۱۵ انیمیشن ترسناک برای عاشقان فانتزی و وحشت

جهان انیمیشن در صد سال گذشته مسیری طولانی را برای رسیدن به جایگاه فعلی‌اش طی کرده است. در طول مسیر تحول این آثار شاهد قدرت‌گرفتن استودیوهایی چون والت دیزنی بوده‌ایم که باعث شدند این مدیوم را تا حد زیادی با کارتون‌های مخصوص کودکان و نوجوانان به یاد بسپاریم.

اما تقریبا از اواسط قرن بیستم به این سو یا به عبارتی دوره ۵۰ ساله دوم تاریخ انیمیشن، فیلم‌سازان و هنرمندان مؤلف تا حد بیشتری متوجه قابلیت‌های پیدا و پنهان این حوزه برای روایت‌ کردن هر نوع داستان و آفرینش هر نوع جهان هنری شدند.

این درک جدید باعث شد ژانرهای گوناگونی از انیمیشن‌ها، گسترش پیدا کنند و شاهد پا گرفتن ژانرهای مختلف از جمله ژانر ترسناک در جهان انیمیشن باشیم.

اگر نگاهی به دستاوردهای انیمیشن‌سازان در ژانر وحشت بیاندازیم با حجم قابل توجهی از آثار روبه‌رو می‌شویم اما عمده‌ی آن‌ها به سریال‌های تلویزیونی تعلق دارند. هنگامی که قصد محدودکردن انیمیشن‌های ترسناک به حوزه سینما یا فیلم‌های ویدیویی را داشته باشیم با انتخاب‌های کم‌شمارتری روبه‌رو خواهیم شد؛ در این نوشته به بررسی این آثار می‌پردازیم.

در ادامه ۱۵ نمونه انیمیشن ترسناک را معرفی می‌کنیم که از طریق به‌خدمت‌گرفتن قابلیت‌های گسترده این دنیای هنری ساخته شده‌اند و ارزش تماشا‌کردن دارند.

۱۵. انیمیشن ترسناک شینجوکو شهر اهریمن (Demon City Shinjuku)

کارگردان : یوشیاکی کاواجیری

: یوشیاکی کاواجیری تاریخ اکران : ۱۹۸۸

: ۱۹۸۸ کشور تولیدکننده: ژاپن

پدر «کیویا» توسط «ربی را» در جنگی برای تعیین سرنوشت نهایی جهان کشته شده است؛ در نتیجه دروازه‌ای از جهنم در شهر شینجوکو پدید آمده و شهر رسما به یک جهنم واقعی تبدیل شده است. حال همه چیز به کیویا بستگی دارد؛ او باید پیش از آنکه ربی را بتواند کل جهان را به دروازه جهنم تبدیل کند، قاتل پدرش را شکست دهد.

«شینجوکو شهر اهریمن» بر اساس یک رمان نوشته هیدئوکی کیکوچی ساخته شد. کیکوچی بابت نوشتن چندین رمان ترسناک که از آن‌ها اقتباس‌های سینمایی صورت گرفته شهرت دارد.

گرچه ممکن است در مواقعی به نظر بیاید که شخصیت‌های این کارتون ترسناک آنچنان قانع‌کننده خلق نشده‌اند اما نمی‌توان در قانع‌کننده‌بودن کلیت داستان شک و تردید نشان داد.

دو نکته در شینجوکو شهر اهریمن برجسته به نظر می‌رسند و احتمالا جذبتان می‌کنند؛ یکی نوع طراحی صحنه‌های جنگ و نبرد و نکته‌ی دیگر شدت خون و خونریزی در بخش‌هایی از فیلم.

۱۴. شهر فاسد (Wicked City)

کارگردان : یوشیاکی کاواجیری

: یوشیاکی کاواجیری تاریخ اکران : ۱۹۸۷

: ۱۹۸۷ کشور تولیدکننده: ژاپن

«شهر فاسد» هم همچون شینجوکو شهر اهریمن توسط یوشیاکی کاواجیری کارگردانی شده و بر اساس رمانی نوشته هیدئوکی کیکوچی ساخته شده است.

در واقع شهر فاسد یک مجموعه رمان است که قسمت‌های مختلف آن از سال ۱۹۸۵ تا سال ۲۰۱۶ منتشر شد و این اقتباس از اولین قسمت مجموعه رمان به نام «شهر فاسد: نگهبان سیاه» (Wicked City: Black Guard) صورت گرفت.

نگهبان سیاه یک نیروی مخفی پلیس است که از مرزهای میان جهان انسان‌ها و جهان اهریمن‌ها (جهان سیاه) مراقبت می‌کند. در انیمیشن شهر فاسد می‌بینیم که تلاش برای تصویب یک معاهده‌ی جدید میان دو جهان، به دلیل برخی خراب‌کاری‌ها شکست می‌خورد و در نتیجه آتش‌بس میان دو جهان به خطر می‌افتد.

تاکی یک مأمور گارد سیاه است که برای مراقبت از دکتر جوزف مایرت گسیل شده؛ دکتر مایرت یکی از چهره‌های کلیدی در روند مذاکرات صلح است. ماکی، یک زن ماهر و توانمند هم از طرف جهان سیاه همکار تاکی در فرایند محافظت از دکتر شده است. اما عملیات آن‌ها از قالب یک محافظت ساده فراتر رفته و به مسأله‌ای بسیار پیچیده‌تر تبدیل می‌شود.

شهر فاسد علاوه بر جنبه‌های ترسناک، پر از خون و خون‌ریزی است و عناصر عاشقانه و عاطفی بسیاری دارد اما در کنار این‌ها هنرمندانه ساخته شده و از نظر جنبه‌های اکشن هم قابل توجه است.

۱۳. انیمیشن ترسناک دوزخ دانته (Dante’s Inferno)

کارگردان : مایک دیسا، شوکو موراسه، ویکتور کوک، یاسومی اومتسو، لی سونگ گیو، سانگجین کیم، جونگ سیک نام

: مایک دیسا، شوکو موراسه، ویکتور کوک، یاسومی اومتسو، لی سونگ گیو، سانگجین کیم، جونگ سیک نام تاریخ اکران : ۲۰۱۰

: ۲۰۱۰ کشور تولیدکننده: ایالات متحده آمریکا،‌ ژاپن، کره جنوبی

این فیلم ترسناک اکشن و فانتزی سیاه بر اساس یک بازی ویدیویی به همین نام ساخته شد؛ خود این بازی ویدیویی هم اقتباس آزادی بود از دوزخ دانته. دوزخ بخش اول کتاب «کمدی الهی» اثر مشهور دانته آلیگیری شاعر بزرگ ایتالیایی است که با دو بخش دیگر یعنی برزخ و بهشت تکمیل شد.

در انیمیشن دوزخ دانته، دانته از جنگ‌های صلیبی به خانه بازمی‌گردد، در می‌یابد که پدرش از دنیا رفته و خدمتکارانش کشته شده‌اند. همسر در حال مرگ او هم به یک روح تبدیل شده اما زمانی که قصد عروج به بهشت را دارد، لوسیفر مانع او شده و به جهنم هدایتش می‌کند. حال دانته مجبور است همسرش را در طول عبور از ۹ حلقه جهنم دنبال کند. در هر حلقه باید با گناهانی که در طول جنگ صلیبی مرتکب شده و جانورانی وحشی و شیطانی مواجه شود.

انیمیشن دوزخ دانته با همکاری ۴ استودیو و ۷ کارگردان تولید شده؛ موضوعی که تا حدودی به یکپارچه نبودن و ضعف در انسجام اثر منجر شده؛ البته با وجود این ضعف دوزخ دانته هنوز بسیار تماشایی است. بد نیست به شکل ویژه به حلقه‌های گوناگون جهنم و شکل پردازششان در این انیمیشن هم اشاره کنیم که به جذابیت بصری بیشتر آن دامن زده است.

۱۲. گیو: حمله ماهی‌ها به توکیو (Gyo: Tokyo Fish Attack)

کارگردان : تاکایوکی هیرائو

: تاکایوکی هیرائو تاریخ اکران : ۲۰۱۲

: ۲۰۱۲ کشور تولیدکننده: ژاپن

تعداد انیمیشن‌هایی که عناصر آخرالزمانی و زامبی‌ها را با یکدیگر ترکیب می‌کنند اصلا کم نیستند اما بخش اندکی از آن‌ها می‌توانند تنه به تنه‌ی «گیو: حمله ماهی‌ها به توکیو» بزنند.

داستان فیلم درباره سه دوست به نام‌های کائوری، اریکا و آکی است که برای جشن‌گرفتن فارغ التحصیلی قریب‌الوقوع‌شان به تعطیلات رفته‌اند.

کائوری در خیال ازدواج و پایان دوران تحصیلش است که ناگهان متوجه حمله یک ماهی زامبی قاتل می‌شود؛ یک ماهی گندیده با پاهای فلزی. تنها چند ساعت لازم است تا لشگری چندهزارنفره از این ماهی‌های زامبی به کشور هجوم بیاورند؛ از ماهی‌ها کوچک گرفته تا کوسه‌های بزرگ. آن‌ها انسان‌ها را می‌کشند و انسان‌های کشته‌شده هم در نهایت سرنوشت مشابهی پیدا می‌کنند و به زامبی‌هایی با پاهای فلزی ترسناک تبدیل می‌شوند.

داستان انیمیشن گیو: حمله ماهی‌ها به توکیو تا حدودی ساده و فاقد پیچیدگی است اما فیلم صحنه‌های عجیب و غریب زیادی برایتان تدارک دیده که دیدنشان حسابی شگفت‌انگیز و سرگرم‌کننده است.

۱۱. انیمیشن ترسناک لیلی سی.ای.تی. (Lily C.A.T.)

کارگردان : هیسایوکی توریومی

: هیسایوکی توریومی تاریخ اکران : ۱۹۸۷

: ۱۹۸۷ کشور تولیدکننده: ژاپن

«لیلی سی.ای.تی.» یک انیمه ترسناک علمی-تخیلی است که داستان آن روایتی است از آینده و قرن ۲۳؛ دورانی از آینده که شرکت‌ها سیاره‌های دوردست را برای استخراج مواد گوناگون جست‌وجو می‌کنند.

در این شرایط یک سفینه که قادر است اعماق کهکشان را کاوش کند برای بررسی وجود برخی مواد معدنی به یک دنیای جدید فرستاده شده. سفینه در این سفر یک ارگانیزم بیگانه را تشخیص می‌دهد، این ارگانیزم وارد سفینه شده و از طریق آلوده‌کردن افراد آن‌ها را کشته و بدنشان را جذب می‌کند.

انیمیشن لیلی سی.ای.تی. تا حدود زیادی وام‌دار فیلم‌های معروفی چون «بیگانه» (Alien) ریدلی اسکات و «موجود» (The Thing) جان کارپنتر است. به همین دلیل هم می‌توان ادعا کرد این انیمیشن نوآورترین عنوان فهرست بهترین انیمیشن‌های ترسناک نیست اما نقطه قوت آن هیولایی است که در مرکز فیلم قرار گرفته.

لیلی سی.ای.تی. ترسناک است و کشتارهایش به عجیب‌ترین شیوه‌هایی که ممکن است به ذهنتان برسد اتفاق می‌افتند؛ چنان شیوه‌هایی که حقیقتا گاهی به نظرمان بیزارکننده و آزاردهنده می‌رسند. به شکل کلی کمتر انیمیشنی همچون این اثر کلاسیک سراغ داریم که در آن هیولایی تا این حد ویرانگر و آسیب‌زننده دیده باشیم.

۱۰. فضای مرده: سقوط (Dead Space: Downfall‎)

کارگردان : چاک پاتون

: چاک پاتون تاریخ اکران : ۲۰۰۸

: ۲۰۰۸ کشور تولیدکننده: ایالات متحده آمریکا

معدن‌چی‌هایی که در یک منطقه دورافتاده در اعماق فضا کار می‌کنند یک محصول عجیب ساخته شده توسط موجودات فضایی پیدا می‌کنند. یک تیم برای بررسی بیشتر این محصول اعزام شده و آن را وارد سفینه می‌کنند. از آن زمان به بعد اعضای سفینه با شیوه‌هایی بسیار ترسناک و وحشت‌آور کشته می‌شوند بدون آنکه دلیل قانع‌کننده‌ای وجود داشته باشد. با بدترشدن شرایط، رییس بخش امنیتی آلیسا وینسنت تلاش می‌کند دلیل این وقایع خشونت‌بار و عجیب را پیدا کند.

انیمیشن «فضای مرده: سقوط» بر اساس یکی از بازی‌های ویدیویی شرکت الکترونیک آرتس به نام «فضای مرده» (Dead Space) ساخته شده. در واقع این فیلم از نظر ترتیب روایی پیش‌درآمدی برای بازی به حساب می‌آید.

شخصیت‌های این انیمیشن تا حدود زیادی کلیشه‌ای طراحی شده‌اند؛ یک شخصیت بددهان سیاه‌پوست، یک قهرمان زن سفت و سخت و امثال این‌ها؛ اما با وجود همه وجوه کلیشه‌ای ماجرا هنوز هم می‌شود از این انیمیشن لذت برد و با آن سرگرم شد.

میزان خون‌ریزی و خشونت در فیلم شدید است و تعدادی از به‌یادماندنی‌ترین کشتارهایی که ممکن است در هر فیلم ترسناکی ببینید را می‌شود در این انیمیشن ترسناک پیدا کرد. البته گاهی هم حس می‌کنید در حال تماشای فیلمی چون «افق رویداد» (Event Horizon‎) یا «بیگانه» هستید که به انیمیشن تبدیل شده‌ باشند.

۹. انیمیشن ترسناک انیمیشن ترسناک خون: آخرین خون‌آشام (Blood: The Last Vampire)

کارگردان : کریس ناهون

: کریس ناهون تاریخ اکران : ۲۰۰۹

: ۲۰۰۹ کشور تولیدکننده: هنگ کنگ، فرانسه، آرژانتین

داستان فیلم به سال ۱۹۶۶ بازمی‌گردد و روایتگر داستان شخصیتی به نام سایا است که به شکار موجودات خفاش‌مانندی به نام کایروپتران می‌پردازد؛ این موجودات از خون انسان تغذیه می‌کنند.

سایا با دولت همکاری می‌کند و به شکل مخفیانه و در پوششی گمراه‌کننده، به یک دبیرستان می‌رود تا این موجودات را پیش از مخفی‌شدن شناسایی و ردیابی کند.

گرچه سال ۲۰۰۹ از این انیمیشن یک نسخه لایواکشن ساخته شد که بسیار ضعیف بود اما خود انیمیشن سال ۲۰۰۰ حقیقتا تجربه لذت‌بخش و درخشانی ارزیابی شد.

فیلم صحنه‌های اکشنی فوق‌العاده، سبک هنری متمایز و البته طرح داستانی جذابی دارد. سایا به‌عنوان شخصیت اصلی کاملا هم‌دلی‌برانگیز است گرچه تقریبا تا پایان فیلم برای مخاطب اسرارآمیز باقی می‌ماند.

۸. دی شکارچی خون‌آشام: تشنه خون (Vampire Hunter D: Bloodlust)

کارگردان : یوشیاکی کاواجیری

: یوشیاکی کاواجیری تاریخ اکران : ۲۰۰۰

: ۲۰۰۰ کشور تولیدکننده: ژاپن، ایالات متحده آمریکا

انیمیشن «دی شکارچی خون‌آشام: تشنه خون» یک اثر ترسناک و یک فانتزی سیاه است که بر اساس مجموعه رمان‌های دی شکارچی خون‌آشام ساخته شده.

داستان فیلم آینده‌ای را نشان می‌دهد که در آن خون‌آشام‌ها بر انسان‌ها حکومت می‌کنند. در این وضعیت خون‌آشامی به نام مایر لینک دختر یک خانواده ثروتمند را گروگان می‌گیرد. خانواده‌ی او که بیم دارند دخترشان به خون‌آشام تبدیل شود تعدادی شکارچی خون‌آشام را برای پیداکردنش استخدام می‌کنند. این شکارچیان حرفه‌ای و به‌شدت مجهزند اما یک شکارچی دیگر هم به نام دی که خود یک نیمه‌انسان-نیمه‌خون‌آشام است برای پیداکردن دختر با آن‌ها رقابت می‌کند.

فیلم دی شکارچی خون‌آشام: تشنه خون بر اساس سومین کتاب مجموعه شکارچی خون‌آشام ساخته شده و با فاصله از اولین انیمیشنی که سال ۱۹۸۵ در این مجموعه سینمایی ساخته شده بود اثر بهتری به حساب می‌آید.

۷. انیمیشن ترسناک شهر رات (City of Rott)

کارگردان : فرانک سودول

: فرانک سودول تاریخ اکران : ۲۰۰۶

: ۲۰۰۶ کشور تولیدکننده: ایالات متحده آمریکا

تقریبا یک سال است که منابع آب کره زمین توسط انگلی به نام کرم‌های رات آلوده شده. تخم‌های این انگل‌ها از طریق قطرات باران انتقال می‌یابند و در تمام سیاره پخش شده‌اند. این انگل‌ها گوشت انسان‌ها را می‌خورند و قربانیانشان را به زامبی‌هایی دیوانه تبدیل می‌کنند.

داستان فیلم البته از این هم عجیب‌تر است چرا که قهرمان آن در این وضعیت آخرالزمانی پیرمردی است به نام فرد که از این وضعیت جان سالم به در برده و هدف اصلی‌اش پیداکردن یک جفت دمپایی است (گرچه در نگاه اول مسخره به نظر می‌رسد).

فیلم پر از خون‌ریزی‌های شدید است و گرچه از نظر ساخت دوبعدی است اما این موضوع هرگز همچون عنصری محدودکننده به نظر مخاطب نمی‌رسد.

عجیب‌تر اینکه این انیمیشن جذاب را فقط یک نفر ساخته؛ فرانک سودول. در واقع سودول کارگردان، نویسنده، تهیه‌کننده، بازیگر، سازنده موسیقی و خلاصه همه‌کاره این انیمیشن است.

هر چقدر هم که عجیب باشد اما این مرد یا بهتر است بگوییم این ارتش تک‌نفره، یکی از جذاب‌ترین، سرگرم‌کننده‌ترین و بهترین انیمیشن‌های ترسناک زامبی قرن بیست و یکم را ساخته است.

۶. خانه‌ی هیولا (Monster House)

کارگردان : جیل کنان

: جیل کنان تاریخ اکران : ۲۰۰۶

: ۲۰۰۶ کشور تولیدکننده: ایالات متحده آمریکا

«خانه‌ی هیولا» یک انیمیشن ترسناک کمدی است که نسبت به بعضی دیگر از اسامی این فهرست مشهورتر و البته پربودجه‌تر است. فیلم اولین ساخته جیل کنان است و در میان نامزدهای جایزه اسکار بهترین انیمیشن هفتاد و نهمین دوره جوایز اسکار قرار گرفت.

داستان فیلم همان‌طور که از نام آن برمی‌آید درباره‌ی یک خانه‌ی عجیب است؛ خانه‌ای که با همه خانه‌های محله حومه شهری که قصه در آن جریان دارد متفاوت است. سه کودک که شخصیت‌های اصلی فیلم‌اند باور دارند که این خانه طلسم شده و بسیار خطرناک است. البته دلیل این سه کودک هم منطقی به نظر می‌رسد؛ خانه انسان‌ها و اسباب‌بازی‌ها را می‌گیرد و می‌بلعد.

مثل همیشه بزرگترها این داستان بچه‌ها را باور نمی‌کنند پس خود بچه‌ها باید دست به کار شوند و با این ترس بزرگ و خانه مخوف دست و پنجه نرم کنند.

خانه‌ی هیولا استیون اسپیلبرگ و رابرت زمکیس را به‌عنوان ناظران تهیه‌ در تیم خود داشته و جالب است که بعضی از عناصر اولیه آثار اسپیلبرگ و زمکیس را هم در خود دارد؛ برای مثال می‌توان به شباهت‌هایی میان این انیمیشن و فیلم «ای.تی. موجود فرازمینی» (E.T. the Extra Terrestrial) اسپیلبرگ و البته شباهت‌هایی از نظر تکنیکی با انیمیشن «قطار سریع‌السیر قطبی» (The Polar Express‎) زمکیس اشاره کرد.

خانه‌ی هیولا یک کارتون ترسناک، تا حدودی احساسات‌برانگیز و البته بسیار سرگرم‌کننده است. در یک نگاه کلی‌تر فیلم یادآور دوران و جهان کودکی است؛ دورانی که انسان با تصور هیولاها و ارواح، ترس را تجربه می‌کند.

۵. انیمیشن ترسناک اسکوبی دو در جزیره زامبی (Scooby-Doo on Zombie Island)

کارگردان : جیم استنستروم

: جیم استنستروم تاریخ اکران : ۱۹۹۸

: ۱۹۹۸ کشور تولیدکننده: ایالات متحده آمریکا

«اسکوبی دو در جزیره زامبی» یک انیمیشن ترسناک کمدی است که بر اساس شخصیت اسکوبی دو ساخته شده و بخشی است از مجموعه گسترده اسکوبی دو که شامل تعداد بسیاری مجموعه‌های تلویزیونی و آثار سینمایی است.

داستان انیمیشن روایتگر کنار هم جمع‌شدن گروه میستری و دیدار جزیره مونسکار است؛ جزیره‌ای دورافتاده که راز سیاه و تاریکی را در خود پنهان کرده. گویا این جزیره در تسخیر روح مورگان مونسکار است که یک دزد دریایی بوده.

بعضی انیمیشن‌های اسکوبی دو به سطحی‌بودن و وجود احساسات آبکی مشهورند اما اسکوبی دو در جزیره زامبی نوعی تلاش برای رونق دوباره مجموعه و ارتقا کیفی آن است.

در کنار این‌ها باید طرح داستانی مناسب و ریتم خوب فیلم را هم به نقاط قوت این انیمیشن اضافه کنیم. خیلی‌ها معتقدند جزیره زامبی از بهترین انیمیشن های ترسناک است و به همین دلیل هم بسیاری از فیلم‌ها یا سریال‌های بعدی به نوعی در ارتباط با این قسمت‌اند یا از آن الهام‌ گرفته‌اند.

۴. میدوری (Midori)

کارگردان : هیروشی هارادا

: هیروشی هارادا تاریخ اکران : ۱۹۹۲

: ۱۹۹۲ کشور تولیدکننده: ژاپن

میدوری دختری شیرین و معصوم بود که در دبستان زندگی خوب و خوشی داشت اما با مریض‌شدن مادرش مسیر زندگی میدوری هم دگرگون شد.

پدر میدوری آن‌ها را ترک کرد و خود او هم مجبور شد مدرسه را رها کرده و از طریق گل‌فروشی امرار معاش کند. در نهایت مادر میدوری به‌خاطر بیماری‌اش از دنیا رفت و میدوری که دیگر خانواده و پناهگاهی نداشت با یک تهیه‌کننده سیرک آشنا شد؛ فردی که او را فریفت، وارد گروه خود کرد و سپس شرایطی را برایش رقم زد که زندگی میدوری را به مراتب سیاه‌تر از قبل ساخت.

این انیمیشن ترسناک از آن دست آثاری است که سمپاتی مخاطب نسبت به شخصیت اصلی‌اش را به شکلی تمام‌عیار برمی‌انگیزد، او را وارد یک جهنم واقعی کرده و کاری می‌کند با تماشای هر ثانیه از این زیست رنج‌بار، غم و درد شخصیت اصلی را کاملا حس کنید.

گرچه میدوری مانند بسیاری دیگر از فیلم‌های این لیست خون‌ریزی‌های عجیب ندارد اما احتمالا هم‌دردی شما را بیشتر از هر فیلم دیگری برمی‌انگیزد.

زندگی میدوری از یک زندگی معمولی به یک زندگی وحشتناک تبدیل می‌شود و شما با خود فکر می‌کنید این دختر دقیقا کی تسلیم شده و دست از تلاش برخواهد داشت؟

۳. انیمیشن ترسناک ترس(ها) از تاریکی (Fear(s) of the Dark)

کارگردان : بلاچ، چارلز برنز، ماری کایلو، ریچارد مک‌گوایر، لورنتسو ماتوتی، پیر دی سولو

: بلاچ، چارلز برنز، ماری کایلو، ریچارد مک‌گوایر، لورنتسو ماتوتی، پیر دی سولو تاریخ اکران : ۲۰۰۷

: ۲۰۰۷ کشور تولیدکننده: فرانسه

انیمیشن «ترس(ها) از تاریکی» یک فیلم چند قسمتی است متشکل از چندین فیلم کوتاه مختلف با موضوع ترس.

این انیمیشن‌ دوبعدی ۵ قصه گوناگون را با موضوع ترس برای مخاطبان روایت می‌کند. در بخشی از هر کدام از داستان‌ها یک فرد اشرافی سگش را برای حمله به یک قربانی رها می‌کند و هر بار رهاشدن سگ ما را به سوی قصه بعدی هدایت می‌کند.

فضای سیاه و سفید این کارتون ترسناک کمک می‌کند داستان‌ها تا حد بیشتری ترسناک به نظر برسند.

در کل اگر ترس عمیق و مفهومی‌تر را به خون‌ریزی و خشونت پرسروصدا ترجیح می‌دهید باید گفت ترس(ها) از تاریکی یک انتخاب کاملا مناسب برای شما است و یکی از بهترین انیمیشن های ترسناک به حساب می‌آید.

۲. برزرک: گولدن ایج آرک ۳: ظهور (Berserk: The Golden Age Arc III: The Advent)

کارگردان : توشی‌یوکی کوبوکا

: توشی‌یوکی کوبوکا تاریخ اکران : ۲۰۱۳

: ۲۰۱۳ کشور تولیدکننده: ژاپن

انیمیشن «برزرک: گولدن ایج آرک ۳: ظهور» از مجموعه مانگای برزرک اقتباس شده و قسمت سوم مجموعه انیمیشن‌های برزرک گولدن ایج آرک است.

در قسمت سوم و نهایی این سه‌گانه گروه هاوک برای نجات گریفیس که در زندان اسیر شده نقشه طراحی می‌کنند. در این قسمت داستان گروه هاوک بالاخره به سرانجام می‌رسد.

در حالی که دو قسمت اول مجموعه تا حدودی ریتم آهسته‌ای دارند، قسمت سوم یعنی ظهور، سرعت بسیار بالایی دارد به‌ویژه هنگامی که کسوف آغاز می‌شود. این انیمیشن برجسته نشان می‌دهد که چطور یک فرد آسیب‌دیده می‌تواند عمیقا به وجوه تاریک شخصیتی‌اش مجال بروز دهد و مسبب چه بلایای نفرت‌انگیزی برای اطرافیان نزدیک خود شود.

شاید اغراق نباشد که بگوییم برزرک گولدن ایج آرک ۳: ظهور بهترین انیمیشن ترسناک و به‌شدت خشنی است که می‌توانید تماشا کنید و بر اثر دیدنش شوک‌هایی در حد و اندازه سریال‌هایی چون «بازی تاج و تخت» را تجربه کنید.

۱. انیمیشن ترسناک آبی تمام‌عیار (Perfect Blue)

کارگردان : ساتوشی کن

: ساتوشی کن تاریخ اکران : ۱۹۹۷

: ۱۹۹۷ کشور تولیدکننده: ژاپن

میما کریگوی خواننده‌ی یک گروه موسیقی پاپ ژاپنی است که هوادارانی محدود اما به‌شدت دوآتشه دارند. میما تصمیم می‌گیرد حرفه خوانندگی را رها کرده و سراغ بازیگری برود. او اولین نقش سینمایی‌اش را پیدا می‌کند و هم‌زمان گمان می‌کند توسط فردی در حال تعقیب‌شدن است. با سخت‌ترشدن ایفای نقش و حضور در اولین اثر سینمایی‌اش به‌عنوان بازیگر، میما مرز بین واقعیت و خیال را گم می‌کند. آیا واقعا کسی در حال تعقیب او است؟

آنچه خواندید بخشی از داستان انیمیشن «آبی تمام‌عیار» بود؛ اولین ساخته ساتوشی کن که شاید بتوان آن را بهترین انیمیشن ترسناک روان‌شناختی تاریخ دانست. داستان فیلم هم‌زمان بسیار ساده‌ و خارق‌العاده است؛ به‌ویژه اگر از آن دست مخاطبانی باشید که انیمیشن‌های تفکربرانگیز و پریشان‌کننده را می‌پسندند.

پایان فیلم پیچش خاصی دارد که باعث می‌شود بلافاصله بخواهید فیلم را دوباره تماشا کنید. با توجه به بودجه محدودی که برای ساخت اثر در اختیار کارگردان بوده، این انیمیشن از نظر تکنیکی چندان روزآمد و قدرتمند نیست اما طرح داستانی، شخصیت‌ها و باقی کار آن‌قدر خوب است که پس از چند دقیقه این نقطه ضعف اثر را به کل فراموش خواهید کرد.

آبی تمام‌عیار که بی‌شک یکی از بهترین تریلرهای روان‌شناختی در جهان انیمیشن و اساسا یکی بهترین انیمیشن های ترسناک است؛ این اثر گواهی شد بر استعداد قابل توجه کارگردانش ساتوشی کن که در کنار این انیمیشن به‌خاطر ساخت یک انیمیشن روانشناختی دیگر به نام «پاپریکا» (Paprika) نیز شهرت دارد.

