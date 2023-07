دیوید ای گراس، مدیر شرکت مشاوره فیلم می‌گوید: «این یک آخر هفته بی‌نظیر و بی‌بهانه برای سینما رفتن است. «باربی» و «اپنهایمر» در گیشه مکمل یکدیگرند و هیچکدام مخاطب را از دیگری نمی‌گیرند.»

جو فرهنگی که برای این دو فیلم بوجود آمد و «باربنهایمر» نام گرفت، به شکل گرفتن بزرگ‌ترین هفته باکس آفیس از دوران همه‌گیری و همچنین چهارمین هفته بزرگ کل تاریخ کمک کرد. بد نیست بدانید که سه هفته برتر تمام دوران در اختیار اولین دنباله‌های فرنچایزهای عظیم «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame,)، «انتقام‌جویان: جنگ بی‌نهایت» (Avengers: Infinity War) و «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد» (Star Wars: The Force Awakens) بود.

مایکل اولری، رییس و مدیر عامل انجمن ملی صاحبان سینما می‌گوید: «استودیوها دو داستان منحصربه‌فرد، هوشمندانه و اصیل را به مخاطبان ارائه کردند که برای پرده‌های بزرگ طراحی شدند. مردم متوجه شدند که اتفاق خاصی در حال رخ دادن است و می‌خواستند بخشی از آن باشند.»

با این حال، در نهایت، این یک رقابت نبود، چون «باربی» به لطف یک کمپین بازاریابی موفق و همچنین کیفیتی که با هیاهوی فراوانش مطابقت داشت، پیشتاز جدول باکس آفیس شد. در باکس آفیس بین‌المللی، این فیلم ۱۸۲ میلیون دلار و فروش جهانی خیره‌کننده ۳۳۷ میلیون دلاری به دست آورد. این فیلم با بودجه ۱۴۵ میلیون دلاری که توسط برادران وارنر و کمپانی اسباب‌بازی‌سازی متل (Mattel) تامین می‌شود، در هفته‌های منتهی به اولین نمایش بین مردم جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد.

جف گلدشتاین، رئیس توزیع داخلی برادران وارنر، می‌گوید: «ما اینجا یک تکشاخ صورتی داریم. فکر می‌کردیم برای آخر هفته افتتاحیه به ۷۵ میلیون دلار برسیم. هیچ کس ۱۵۵ میلیون دلار را پیش‌بینی نکرده بود.»

تماشاگران و منتقدان این فیلم PG-13 را بررسی کردند و «باربی» توانست در سینما اسکور امتیاز «A» و در راتن تومیتوز ۹۰٪ به دست آورد. ۶۵٪ از جمعیت اولیه تماشاگران زن بودند که بسیار قابل توجه است چون تقریبا برعکس هر فیلمی است که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در اولین اکران خود می‌فروشد.

«باربی» در میان رکوردهای فراوانش، همچنین بیشترین فروش افتتاحیه را برای فیلمی به کارگردانی یک زن به دست آورد. «کاپیتان مارول» (Captain Marvel) که به کارگردانی مشترک آنا بودن و رایان فلک ساخته شده بود، پیش از این با ۱۵۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ این عنوان را در اختیار داشت. «زن شگفت‌انگیز» (Wonder Woman) به کارگردانی پتی جنکینز، با ۱۰۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ رکورددار فیلمی به کارگردانی تنها یک زن بود.

گرویگ کارگردان نامزد اسکار برای فیلم‌های «لیدی برد» (Lady Bird) و «زنان کوچک» (Little Women) به همراه شریک زندگی‌اش نوآ بامباک فیلمنامه را نوشته است. مارگو رابی و رایان گاسلینگ در نقش نسخه‌های کلیشه‌ای باربی و کن بازی می‌کنند که خانه رویایی‌شان را در تلاش برای کشف خود در دنیای واقعی ترک می‌کنند. ایسا رائه، دوآ لیپا، سیمو لیو، مایکل سرا، هلن میرن، جان سینا و ویل فرل دیگر بازیگران «باربی» را تشکیل می‌دهند.

«اوپنهایمر» بدون هرگونه نارضایتی یا شکایت از طرف یونیورسال یا نولان به رتبه دوم رضایت داد. این فیلم زندگی‌نامه‌ای درباره «پدر بمب اتمی» که با نقدهای خیره‌کننده و فرمت‌های بزرگ برجسته می‌شود، به‌شدت فراتر از انتظارات برای یک فیلم سه ساعته با اکشن کم و دیالوگ‌های زیاد ظاهر شد.

با رسیدن به آخر هفته، تحلیلگران شروعی ۵۰ میلیون دلاری را پیش‌بینی می‌کردند که با توجه به موضوع و سبک فیلم، رقم قابل توجهی بود. این فیلم به کارگردانی کریستوفر نولان با اولین فروش بیشتر از پیش‌بینی، بدون در نظر گرفتن ژانر، تنها جایگاه خود را به عنوان یک فیلم باکس آفیس تثبیت کرده است. در باکس آفیس بین المللی، «اوپنهایمر» با ۹۳.۷ میلیون دلار فروش، درآمد جهانی خود را به ۱۷۴ میلیون دلار رساند.

جیم اور، رییس توزیع داخلی یونیورسال می‌گوید: «این یک فیلم مربوط به دهه ۱۹۴۰ است. این خود گویای جذابیت فیلم نولان و مهارت او به عنوان یک فیلمساز است. او شهرت شگفت‌انگیزی برای داستان‌سرایی در بزرگ‌ترین قالب ممکن دارد.»

نولان، کارگردان فیلم‌های پرفروش «شوالیه تاریکی» (The Dark Knight) و «تلقین» (Inception)، به تبلیغ آی‌مکس معروف است و سینماروها هم به این موضوع توجه کرده‌اند. فرمت‌های پریمیوم بزرگ ۴۷ درصد از آمار داخلی فیلم را به خود اختصاص دادند. آی مکس به تنهایی ۳۵ میلیون دلار از فروش جهانی بلیط را به خود اختصاص داده است.

ریچ گلفوند، مدیرعامل آی‌مکس می‌گوید: «در سرتاسر جهان شاهد فروش‌هایی در نمایشگاه‌های ساعت ۴ صبح و افرادی بوده‌ایم که ساعت‌ها از مرزها سفر می‌کنند تا «اوپنهایمر» را در آیمکس ۷۰ میلی‌متری ببینند. این پدیده‌ای فراتر از مقایسه در آی‌مکس است و ما تازه اول راهیم.»

«اوپنهایمر» که ۱۰۰ میلیون دلار هزینه داشت، اولین بار در بیش از دو دهه است که نولان با برادران وارنر همکاری نمی‌کند. او راه خود را از استودیو به خاطر تصمیم ناگوارش برای قرار دادن کل فهرست فیلم ۲۰۲۱ خود به طور همزمان در اچ‌بی‌او مکس جدا کرد.

«اوپنهایمر» با اقتباس از کتاب «پرومته آمریکایی» برنده جایزه پولیتزر، یک داستان زندگی‌نامه‌ای درخشان درباره فیزیکدان نظری جی رابرت اوپنهایمر است. کیلیان مورفی نقش مردی را بازی می‌کند که در لوس آلاموس، در کنار گروهی متشکل از رابرت داونی جونیور، مت دیمون، امیلی بلانت، فلورانس پیو و آلدن ارنریچ، نقش اصلی را بر عهده دارد.

از آنجایی که «باربنهایمر» بیشترین سهم جدول باکس آفیس را به خود اختصاص می‌دهد، دیگر فیلم‌هایی که در سینماها پخش می‌شدند مجبور بودند بر سر باقی‌مانده‌اش بجنگند.

دنباله پرهزینه فیلم تام کروز «ماموریت: غیرممکن – روزشمار مرگ قسمت اول» (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) با افت ۶۴ درصدی با ۱۹.۵ میلیون دلار در دومین آخر هفته اکران خود در جایگاه سوم قرار گرفت. هفتمین قسمت از مجموعه اکشن پارامونت و اسکای‌دنس ۱۱۸.۷ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۳۷۰ میلیون دلار در سطح جهانی تا به امروز درآمد داشته است. با این حال، قبل از بازاریابی، ۲۹۱ میلیون دلار هزینه داشت، بنابراین برای توجیه این قیمت، باید در برابر «باربی» و «اوپنهایمر» مقاومت کند.

در جایگاه چهارم، فیلم مستقل «صدای آزادی» (Sound of Freedom) در چهارمین هفته اکران خود ۲۰.۱۴ میلیون دلار در ۳۲۸۵ سینما به فروش رساند. تریلر مربوط به قاچاق جنسی کودکان تا به امروز ۱۲۴ میلیون دلار درآمد داشته است و چهاردهمین فیلم پرفروش داخلی سال است.

فیلم «ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت» (Indiana Jones and the Dial of Destiny) دیزنی با فروش ۶.۷ میلیون دلاری از ۲۸۸۵ سالن، با فروش ۶.۷ میلیون دلاری در بین پنج فیلم اول باکس آفیس قرار گرفت. پس از چهار هفته اکران در سینما، این فیلم اکشن ماجراجویی با بازی هریسون فورد ۱۵۹ میلیون دلار در داخل و ۳۳۵ میلیون دلار در سراسر جهان فروخت. تنها مشکل این است که فیلم ۳۰۰ میلیون دلار هزینه داشت (و به یاد داشته باشید، صاحبان سینما سهمی از فروش بلیت دارند)، و به این معنی است که «ایندیانا جونز» هنوز به سوددهی نرسیده است.

«توطئه‌آمیز: در قرمز» (Insidious: The Red Door) در سومین هفته اکران با ۶.۵۰ میلیون دلار فروش در رتبه ششم جدول باکس آفیس قرار گرفت و فروش کل خود را تا این هفته به ۷۱.۰۰ میلیون دلار رساند. این فیلم ترسناک که ۶۱ میلیون دلار هزینه ساخت داشت، به نظر می‌رسد در صورت مقاومت و ماندگاری در جدول فروش بتواند حداقل هزینه ساخت خود را جبران کند. این فیلم با امتیاز ۶ از ۱۰ در IMDb توانسته است نظر مخاطبان را بیشتر از منتقدان به خود جلب کند.

رتبه هفتم جدول باکس آفیس به انیمیشن «بنیادین» (Elemental) اختصاص دارد که در ششمین هفته اکران با ۵.۸۰ میلیون دلار، فروش کلی خود را به ۱۳۷.۲۳ میلیون دلار رساند. این انیمیشن از ابتدای اکران تا کنون تونسته است جایگاه خود را (با تغییر) در جدول باکس آفیس حفظ کند و جزو ۱۰ فیلم برتر قرار بگیرد.

دومین انیمیشن ثابت در جدول باکس آفیس «مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی» (Spider-Man: Across the Spider-Verse) این هفته با ۲.۸۱ میلیون دلار در جایگاه هشتم باکس آفیس قرار گرفت و در کل تا این هفته ۳۷۵.۲۰ میلیون دلار فروخته است.

نهمین فیلم باکس آفیس این هفته «تبدیل شوندگان: ظهور جانوران» (Transformers: Rise of the Beasts) با ۱.۱۲ میلیون دلار فروش، در آمد خود را تا این هفته به ۱۵۵.۶۴ میلیون دلار رسانده است که با توجه به بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری می‌توان فروش آن را موفق‌آمیز دانست. هفتمین قسمت از لایواکشن «تبدیل‌شوندگان» (Transformers) در راتن تومیتوز امتیاز ۵۳ از ۱۰۰ و در IMDb امتیاز ۶.۲ از ۱۰ بدست آورده است.

و در نهایت کمدی درام «هیچ مشکلی نیست» (No Hard Feelings) با بازی جنیفر لارنس در پنجمین هفته اکران ۱.۰۷ میلیون دلار فروخت و به طور کل تا این هفته ۴۹.۲۱ میلیون دلار درآمد داشت. تا این لحظه فیلم جین استوپنیتسکی هزینه ساخت خود را جبران کرده است، حالا باید منتظر بمانیم تا ببینیم فیلمش در ده فیلم باکس آفیس باقی خواهد ماند و خواهد توانست به سود قابل توجهی برسد یا خیر!

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی باربی

Barbie ۱ ۱۵۵.۰۰ ۱۵۵.۰۰ اوپنهایمر

Oppenheimer ۱ ۸۰.۵۰ ۸۰.۵۰ صدای آزادی

Sound of Freedom ۳ ۲۰.۱۴ ۱۲۴.۷۴ ماموریت: غیرممکن- روزشمار مرگ قسمت اول

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One ۲ ۱۹.۵۰ ۱۱۸.۷۵ ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت

Indiana Jones and the Dial of Destiny ۴ ۶.۷۰ ۱۵۹.۰۱ توطئه‌آمیز: در قرمز

Insidious: The Red Door ۳ ۶.۵۰ ۷۱.۰۰ بنیادین

Elemental ۶ ۵.۸۰ ۱۳۷.۲۳ مرد عنکبوتی میان دنیای عنکبوتی

Spider-Man: Across the Spider-Verse ۸ ۲.۸۱ ۳۷۵.۲۰ تبدیل‌شوندگان: ظهور جانوران

Transformers: Rise of the Beasts ۷ ۱.۱۲ ۱۵۵.۶۴ هیچ مشکلی نیست

No Hard Feelings ۵ ۱.۰۷ ۴۹.۲۱

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

