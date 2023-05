«نگهبانان کهکشان بخش ۳» مارول را در صدر گیشه نگه داشت (باکس آفیس هفته)

وضعیت «نگهبانان کهکشان بخش ۳» در سایر نقاط دنیا هم خوب است؛ با احتساب فروش بین‌المللی ۲۶۲.۵۲ میلیون دلاری فیلم تا این لحظه ۴۷۵.۷۱ میلیون دلار در سراسر دنیا فروخته است که با توجه به بودجه‌ی ۲۵۰ میلیون دلاری آن آمار قابل قبولی است. در هفته‌های آینده بلاک باسترهایی مثل «فست ایکس» (Fast X) و «پری دریایی کوچولو» (The Little Mermaid) اکران خواهند شد و بدون شک فروش قسمت تازه‌ی «نگهبانان کهکشان» را تحت تاثیر قرار می‌دهند. «نگهبانان کهکشان بخش ۳» توسط جیمز گان کارگردانی شده و ستاره‌هایی مثل کریس پرت، زوئی سالدانا، دیو باتیستا، کارن گیلان، پام کلمنتیئف، وین دیزل و بردلی کوپر در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. در این قسمت اعضای نگهبانان کهکشان وظیفه دارند از راکت مقابل تکامل عالی محافظت کنند.

«نسخه‌ی سینمایی برادران سوپر ماریو» در ششمین هفته‌ی اکران ۱۳ میلیون دلار فروخت و در جایگاه دوم جدول باکس آفیس قرار گرفت. با احتساب فروش بین‌المللی ۶۷۴.۴۹ میلیون دلاری تا این جای کار ۱.۲۱ میلیارد دلار در سراسر دنیا فروخته و به عنوان پرفروش‌ترین فیلم سال ۲۰۲۳ شناخته می‌شود. «برادران سوپر ماریو» توسط آرون هوارث و مایکل جلینک کارگردانی شده و ستاره‌هایی مثل کریس پرت، آنیا تیلور-جوی، چارلی دی، جک بلک، کیگان-مایکل کی، ست روگن، فرد ارمیسن و کوین مایکل ریچاردسون صداپیشگی شخصیت‌های مختلف را بر عهده دارند. ماجرا درباره‌ی یک لوله‌کشی به نام ماریو و برادرش لوئیجی است که برای نجات یک شاهزاده خانم سفر پرماجرای را در دل هزارتوی زیرزمینی آغاز می‌کنند.

رتبه‌ی سوم جدول باکس آفیس در اختیار یک تازه‌وارد به نام «باشگاه کتاب‌خوانی: فصل بعدی» (Book Club: The Next Chapter) قرار دارد که ۶.۵۰ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت. با احتساب فروش بین‌المللی ۳.۱۴ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۹.۶۴ میلیون دلار در سراسر دنیا فروخته است. این فیلم که قسمت دوم «باشگاه کتاب‌خوانی» (Book Club) محصول سال ۲۰۱۸ به حساب می‌آید، به مناسبت روز جهانی مادر اکران شده و چهار دوست محبوب باشگاه کتاب‌خوانی را دنبال می‌کند که سفر ماجراجویانه‌ای را به ایتالیا آغاز می‌کنند. بیل هولدرمن کارگردانی «باشگاه کتاب‌خوانی: فصل بعدی» را بر عهده دارد و ستاره‌هایی مثل دایان کیتن، جین فوندا، کندیس برگن، مری استینبرجن و اندی گارسیا در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۴۷ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۴۸ از ثبت رسیده است.

رتبه‌ی چهارم جدول باکس آفیس در اختیار فیلم ترسناک «خیزش مرده‌ی شریر» (Evil Dead Rise) قرار دارد که در چهارمین هفته‌ی اکران ۳.۷۲ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت. با احتساب فروش ۶۱ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۱۲۱.۱۸ میلیون دلار در سراسر دنیا فروخته است. چهارمین قسمت فرنچایز «مرده‌ی شریر» توسط لی کرونین کارگردانی شده و بازیگرانی مثل آلیسا سادرلند، لیلی سالیوان، گابریل اکولز، مورگان دیویس، نل فیشر و میا چالیس در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم ماجرای دو خواهر را دنبال می‌کند که تلاش می‌کنند خانواده‌شان را از دست مرده‌ی شیطانی خون‌خوار نجات دهند.

«خدایا هستی؟ منم، مارگارت» (Are You There God? It’s Me, Margaret) در سومین هفته‌ی اکران با فروش داخلی ۲.۵۰ میلیون دلاری، رتبه‌ی پنجم جدول باکس آفیس را از آن خودش کرد. این فیلم فعلا فقط در آمریکا اکران شده و از رمانی به همین نام نوشته‌ی جودی بلوم اقتباس شده و داستان آن حول محور چالش‌های دوران بلوغ می‌گذرد. جالب است بدانید این نخستین باری است که بلوم اجازه‌ی اقتباس سینمایی از آثارش را صادر کرده است و به همین دلیل هم برای مخاطبان کتاب‌خوان اتفاق مهمی به حساب می‌آید. «خدایا هستی؟ منم، مارگارت» توسط کیلی فرمون کریگ کارگردانی شده و بازیگرانی مثل ریچل مک آدامز، ابی رایدر فورتسون، الی گراهام و بنی سفدی در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی دختر یازده ساله‌ای به نام مارگارت است که پس از نقل مکان به شهر تازه با مشکلات سن بلوغ از جمله ارتباط با افراد تازه، مذهب و عشق دست پنجه نرم می‌کند.

جایگاه ششم جدول باکس آفیس در اختیار تازه‌وارد دیگری به نام «هیپنوتیک» (Hypnotic) با بازی بن افلک قرار دارد که در نخستین هفته‌ی اکران ۲.۳۵ میلیون دلار فروش داخلی داشت. این فیلم که توسط رابرت رودریگز کارگردانی شده و علاوه بر افلک ستاره‌هایی مثل ویلیام فیکنر، آلیس براگا و دایو اوکینی در آن نقش‌آفرینی می‌کنند ماجرای کارآگاهی را دنبال می‌کند که متوجه می‌شود گم شدن دخترش با مجموعه‌ای از سرقت‌های مشهور بانک در ارتباط است. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۳۸ از ۱۰۰ و امتیاز متاکریتیک ۵۳ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

رتبه‌ی هفتم جدول باکس آفیس در اختیار «جان ویک: بخش ۴» (John Wick: Chapter 4) قرار دارد که در هفته‌ی هشتم اکران ۱.۹۳ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت. با احتساب فروش بین‌المللی ۲۳۶.۸۰ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار در سراسر دنیا ۴۱۹.۷۹ میلیون دلار فروخته است. «جان ویک: بخش ۴» توسط چاد استاهلسکی کارگردانی شده و علاوه بر کیانو ریوز بازیگران دیگری مثل دانی ین، بیل اسکاشگورد، لارنس فیشبرن، هیرویوکی سانادا و شامیر اندرسون هم در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا در ادامه‌ی مبارزه‌ی آدمکش افسانه‌ای جان ویک با «های تیبل» (The High Table) است.

«دوباره عشق» (Love Again) کمدی تازه‌ی سونی پیکچرز در دومین هفته‌ی اکران ۱.۵۵ میلیون دلار فروش داخلی داشت و جایگاه هشتم جدول باکس آفیس را از آن خودش کر. با احتساب فروش بین‌المللی ۲.۶۰ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۷.۶۰ میلیون دلار در سراسر دنیا فروخت. این فیلم کمدی رمانتیک توسط جیمز سی. استروز کارگردانی شده و بازیگرانی مثل پریانکا چوپرا، سم هیوین، راسل تووی، امید جلیلی، سلیا ایمری و سلین دیون هم در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی زن جوانی است که با فقدان نامزدش دست و پنجه نرم می‌کند و تصمیم می‌گیرد برای کم کردن غمش به شماره تلفن او پیام بدهد اما در کمال ناباوری متوجه می‌شود شماره تلفن نامزدش واگذار شده و با صاحب جدید شماره ارتباط برقرار می‌کند.

رتبه‌ی نهم جدول باکس آفیس در اختیار «ایر» (Air) قرار دارد که روند تولید کفش‌های معروف ایر جردن را دنبال می‌کند. فیلم در ششمین هفته‌ی اکران ۷۶۸ هزار دلار در آمریکای شمالی فروخت. با احتساب فروش بین‌المللی ۳۴.۷۰ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۸۶.۳۰ میلیون دلار در سراسر دنیا فروخته است. «ایر» که توسط بن افلک کارگردانی شده و علاوه بر خودش ستاره‌هایی مثل مت دیمون، جیسون بیتمن، مارلون وینز، کریس مسینا، کریس تاکر و وایولا دیویس در آن نقش‌آفرینی می‌کنند ماجرای سانی واکاوی یکی از فروشندگان کفش در کمپانی نایکی را دنبال می‌کند که تلاش می‌کند قرارداد تاریخی را با مایکل جردن برای فروش کفش‌های این کمپانی منعقد کند.

در جایگاه دهم جدول باکس آفیس «سیاه‌چال‌ها و اژدهایان: شرافت میان دزدان» (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves) قرار دارد که در هفته‌ی هفتم اکران ۷۴۱ هزار دلار فروخت. با احتساب فروش بین‌المللی ۱۱۱.۶۰ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۲۰۳.۷۷ میلیون دلار در سراسر دنیا فروخته است. سیاه‌چال‌ها و اژدهایان: شرافت میان دزدان» که با درجه‌ی سنی PG-13 اکران شده و توسط جان فرانسیس دیلی و جاناتان گلدشتاین کارگردانی شده و ستاره‌هایی مثل ریس پاین، میشل رودریگز، رگی-ژان پیج، جاستیس اسمیث، سوفیا لیلیس و هیو گرانت در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی یک دزد جذاب و گروهی از ماجراجویان ناهمگون است که تصمیم می‌گیرند برای به دست آوردن یک گنجینه‌ی گمشده دست به سرقتی حماسی بزنند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی نگهبانان کهکشان بخش ۳

Guardians of the Galaxy Vol. 3 ۲ ۶۰.۵۰ ۲۱۳.۲۰ نسخه‌ی سینمایی برادران سوپر ماریو

The Super Mario Bros ۶ ۱۳ ۵۳۵.۹۵ باشگاه کتاب‌خوانی: فصل بعدی

Book Club: The Next Chapter ۱ ۶.۵۰ ۶.۵۰ مرده شریر برمی‌خیزد

Evil Dead Rise ۴ ۳.۷۲ ۶۰.۱۸ خدایا هستی؟ منم، مارگارت

Are You There God? It’s Me, Margare ۳ ۲.۵۰ ۱۶.۴۷ هیپنوتیک

Hypnotic ۱ ۲.۳۵ ۲.۳۵ جان ویک: بخش ۴

John Wick: Chapter 4 ۸ ۱.۹۳ ۱۸۲.۹۶ دوباره عشق

Love Again ۲ ۱.۵۵ ۵ ایر

Air ۶ ۰.۷۶۸ ۵۱.۶۲ سیاه‌چال‌ها و اژدهایان: شرافت میان دزدان

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves ۷ ۰.۷۴۱ ۹۲.۱۷

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

