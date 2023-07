فروش کمتر از انتظار «ماموریت: غیرممکن ۷» در اولین هفته اکران (باکس آفیس هفته)

اکشن ماجراجویی پارامونت و اسکای دنس امیدوار بود که رکورد جدیدی را با ۶۰ میلیون دلار یا بیشتر ثبت کند. در عوض، فروش بلیت‌های این قسمت پس از «ماموریت: غیرممکن – فال‌اوت» (Mission: Impossible – Fallout) (61 میلیون دلار) در سال ۲۰۱۸ و «ماموریت: غیرممکن ۲» (Mission: Impossible II) (57.8 میلیون دلار) در سال ۲۰۰۰ بود که همچنان جایگاه خود را به‌عنوان برترین افتتاحیه‌های این مجموعه ۲۷ ساله حفظ کرده‌اند.

چگونه «ماموریت غیرممکن ۷» به یکی از پر هزینه‌ترین فیلم‌های تاریخ تبدیل شد؟

مقایسه‌ها دقیق نیستند چون «ماموریت: غیرممکن ۷» به جای جمعه، چهارشنبه اکران شد. قسمت هفتم این فرنچایز محبوب در پنج روز اول اکران خود حدود ۸۰ میلیون دلار درآمد داشت که بیشتر از درآمد «فال اوت» (۷۷.۵ میلیون دلار) و «ماموریت: غیرممکن ۲» (۷۸.۸ میلیون دلار) در پنج روز اول حضورشان در سینماها است. با این حال، با امتیاز خیره‌کننده ۹۶ درصد در راتن تومیتوز و نمره درخشان A در سینما اسکور، «ماموریت: غیرممکن ۷» احتمالا در طول تابستان در باکس آفیس باقی خواهد ماند.

اما در حال حاضر، رقمی مشابه فیلم ۳۰۰ میلیون دلاری «ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت» (Indiana Jones and the Dial of Destiny) دیزنی دارد که در تعطیلات آخر هفته به ۶۰ میلیون دلار عرضه شد و در تعطیلات پنج روزه جولای به ۸۴ میلیون دلار رسید. «ایندیانا جونز ۵» که از نقدهای عالی یا امتیازات بسیار مثبت تماشاگران بی‌نصیب ماند، استقامتی از خود نشان نداده است. فروش بلیط این فیلم در داخل کشور ۱۳۶ میلیون دلار و در سراسر جهان ۳۰۲ میلیون دلار است.

برای جلوگیری از سرنوشتی مشابه، «ماموریت: غیرممکن ۷» باید گیشه‌ای به اندازه عنوان فیلم داشته باشد. این فیلم که اتان هانت، با بازی کروز را در حال فرار از چنگال مرگ نشان می‌دهد، آن هم در حالی که با موتور سیکلت بر فراز کوه پرواز می کند، از قطار در حال حرکت بالا می‌رود و با ماشینی کوچک در خیابان‌های شلوغ رم مانور می‌دهد، به خاطر شرایط مرتبط با کووید، و سایر اقدامات ایمنی دوران همه‌گیری بسیار گران تمام شد. بنابراین این احتمال وجود دارد که دنباله آن در تابستان آینده، «روزشمار مرگ قسمت دوم» (Dead Reckoning Part Two) که باز هم کریستوفر مک‌کوری کارگردانی و نویسندگی مشترک آن را برعهده دارد، ارزان‌تر تمام شود.

باکس آفیس جهانی، کلید نجات آخرین ماموریت کروز خواهد بود. در حال حاضر، هفتمین «ماموریت: غیرممکن» با ۱۵۵ میلیون دلار در باکس آفیس بین‌المللی قدرت‌نمایی می‌کند، تا جایی که حتی با اولین نمایش ضعیف ۲۵.۴ میلیون دلاری‌اش در چین. این رقم در سراسر جهان به ۲۳۵ میلیون دلار می‌رسد که بزرگ‌ترین فروش اولیه‌ی جهانی برای این فرنچایز است.

دیوید ای گراس، مدیر شرکت مشاوره فیلم می‌گوید: «این افتتاحیه [داخلی] تقریبا برای یک فیلم اکشن مهیج در این مقطع از مجموعه خود متوسط است. بازارهای خارجی جایی هستند که فیلم‌های اکشن در آن برتری دارند و افتتاحیه‌های خارج از کشور می‌توانند امیدوارکننده باشند.»

فیلم‌های «ماموریت: غیرممکن» تمایل دارند مخاطبان مسن‌تری را به خود جذب کنند، و به همین دلیل همیشه در آخر هفته افتتاحیه نمایش داده نمی‌شوند. با تبلیغات شفاهی خوب، خریداران بلیت می‌توانند به بهتر دیده شدن فیلم کمک کنند، همانطور که در مورد فیلم فوق‌العاده «تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick) با بازی تام کروز شاهد بودیم که تابستان گذشته به ۱.۴ میلیارد دلار رسید.

در گذشته، قسمت‌های «ماموریت» حتی با تعطیلات آخر هفته‌های افتتاحیه کوچک‌تر، ماندگاری قابل‌توجهی در باکس آفیس داشتند. برای مثال، «فال‌آوت» برای شروع ۶۱ میلیون دلار جمع‌آوری و در نهایت با ۷۹۱ میلیون دلار در سطح جهانی رکوردی را به نام خود ثبت کرد. به علاوه، فیلم‌های «ماموریت» تقریبا ۷۰ درصد از فروش کلی بلیت‌ها را در گیشه بین‌المللی به دست می‌آورند. این باید به جبران هرگونه کاستی احتمالی در آمریکای شمالی کمک کند.

این خبر خوبی است چون ایتن هانت در حال آماده شدن برای رویارویی با پدیده معروف به «باربنهایمر» است. هفته آینده، آخرین «ماموریت» با درام تاریخی تاریک کریستوفر نولان، «اپنهایمر» (Oppenheimer) و گرتا گرویگ «باربی» (Barbie) که هر دو ۲۱ جولای اکران می‌شوند، رقابت خواهد کرد. این در حالی است که یک هیجان وصف‌ناپذیر از دنیای مجازی، که با ده‌ها هزار تماشاگر سینما که فیلم‌های دوگانه «اپنهایمر» و «باربی» را رزرو کرده‌اند، وارد دنیای واقعی شده است.

پل درگارابدیان، تحلیلگر ارشد اقتصادی می‌گوید: « ماموریت: غیرممکن ۷ همچنین می‌تواند با قرار گرفتن در کانون آن طوفان باکس آفیس به عنوان جایگزینی بسیار جذاب برای دو فیلم دیگر سود ببرد. شاید با پدیده‌ای به نام کروزنهایمر مواجه شویم!»

در جای دیگر، فیلم «صدای آزادی» (Sound of Freedom) که انتظار چندانی برای ماندگاری در باکس آفیس از آن نمی‌رفت در دومین هفته فروش خود با ۲۵ میلیون دلار از ۳۲۶۵ سینما به رتبه دوم صعود کرد که ۲۵ درصد بیشتر از آخر هفته گذشته بود. این فیلم مذهبی درباره قاچاق کودکان پس از دو هفته اکران، ۸۳ میلیون دلار به دست آورد. این یک یادآوری از نفوذ تماشاگران مذهبی است که با قدرت ظاهر شده‌اند و می‌خواهند این فیلم کم‌هزینه را از مرز ۱۰۰ میلیون دلار عبور دهند.

دنباله‌ی ترسناک سونی با نام «توطئه‌آمیز: در قرمز» (Insidious: The Red Door) که هفته‌ی گذشته در باکس آفیس پیشتاز بود، با ۱۳ میلیون دلار از ۳۱۸۸ سالن به رتبه سوم سقوط کرد. این فیلم تاکنون با بودجه ۱۶ میلیون دلاری خود توانسته ۵۸ میلیون دلار فروش داشته باشد.

«ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت» در سومین هفته اکران با فروش ۱۲ میلیون دلاری از ۳۸۶۵ سالن در جایگاه چهارم قرار گرفت. تا به امروز، آخرین فیلم مجموعه «ایندیانا جونز» به رهبری هریسون فورد در آمریکای شمالی ۱۴۵ میلیون دلار و در سطح جهان ۳۰۲ میلیون دلار فروش داشته است.

انیمیشن «بنیادین» (Elemental) محصول مشترک دیزنی و پیکسار با فروش ۸.۷ میلیون دلاری از ۳۲۳۵ سینما در پنجمین هفته اکران خود، به جمع پنج فیلم برتر رسید. این انیمیشن خانوادگی که ۲۰۰ میلیون دلار هزینه داشت، توانست با ۱۲۵.۳ میلیون دلار در داخل و ۳۱۱.۷ میلیون دلار در سراسر جهان همچنان در جدول باکس آفیس باقی بماند.

جایگاه ششم باکس آفیس به انیمیشن پرفروش و موفق «مرد عنکبوتی میان دنیای عنکبوتی» (Spider-Man: Across the Spider-Verse) تعلق دارد که در هفتمین هفته اکران ۶.۰۵ میلیون دلار و به طور کل ۳۶۸.۷۹ میلیون دلار فروخته است. این انیمیشن که امتیاز بالایی هم از منتقدان و هم مخاطبانش دریافت کرده، توانسته است به خوبی بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری خود را تنها با فروش داخلی جبران کند و با ۶۶۳.۵ میلیون دلار فروش جهانی به سود قابل توجهی برسد.

«تبدیل‌شوندگان: ظهور جانوران» (Transformers: Rise of the Beasts) در ششمین هفته اکران خود با فروش ۳.۴۲ میلیون دلار و فروش کلی ۱۵۲.۷۶ میلیون دلار در جایگاه هفتم باکس آفیس این هفته قرار می‌گیرد. این فیلم به کارگردانی استیون کیپل جونیور و صداپیشگی آنتونی راموس، دومینیک فیش بک، لورین ولز و گروهی از بازیگران دیگر از لحاظ انتقادی و تجاری به موفقیت متوسطی دست پیدا کرده است.

کمدی درام «هیچ مشکلی نیست» (No Hard Feelings) با بازی جنیفر لارنس و به کارگردانی جین استوپنیتسکی که در راتن تومیتوز امتیاز ۷۰ از ۱۰۰ و در IMDb امتیاز ۶.۷ از ۱۰ کسب کرده، در چهارمین هفته اکران خود به فروش ۳.۳۰ میلیون دلار و به طور کل تا این هفته به ۴۶.۵۹ میلیون دلار رسیده و در جایگاه هشتم باکس آفیس قرار گرفته است.

فیلم کمدی «لذت‌سواری» (Joy Ride) جایگاه نهم باکس آفیس این هفته را به خود اختصاص داد. فیلم ادل لیم در دومین هفته اکران ۲.۵۷ میلیون دلار فروخت و درآمد کل خود را به ۱۰.۶۱ میلیون دلار رساند. «لذت‌سواری» که داستان چند دوست را در سفری جاده‌ای برای پیدا کردن مادر یکی از آن‌ها روایت می‌کند، در راتن تومیتوز ۹۲ از ۱۰۰ و در IMDb امتیاز ۷ از ۱۰ کسب کرد و تا اینجای کار به نظر موفق می‌رسد.

و در نهایت هم لایو اکشن «پری دریایی کوچولو» (The Little Mermaid) در رتبه دهم جدول باکس آفیس قرار گرفت. این فیلم محصول دیزنی در هشتمین هفته اکران ۲.۳۵ میلیون دلار فروخت و در کل ۲۹۳.۹۱ میلیون دلار در باکس آفیس داخلی درآمد داشت. با وجود اینکه نقدها و نظرات نسبت به این فیلم در حد متوسط بود، باز هم توانست از ابتدای هفته اکران جایگاه خود را بین ۱۰ فیلم پرفروش باکس آفیس حفظ کند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی ماموریت: غیرممکن- روزشمار مرگ- قسمت اول

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One ۱ ۵۶.۲۰ ۸۰.۰۰ صدای آزادی

Sound of Freedom ۲ ۲۷.۰۰ ۸۵.۴۹ توطئه‌آمیز: در قرمز

Insidious: The Red Door ۲ ۱۳.۰۰ ۵۸.۰۸ ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت

Indiana Jones and the Dial of Destiny ۳ ۱۲.۰۰ ۱۴۵.۳۵ پنیادین

Elemental ۵ ۸.۷۰ ۱۲۵.۲۸ مرد عنکبوتی میان دنیای عنکبوتی

Spider-Man: Across the Spider-Verse ۷ ۶.۰۵ ۳۶۸.۷۹ تبدیل‌شوندگان: ظهور جانوران

Transformers: Rise of the Beasts ۶ ۳.۴۲ ۱۵۲.۷۶ هیچ مشکلی نیست

No Hard Feelings ۴ ۳.۳۰ ۴۶.۵۹ لذت‌سواری

Joy Ride ۲ ۲.۵۷ ۱۰.۶۱ پری دریایی کوچولو

The Little Mermaid ۸ ۲.۳۵ ۲۹۳.۹۱

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

