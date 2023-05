وضعیت «پری دریایی کوچولو» در سایر نقاط دنیا هم خوب بود و با فروش بین‌المللی ۶۸.۳۰ میلیون دلار، فروش جهانی‌اش را به ۱۸۵.۸۰ میلیون دلار رساند. با این حال از آن جایی که بودجه‌ی ساخت این لایو اکشن ۲۵۰ میلیون دلار بوده، برای سوددهی به فروش بیش‌تری نیاز دارد. با نگاهی به آمار مخاطبان فیلم در ایالات‌متحده‌ی آمریکا مشخص شد ۶۸ درصد آن زن بودند. ۲ درصد بین ۲۵ تا ۳۴ سال سن داشتند و ۲۲ درصد را هم کودکان تشکیل می‌دادند.

۸ دنباله‌‌ برتر انیمیشن‌های دیزنی که در سینماها اکران نشدند

۱۰ ترانه عاشقانه انیمیشن‌های دیزنی را ببینید و بشنوید

دیزنی چند سالی است که تصمیم گرفته انیمیشن‌های کلاسیک محبوبش را به لایو اکشن تبدیل کند که فارغ از نظرات انتقادی ضدونقیض به فروش بالایی هم دست پیدا کرده است . از جمله‌ی این آثار می‌توان به «علاءالدین» (Aladdin) با بازی ویل اسمیت در نقش غول چراغ جادو، «دیو و دلبر» (Beauty and the Beast) با بازی اما واتسون در نقش بل و در نهایت «شیرشاه» (The Lion King) اشاره کرد. تحلیل گران باکس آفیس اعتقاد دارند با توجه به افتتاحیه‌ی پررونق لایو اکشن «پری دریایی کوچولو» به این بازسازی‌ها ادامه خواهد داد.

«پری دریایی کوچولو» توسط راب مارشال کارگردانی شده و ستاره‌هایی مثل هیلی بیلی، جونا هاوئر کینگ، داوید دیگز، آکوافینا، جیکوب ترمبلی، نوما دومزونی و خاویر باردم در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی پری دریایی زیبایی به آن آریل است که پس از این که عاشق شاهزاده می‌شود با جادوگر دریایی معامله می‌کند تا در ازای از دست دادن صدایش، به انسان تبدیل شود و بیرون از آب زندگی کند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۶۷ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۵۹ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

رتبه‌ی دوم جدول باکس آفیس در اختیار صدرنشین هفته‌ی گذشته «فست ایکس» (Fast X) قرار دارد که در دومین هفته‌ی اکران ۲۳.۰۲ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت. با احتساب فروش بین‌المللی ۳۹۹.۳۰ میلیون دلاری فیلم تا این جای کار ۵۱۲.۹۳ میلیون دلار در سراسر دنیا فروخته است. فیلم توسط لوی لتریر کارگردانی شده و ستاره‌هایی مثل وین دیزل، میشل رودریگز، تایریس گیبسون، لوداکریس، جیسون موموآ، ناتالی امانوئل، جوردانا بروستر، جان سینا و جیسون استاتهام در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. در این قسمت دام توتورو و خانواده‌اش باید مقابل پسر انتقام جوی هرمان ریس (جیسون موموآ) ایستادگی کنند.

«نگهبانان کهکشان بخش ۳» در چهارمین هفته‌ی اکران ۱۹.۹۵ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت و در جایگاه سوم جدول باکس آفیس قرار گرفت. با احتساب فروش بین‌المللی ۴۱۸.۷۲ میلیون دلاری، تازه‌ترین فیلم دنیای سینمایی مارول تا این جای کار ۷۲۳.۴۹ میلیون دلار در سراسر جهان فروخت. «نگهبانان کهکشان بخش ۳» توسط جیمز گان کارگردانی شده و ستاره‌هایی مثل کریس پرت، زوئی سالدانا، دیو باتیستا، کارن گیلان، پام کلمنتیئف، وین دیزل و بردلی کوپر در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. در این قسمت اعضای نگهبانان کهکشان وظیفه دارند از راکت مقابل تکامل عالی محافظت کنند.

«نسخه‌ی سینمایی برادران سوپر ماریو» در هشتمین هفته‌ی اکران ۶.۲۷ میلیون دلار فروخت و در جایگاه چهارم جدول باکس آفیس قرار گرفت. با احتساب فروش بین‌المللی ۷۱۷.۸۲ میلیون دلاری تا این جای کار ۱.۲۷ میلیارد دلار در سراسر دنیا فروخت و به عنوان پرفروش‌ترین فیلم سال ۲۰۲۳ شناخته می‌شود. «برادران سوپر ماریو» توسط آرون هوارث و مایکل جلینک کارگردانی شده و ستاره‌هایی مثل کریس پرت، آنیا تیلور-جوی، چارلی دی، جک بلک، کیگان-مایکل کی، ست روگن، فرد ارمیسن و کوین مایکل ریچاردسون صداپیشگی شخصیت‌های مختلف را بر عهده دارند. ماجرا درباره‌ی یک لوله‌کشی به نام ماریو و برادرش لوئیجی است که برای نجات یک شاهزاده خانم سفر پرماجرای را در دل هزارتوی زیرزمینی آغاز می‌کنند.

جایگاه پنجم جدول باکس آفیس در اختیار اکشن کمدی به نام «ماشین» (The Machine) قرار دارد که در نخستین هفته‌ی اکران نسبتا امیدوارکننده ظاهر شد و در آمریکای شمالی ۴.۹۰ میلیون دلار فروخت. فیلم توسط پیتر آتنیکو کارگردانی شده و بازیگرانی مثل برت کریشر، جیمی تارتو و مارک همیل در آن نقش‌آفرینی می‌کند. ماجرا درباره‌ی مردی به نام برت است که بعد از گذشت بیست سال مجبور می‌شود با عواقب کاری که در مستی انجام داده، رو به رو شود. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۲۵ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۳۸ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

تازه‌وارد دیگری به نام «درباره‌ی پدرم» (About My Father) با فروش داخلی ۴.۲۵ میلیون دلاری در رتبه‌ی ششم جدول باکس آفیس قرار گرفت. این کمدی توسط لورا ترروسو کارگردانی شده و ستاره‌هایی مثل رابرت دنیرو، سباستین مانیسکالکو و لزلی بیب در آن نقش‌آفرینی می می‌کنند. ماجرا درباره‌ی سباستین است که به پدرش که یک مهاجر ایتالیایی است اطلاع می‌دهد که می‌خواهد با معشوقه‌ی آمریکایی‌اش ازدواج کند؛ در نتیجه به پیشنهاد او تصمیم می‌گیرد آخر هفته را با خانواده‌ی دختر موردعلاقه‌اش بگذراند، تصمیمی که تضادهای فرهنگی آن‌ها را مشخص می‌کند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۳۲ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۳۷ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

«قندهار» (Kandahar) در اولین هفته‌ی اکران ۲.۴۱ میلیون دلار فروخت و جایگاه هفتم جدول باکس آفیس را از آن خودش کرد. فیلم توسط ریک رومن وو کارگردانی شده و بازیگرانی مثل جرارد باتلر، اولیویا می- برت، ربکا کالدر، علی فضل و نوید نگهبان در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. ماجرا درباره‌ی یک مامور مخفی سیا به نام تام هریس است که همراه مترجمش در افغانستان گیر می‌افتد و باید خودش را به منطقه‌ی استخراج برساند. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۴۶ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۵۲ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

«تو به احساسات من صدمه زدی» (You Hurt My Feelings) تازه‌وارد دیگری است که با فروش داخلی ۱.۳۸ میلیون دلاری جایگاه هشتم جدول باکس آفیس را از آن خودش کرد. فیلم که توسط نیکول هولوفسنر کارگردانی شده و ستاره‌هایی مثل جولیا لوئی درایفوس، توبیاس منزیس، میکلا واتکینس و اوون تیگ در آن نقش‌آفرینی می‌کنند نخستین بار در جشنواره‌ی فیلم ساندنس به نمایش درآمد. ماجرا درباره‌ی زندگی مشترک رمان‌نویسی است که وقتی با واکنش صادقانه‌ی همسرش نسبت به آخرین کتابش مواجه می‌شود، در معرض آسیب قرار می‌گیرد. تا لحظه‌ی نوشتن این گزارش برای فیلم امتیاز راتن تومیتوز ۹۵ از ۱۰۰ و متاکریتیک ۸۲ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

رتبه‌ی نهم جدول باکس آفیس در اختیار فیلم ترسناک «خیزش مرده‌ی شریر» (Evil Dead Rise) قرار دارد که در ششمین هفته‌ی اکران ۱.۰۵ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخت. با احتساب فروش ۷۶.۲۰ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۱۴۲.۴۰ میلیون دلار در سراسر دنیا فروخته است. چهارمین قسمت فرنچایز «مرده‌ی شریر» توسط لی کرونین کارگردانی شده و بازیگرانی مثل آلیسا سادرلند، لیلی سالیوان، گابریل اکولز، مورگان دیویس، نل فیشر و میا چالیس در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم ماجرای دو خواهر را دنبال می‌کند که تلاش می‌کنند خانواده‌شان را از دست مرده‌ی شیطانی خون‌خوار نجات دهند.

در نهایت رتبه‌ی دهم جدول باکس آفیس در اختیار «باشگاه کتاب: فصل بعدی» (Book Club: The Next Chapter) قرار دارد که در سومین هفته‌ی اکران ۹۲۰ هزار دلار در آمریکای شمالی فروخت. با احتساب فروش بین‌المللی ۶.۶۰ میلیون دلاری، فیلم تا این جای کار ۲۳.۰۱ میلیون دلار در سراسر دنیا فروخته است. این فیلم که قسمت دوم «باشگاه کتاب‌خوانی» (Book Club) محصول سال ۲۰۱۸ به حساب می‌آید، چهار دوست محبوب باشگاه کتاب‌خوانی را دنبال می‌کند که سفر ماجراجویانه‌ای را به ایتالیا آغاز می‌کنند. بیل هولدرمن کارگردانی «باشگاه کتاب‌خوانی: فصل بعدی» را بر عهده دارد و ستاره‌هایی مثل دایان کیتن، جین فوندا، کندیس برگن، مری استینبرجن و اندی گارسیا در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی پری دریایی کوچولو

The Little Mermaid ۱ ۹۵.۵۰ ۹۵.۵۰ فست ایکس

Fast X ۲ ۲۳.۰۲ ۱۰۷.۹۵ نگهبانان کهکشان بخش ۳

Guardians of the Galaxy Vol. 3 ۴ ۱۹.۹۵ ۲۹۹.۴۲ نسخه‌ی سینمایی برادران سوپر ماریو

The Super Mario Bros ۸ ۶.۲۷ ۵۵۸.۸۸ ماشین

The Machine ۱ ۴.۹۰ ۷.۹۴ درباره‌ی پدرم

About My Father ۱ ۴.۲۵ ۴.۲۵ قندهار

Kandahar ۱ ۲.۴۱ ۲.۴۱ تو به احساسات من صدمه زدی

You Hurt My Feelings ۱ ۱.۳۸ ۱.۳۸ مرده شریر برمی‌خیزد

Evil Dead Rise ۶ ۱.۰۵ ۶۶.۲۰ باشگاه کتاب‌خوانی: فصل بعدی

Book Club: The Next Chapter ۳ ۰.۹۲۰ ۱۶.۱۳

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

نوشته «پری دریایی کوچولو» دیزنی برنده‌ی اکران روز یادبود شد (باکس آفیس) اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala