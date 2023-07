«در قرمز» با چند نقد منفی مواجه شده است و امتیاز تایید ۳۷ درصدی از سوی منتقدان برتر در وب سایت راتن تومیتوز و درجه C+ در سینما اسکور بدست آورد. اما چنین فروشی برای پنجمین قسمت از فرنچایز «توطئه‌آمیز» با بودجه تولید تنها ۱۶ میلیون دلار یک موفقیت عظیم به شمار می‌رود.

پاتریک ویلسون، ستاره فرنچایز، برای حضور در «در قرمز» بازمی‌گردد، در حالی که برای اولین کارگردانی‌اش پشت دوربین می‌نشیند. این موضوع بازتابی از زمانی است که آنتونی پرکینز کارگردانی فرانچایز «روانی» (Psycho) را در سال ۱۹۸۶ به دست گرفته بود. تای سیمپکینز، اندرو آستور و رز برن نقش‌های خود را از فیلم اصلی «توطئه‌آمیز» محصول ۲۰۱۰ در قسمت جدید تکرار می‌کنند.

۱۰ فیلم ترسناک مدرن که می‌توانند به آثار ماندگار و کلاسیک تبدیل شوند

تا هفته‌ی پیش این امید وجود داشت که «ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت» (Indiana Jones and the Dial of Destiny) بتواند آنقدر قوی ظاهر شود که جایگاه شماره یک باکس آفیس داخلی را حفظ کند، اما به نظر می‌رسد دیگر اینطور نیست. آخرین فیلم این مجموعه با بازی هریسون فورد در هفته‌ی گذشته ۲۶.۵۰ میلیون دلار و به طور کل ۱۲۱.۲۰ میلیون دلار فروش داشت و با یک پله سقوط در جایگاه دوم باکس آفیس قرار گرفت.

با بودجه تولید ۲۹۵ میلیون دلاری قبل از بازاریابی، «گردانه سرنوشت» نسبت به افتتاحیه سه روزه ۶۰ میلیون دلاری خود تقریبا با ۵۶ درصد کاهش مواجه شد. «ایندیانا جونز ۵» چندان خوش‌شانس نیست و باید در برابر «اپنهایمر» (Oppenheimer) و «ماموریت: غیرممکن – روزشمار مرگ قسمت اول» (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) بر سر صندلی‌های سینما بجنگد.

در رتبه سوم باکس آفیس تریلر جاسوسی «صدای آزادی» (Sound of Freedom) قرار دارد که ۴ جولای در ۲۸۵۲ سینما به نمایش درآمد. این فیلم در اولین هفته اکران خود ۱۸.۲۱ میلیون دلار فروش داشت. «صدای آزادی» که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است، جیم کاویزل را در گروه بازیگران خود دارد که از زمان بازی در نقش مسیح در فیلم بزرگ «مصائب مسیح» (The Passion of the Christ) به کارگردانی مل گیبسون، طرفداران اختصاصی پیدا کرده است.

کاویزل که طی سخنرانی در کنوانسیون‌های کیوانان (QAnon) تئوری‌های توطئه مرتبط با جنبش را در طول تور مطبوعاتی «صدای آزادی» مطرح کرده است، نقش تیم بالارد، یک مامور سابق را بازی می‌کند که به دنبال نجات کودکان قاچاق‌شده راه پرخطری را در پیش می‌گیرد. همانطور که درجه A+ «صدای آزادی» در سینما اسکور نشان می‌دهد به طور قطع توانسته است مخاطبان مورد نظر خود را جذب کند.

انیمیشن «بنیادین» (Elemental) محصول دیزنی و پیکسار با فروش ۹.۶۰ میلیون دلار در چهارمین هفته فروش خود در جایگاه چهارم قرار می‌گیرد. این انیمیشن عاشقانه امیدی به جبران بودجه ساخت ۲۰۰ میلیون دلاری خود در داخل کشور ندارد، اما از زمان افتتاحیه فاجعه‌بارش به خوبی جایگاهش را در باکس آفیس حفظ کرده و اکنون از ۱۰۰ میلیون دلار درآمد ناخالص داخلی فراتر رفته است.

فیلم «مرد عنکبوتی: میان دنیای عنکبوتی» (Spider-Man: Across the Spider-Verse) با فروش ۸ میلیون دلار در ششمین هفته اکران خود، جایگاه پنجم باکس‎ آفیس را به خود اختصاص داده است. بعد از «مرد عنکبوتی میان دنیای عنکبوتی»، «نگهبانان کهکشان بخش ۳» (Guardians of the Galaxy Vol. 3) ماجراجویی مارول با اختلاف اندک به دومین فیلم پردرآمد سال در اکران داخلی تبدیل شد.

فیلم کمدی «لذت‌سواری» محصول لاینزگیت با درجه R اولین هفته اکران خود را با فروش ۵.۸۵ میلیون دلار در ۲۸۲۰ سینما پشت سر گذاشت و در رتبه ششم جدول باکس آفیس قرار گرفت. «لذت‌سواری» بهترین نقدهای سال را به خود اختصاص داد و در راتن تومیتوز امتیاز ۹۱ از ۱۰۰ کسب کرد. با این حال، تماشاگران با امتیاز B- در سینما اسکور نسبت به فیلم برخورد سردتری داشتند. طبق پیش‌بینی‌ها «لذت‌سواری» احتمالا در هفته‌های آینده سر و صدای بیشتری برپا کند.

«لذت‌سواری» به کارگردانی ادل لیم و بازی اشلی پارک، شری کولا، استفانی هسو و سابرینا وو، گروهی متشکل از چند دوست را دنبال می‌کند که برای جستجوی مادر یکی از اعضا به چین می‌روند.

فیلم «هیچ مشکلی نیست» (No Hard Feelings) با بازی جنیفر لارنس در سومین هفته اکران خود با ۵.۲۵ میلیون دلار و به طور کل با ۴۰.۴۱ میلیون دلار فروش در جایگاه هفتم باکس آفیس قرار گرفت. این فیلم با امتیاز ۷۰ از ۱۰۰ در راتن تومیتوز و ۶.۸ از ۱۰ در IMDb بیشتر از حد متوسط مورد توجه قرار گرفت.

رتبه هشتم جدول باکس آفیس به «تبدیل‌شوندگان: ظهور جانوران» (Transformers: Rise of the Beasts) اختصاص دارد که در پنجمین هفته فروش خود با ۵.۰۰ میلیون دلار، فروش کل خود را به ۱۴۶.۷۲ میلیون دلار رساند. فروش جهانی قابل توجه این فیلم با مبلغ ۴۰۷.۷ میلیون دلار بودجه‌ی ۲۰۰ میلیون دلاری آن را به خوبی جبران کرد و سازندگانش را به سود خوبی رساند.

لایواکشن «پری دریایی کوچولو» (The Little Mermaid) بعد از هفت هفته اکران و فروش ۳.۵۰ میلیون دلار، به فروش کلی ۲۸۹.۰۳ میلیون دلار رسید و در جایگاه نهم باکس آفیس قرار گرفت. امتیاز این فیلم در راتن تومیتوز ۶۶ از ۱۰۰ و امتیاز IMDb آن ۷.۲ از ۱۰ است.

انیمیشن «روبی گیلمن کراکن نوجوان» (Ruby Gillman, Teenage Kraken)، بعد از افتتاحیه نامیدکننده، در دومین هفته اکران با ۲.۸۰ میلیون دلار، فروش کلی خود را به ۱۱.۵۹ میلیون دلار رساند. این انیمیشن با ۷۰ میلیون دلار بودجه و با وجود اکران‌های مورد انتظار هفته‌های آینده شانس زیادی برای جبران هزینه‌های خود ندارد.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی توطئه‌آمیز: در قرمز

Insidious: The Red Door ۱ ۳۲.۶۵ ۳۲.۶۵ ایندیاناجونز و گردانه سرنوشت

Indiana Jones and the Dial of Destiny ۲ ۲۶.۵۰ ۱۲۱.۲۰ صدای آزادی

Sound of Freedom ۱ ۱۸.۲۱ ۴۰.۲۰ بنیادین

Elemental ۴ ۹.۶۰ ۱۰۹.۱۹ مرد عنکبوتی میان دنیای عنکبوتی

Spider-Man: Across the Spider-Verse ۶ ۸.۰۰ ۳۵۷.۶۴ لذت‌سواری

Joy Ride ۱ ۵.۸۵ ۵.۸۵ هیچ مشکلی نیست

No Hard Feelings ۳ ۵.۲۵ ۴۰.۴۱ تبدیل‌شوندگان: ظهور جانوران

Transformers: Rise of the Beasts ۵ ۵.۰۰ ۱۴۶.۷۲ پری دریایی کوچولو

The Little Mermaid ۷ ۳.۵۰ ۲۸۹.۰۳ روبی گیلمن کراکن نوجوان

Ruby Gillman, Teenage Kraken ۲ ۲.۸۰ ۱۱.۵۹

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

نوشته «توطئه‌آمیز: در قرمز» در اولین هفته اکران از «ایندیانا جونز» پیشی گرفت (باکس آفیس هفته) اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala