمایش بگذارد، چه در «آواتار» (Avatar) به دنبال نجات بشریت باشد، چه شما را در سریال «از آغاز» (From Scratch) حیرت‌زده کند، او همیشه در اوج بازی خود است. زویی همچنین پیشگامی برای زنان و رنگین‌پوستان هالیوود بوده است، و موانع را شکسته و از تنوع و حضور بیشتر حمایت می‌کند. او از بیان آنچه به آن اعتقاد دارد ترسی ندارد و از پلتفرم خود در شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد تاثیر مثبت استفاده می‌کند. به طور خلاصه: زویی سالدانا یک مدیر کامل است که می‌تواند هر کاری را انجام دهد. او به دلیل استعداد، نگرش و روحیه‌ی جنگ‌جویش مورد علاقه‌ی طرفداران است.

۹. کالین فارل

کالین فارل، بازیگر ایرلندی که از سال ۱۹۹۷ پا به عرصه‌ی بازیگری گذاشت، یکی دیگر از چهره‌های سینمایی فهرست تایم است. این بازیگر بی‌حاشیه که او را بارها در فیلم‌های موفق کارگردان‌های مطرح سینما همچون مک‌دونا، اسپیلبرگ و مان دیدیم، سال گذشته به خاطر بازی در فیلم «بنشی‌های اینشرین» (The Banshees of Inisherin) مورد تحسین قرار گرفت. فارل علاوه بر بازی در فیلم‌های سینمایی موفق، تجربه‌ی بازی در سریال‌های تلویزیونی هم دارد و هم‌اکنون در حال بازی در سریال «پنگوئن» (The Penguin)، اسپین‌آفی از مجموعه‌ی بتمن است.

بخش مشاهیر

۱۰. جنیفر کولیج

جنیفر کولیج یکی دیگر از بازیگرانی است که به جلد ۱۰۰ چهره تاثیرگذار مجله تایم راه یافت. جنیفر کولیج همیشه در صدر اخبار بوده و هر از چند گاهی تیتر داغ خبرها را با نام خود مزین می‌کند. این هنرپیشه‌‌ی آمریکایی ۶۲ ساله که در ۳۶ سالگی برای اولین بار بر پرده‌ی نقره‌ای درخشید، همیشه مخاطبان و طرفدارانش را با سبک بی‌عیب و نقص بازیگری و انتخاب‌هایش شگفت‌زده کرده است. این بازیگر که نامش به خاطر بازی در سریال «نیلوفر آبی سفید» (The White Lotus) دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است، در مصاحبه‌ای با مجله‌ی تایم گفت که در سن ۶۲ سالگی بیشتر از تمام عمر حرفه‌ای‌اش کار هنری کرده است.

۱۱. جاناتان کی کوان

طرفداران فیلم «همه‌چیز، همه‌جا، به یکباره» (Everything Everywhere All at Once) کوان را به خوبی می‌شناسند. این بازیگر ویتنامی‌الاصل آمریکایی به عنوان اولین آسیایی که برنده‌ی جایزه‌ی اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شده است، الگو و منبع الهام بسیاری از هنرمندان جوانی است که مانند او آرزوی ستاره شدن در هالیوود را در سر می‌پرورانند. بازیگر بریتانیایی تام هیدلستون در مطاحبه‌اش با مجله‌ی تایم در مورد کوان گفت: «نگاه مثبت او به زندگی، مبارزه او برای زنده نگه داشتن رویا، عمیق‌ترین قدرت معنوی است که تا به حال دیدم. این ویژگی‌ها موهبت‌های منحصربه‌فرد او هستند. ویژگی‌هایی که سرانجام، جهان هم با آن‌ها آشنا شد.»

۱۲. شاهرخ خان

شاهرخ خان، ستاره‌ی بالیوود و سلطان قلب‌های طرفداران سینمای هند، یکی از بزرگ‌ترین بازیگرانی است که تاکنون وجود داشته. از جایگاه بزرگ در قلب طرفداران تا حاکمیت بر صنعت سرگرمی، شاهرخ خان همچنان یکی از تاثیرگذارترین و ثروتمندترین ستاره‌های بالیوود است. شاهرخ خان که در آخرین فیلمش «پاتان» (Pathaan) دوباره توانست نظر مثبت طرفدارانش را جلب کند، به عنوان یکی از مشاهیر سینمای هند در فهرست ۱۰۰ چهره تاثیرگذار مجله تایم قرار گرفته است.

۱۳. پدرو پاسکال

هرکسی که در سال گذشته در رسانه‌های اجتماعی گشتی زده یا به دنبال تماشای یک سریال، شبکه‌ها را بالا و پایین کرده باشد، می‌داند پدرو پاسکال بازیگر آمریکایی شیلیایی چقدر محبوب است و دلیل خوبی هم دارد. پاسکال بین بازی در برنامه‌های تلویزیونی موفق با مخاطبان زیادی مانند «مندلوریان» (The Mandalorian) و «آخرین بازمانده از ما» (The Last of Us)، به خاطر استعداد، ظاهر خوب و شخصیت دوست‌داشتنی‌اش، نامی شناخته شده است.

سارا پالسون درباره‌ی پاسکال به مجله‌ی تایم اینطور گفته است: « پدرو پاسکال به معنای واقعی یک انسان ایده‌آل است. او قدرتمند، با روحیه و بامزه است و همیشه وقتی به او احتیاج داشته باشید آنجاست.»

بخش پیشگامان

۱۴. اس اس راجامولی

دومین هندی‌تبار فهرست ۱۰۰ چهره تاثیرگذار مجله تایم، اس‌اس راجامولی، کارگردان هندی است. به گفته‌ی آلیا بهات، بازیگر هندی-بریتانیایی، راجامولی کارگردان دو فیلم موفق و پرفروش هندی «آرآرآر» و «آغاز باهوبالی» (Baahubali)، مخاطبانش را می‌شناسد و می‌داند چه زمانی دست روی چه موضوعات و سبک‌هایی بگذارد تا طرفدارانش را از هر سنی راضی کند. او اضافه کرد هند کشوری بزرگ با تنوع بی‌نظیر جمعیت، سلیقه‌ها و فرهنگ‌های مختلف است، اما راجامولی این را درک کرده و مخاطبانش را از طریق فیلم‌هایی که می‌سازد متحد می‌کند.

بخش اسطوره‌ها

۱۵. آنجلا باست

آنجلا باست، بازیگر ۶۴ سیاه‌پوست، سال گذشته با بازی در نقش ملکه واکاندا در فیلم «پلنگ سیاه» (Black Panther)، به خوبی شناخته شد. اما باست در این زمینه تازه کار نیست. این بازیگر سال‌ها است که در پرده‌ی سینما شگفت‌انگیز ظاهر می‌شود، به ویژه با بازی در نقش تینا ترنر در فیلم «چه ربطی به عشق دارد؟» (What’s Love Got To Do With It?). تصویر این بازیگر بر روی یکی از مجله‌های تایم، و به عنوان یک اسطوره قرار گرفته است.

بخش مبتکران

۱۶. ناتاشا لیون

لیون بازیگر و کمدین آمریکایی است که بیشتر با فیلم‌های محبوب «شیرینی آمریکایی» (American Pie) و سریال «نارنجی سیاه جدید است» (Orange Is the New Black) به یاد آورده می‌شود. او علاوه بر این تهیه‌کنندگی و بازی در سریال «عروسک روسی» (Russian Doll) را هم برعهده داشت. به گفته‌ی تایکا وایتیتی: «این هنرمند یکی از خلاق‌ترین افرادی است که در حال حاضر در صنعت سینما مشغول به کارند وهر چه بیشتر او را بشناسید، بیشتر متوجه می‌شوید که قصه‌گویی و روایت در خون اوست. من همیشه از اعتماد به نفس او، نحوه‌ی مالکیت و فرمانبرداری او در هر فضایی که باشد، و اینکه چگونه دیگر بازیگران و اعضای تیم را به نقطه‌ی امنی نزدیک می‌کند که بتواند با آن‌ها همکاری کند، تحت تاثیر قرار می‌گیرم.»

۱۷. ناتان فیلدر

ناتان فیلدر نویسنده، کارگردان و کمدین اهل ونکوور کانادا است. او بیشتر به خاطر سریال تلویزیونی موفق خود «ناتان برای شما» (Nathan for You) که در سال ۲۰۱۳ عرضه شد شناخته می‌شود. از دیگر آثار او می‌توان به «سیمپسون‌ها» (The Simpsons)، «شفاف» (Transparent)، «همبرگرفروشی باب» (Bob’s Burgers)، «نمایش کرول» (Kroll Show)، «ریک و مورتی» (Rick and Morty) و «جان بنجامین یه کامیون داره» (Jon Benjamin Has a Van) اشاره کرد. به گفته‌ی اما استون « «ناتان فیلدر جامعه را جذاب می‌بیند، بیش از یک کمدین، او ناظر رفتارهای انسانی است. او در سریال‌هایش مانند «ناتان برای تو» و «تمرین» (The Rehearsal)، ارتباط مردم با یکدیگر و نحوه‌ی این ارتباط را کشف می‌کند. او شما را وادار می‌کند فکر کنید، بخندید، بعد بیشتر فکر کنید. ممکن است اغراق‌آمیز به نظر برسد، اما هیچکس مانند او نیست. آثار او برای مدت‌ها در ذهن شما می‌ماند.»

۱۸. جراد کارمایکل

جراد کارمایکل کمدین، کارگردان و بازیگر سیاه‌پوست جوانی است که کارش را با استندآپ کمدی آغاز کرد. او در سال ۲۰۲۱ فیلم «با شماره‌ی سه» (On the Count of Three) را کارگردانی کرد که اتفاقا از سوی منتقدان و تماشاگران به یک اندازه مورد تحسین قرار گرفت. از دیگر آثار او می‌توان به سریال «نمایش کارمایکل» (The Carmichael Show) و مستند «ویدئوهای خانگی» (Home Videos) اشاره کرد.

تیفانی هادیش درباره‌ی جراد کارمایکل می‌گوید: « بهترین جنبه‌ی رابطه‌ی من با جراد کارمایکل این است که هرگز مجبور نیستم خودم را سانسور کنم. وقتی بیش از یک دهه پیش برای اولین بار او را در «کارخانه‌ی خنده‌ی لس‌آنجلس» (Laugh Factory in Los Angeles) دیدم، لحظه ای که از صحنه خارج شد به سراغش رفتم و به او گفتم که چقدر با استعداد است. بعد از تمام این سال‌ها، خوشحالم تنها کسی نیستم که می‌توانم عظمت او را ببینم. سبک کمدی او متمایز است زیرا با فکر و عاشقانه کارهایش را انجام می‌دهد.»

