ادامه حکمرانی «باربی» و «اوپنهایمر» بر جدول فروش در هفته دوم اکران (باکس آفیس هفته)

کمدی فانتزی گرتا گرویگ دوباره پیشتاز شد و بین جمعه تا یکشنبه ۹۳ میلیون دلار فروخت. فروش بلیت فیلم «باربی» نسبت به اولین نمایشش تنها ۴۳ درصد کاهش یافت و با این وجود هفتمین هفته بزرگ تاریخ را رقم زد. تنها فیلم‌هایی که از فروش بیشتر در هفته دوم اکران برخوردار بودند می‌توان به غول‌های میلیارد دلاری «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد» (Star Wars: The Force Awakens) با ۱۴۹ میلیون دلار، «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) با ۱۴۷ میلیون دلار و «جنگ بی‌نهایت» (Infinity War) با ۱۱۴ میلیون دلار، «پلنگ سیاه» (Black Panther) با ۱۱۱ میلیون دلار، «دنیای ژوراسیک» (Jurassic World) با ۱۰۶ میلیون دلار و «انتقام‌جویان» (The Avengers) با ۱۰۳ میلیون دلار اشاره کرد.

درام تاریخی تاریک کریستوفر نولان هم در دومین هفته اکران فروش موفقی داشت و ۴۶.۲۰ میلیون دلار به دست آورد. به گفته یونیورسال، این اولین فیلم با رتبه R است که تا جمعه بیش از ۱۰ میلیون دلار برای هفت روز متوالی فروخت.

پل درگارابدیان، تحلیلگر ارشد کام‌اسکور (Comscore) می‌گوید: «فروش هفته دوم ثابت می‌کند که این حجم از علاقه به فیلم «باربی» و «اپنهایمر» و هجوم برای تماشای آن در هفته پیش اتفاقی نبوده است. هر دو فیلم دو رتبه اول باکس آفیس هفته را به خود اختصاص دادند که به عنوان اولین نمایش موفق در نظر گرفته می‌شود و منعکس‌کننده دو مورد از بهترین فروش‌های هفته دوم در تاریخ باکس آفیس است.»

فیلم «باربی» پس از دو هفته اکران در سینما، ۳۵۱.۴ میلیون دلار در آمریکای شمالی به دست آورد تا به عنوان چهارمین اکران داخلی بزرگ سال شناخته شود. در سطح جهانی، فیلم برادران وارنر بیش از ۷۵۰ میلیون دلار فروش داشته و سومین فیلم بزرگ سال است.

این در حالی است که «اوپنهایمر» ۱۷۴ میلیون دلار در باکس آفیس داخلی و ۴۰۰ میلیون دلار در باکس آفیس جهانی کسب کرده است. این فیلم در حال حاضر از فروش دو فیلم قبلی نولان، یعنی «تنت» (Tenet) با ۳۶۵ میلیون دلار و «بتمن آغاز می‌کند» (Batman Begins) با ۳۷۳ میلیون دلار بهتر عمل کرده است.

دو فیلم جدید، بازسازی دیزنی از «عمارت متروکه» (Haunted Mansion) و تریلر خشن «با من حرف بزن» (Talk to Me) محصول A24، تلاش کردند تا نظر مخاطبان را پس از «باربنهایمر» به نتایج متفاوتی جلب کنند.

«عمارت متروکه» با ۲۴.۲۰ میلیون دلار از ۳۷۴۰ سینمای آمریکای شمالی در جایگاه سوم قرار گرفت. این فیلم با فروش ۹.۱ میلیون دلاری در باکس آفیس بین‌المللی، مجموع فروش جهانی خود را به ۳۳ میلیون دلار رساند. این نتیجه عالی برای یک فیلم کودکانه نیست و احتمالا اکران فیلم به سبک هالووین در ماه جولای هم کمکی به آن نکرد. دیزنی ۱۵۰ میلیون دلار برای تولید این فیلم و ده‌ها میلیون دلار برای تبلیغاتش هزینه کرد. بنابراین، فیلم حداقل در اکران سینمایی‌اش، به تلاش بیشتری برای رسیدن به سودآوری نیاز دارد.

این که مخاطبان در «عمارت متروکه» که امتیاز B+ را در سینما اسکور کسب کرده، با هم به توافق رسیدند، خبر خوبی نیست. این فیلم به کارگردانی جاستین سیمین و با بازی کیت استنفیلد، روزاریو داوسون، تیفانی هدیش و اوون ویلسون، از پارک تفریحی دیزنی الهام گرفته و یک مادر مجرد و پسرش را دنبال می‌کند که به یک عمارت متروکه نقل مکان می‌کنند.

دیوید ای گراس، مدیر شرکت مشاوره فیلم می‌گوید: «دیزنی از تولیداتش در بخش‌های دیگری سود بیشتری کسب می‌کند، و در این فیلم، پارک‌های موضوعی خود را تبلیغ می‌کند. اما اگر این را کنار بگذاریم، فیلم یک صعود طولانی برای رسیدن به نقطه سربه‌سر در پیش دارد.»

در جای دیگر باکس آفیس داخلی، فیلم مستقل «صدای آزادی» (Sound of Freedom) در پنجمین هفته اکران خود، ۱۲.۴۰ میلیون دلار از ۳۴۱۱ سینما فروش داشت و در رتبه چهارم قرار گرفت. این تریلر مربوط به قاچاق جنسی کودکان تا به امروز حدود ۱۵۰ میلیون دلار درآمد داشته و دوازدهمین فیلم پرفروش داخلی سال است. نکته قابل توجه این است که «صدای آزادی» در آمریکای شمالی بیشتر از فیلم‌های پرهزینه‌ای مثل «سریع و خشمگین ۱۰» (Fast X) با ۱۴۵ میلیون دلار، «بنیادین» (Elemental) محصول پیکسار با ۱۴۲ میلیون دلار و «ماموریت: غیرممکن- روزشمار مرگ قسمت اول» (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) با ۱۳۹ میلیون دلار درآمد کسب کرده است.

«ماموریت: غیرممکن» در سومین هفته اکران خود با ۱۰.۷ میلیون دلار از ۳۱۹۱ سالن در جایگاه پنجم جدول داخلی قرار گرفت. در سطح بین‌المللی، این فیلم ۳۰۹.۴ میلیون دلار در مجموع ۴۴۸ میلیون دلار فروش داشته است. علیرغم نقدهای مثبت، این فیلم پرفروش ۲۹۱ میلیون دلاری از «باربنهایمر» شکست خورد و پیش‌بینی می‌شود که در اکران سینمایی خود با مشکل رو به رو شود.

فیلم کم‌هزینه «با من حرف بزن» ۱۰ میلیون دلار از ۲۳۴۰ سینما در سراسر ایالات متحده به دست آورد و در جایگاه ششم باکس آفیس قرار گرفت. این دومین شروع بزرگ در اکران گسترده برای A24 بعد از «موروثی» (Hereditary) با ۱۳.۶ میلیون دلار است.

با من حرف بزن اولین فیلم دنی و مایکل فیلیپو، ستاره‌های استرالیایی یوتیوب است. نقدها و تبلیغات شفاهی مثبت بوده است که به موفقیت فیلم در باکس آفیس کمک کرد. این فیلم بر روی گروهی از دوستان متمرکز است که راه احضار ارواح را کشف می‌کنند. در حالی که مشغول سرگرمی و بازی با ارواح هستند یکی از آن‌ها نیروی ماورا طبیعی وحشتناکی را آزاد می‌کند.

گراس می‌گوید: «این شروعی عالی برای یک فیلم ترسناک مستقل است که با بودجه ۴.۵ میلیون دلاری ساخته شده. ژانر وحشت همچنان فضای بسیار خلاقانه‌ای برای استعدادهای جدید و در حال رشد است.»

«ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت» (Indiana Jones and the Dial of Destiny) در پنجمین هفته اکران خود ۴ میلیون دلار فروخت و درآمد کلی خود را به ۱۶۷.۰۸ میلیون دلار رساند و در جایگاه هفتم جدول باکس آفیس نشست. آخرین ماجراجویی هریسون فورد آنطور که انتظار می‌رفت نتوانست طرفدارانش را رازی کند و امتیاز ۶.۸ از ۱۰ در IMDb و ۶۹ از ۱۰۰ در راتن تومیتوز کسب کرد.

در جایگاه هشتم باکس آفیس انیمیشن «بنیادین» (Elemental) قرار دارد که بر خلاف فروش ضعیف در هفته‌های اول اکران همچنان در بین ۱۰ فیلم پرفروش دیده می‌شود که می‌توان این پایداری را نتیجه‌ی تبلیغات کلامی مخاطبان در هفته‌های اخیر دانست. انیمیشن محصول دیزنی در هفتمین هفته اکران با ۳.۴۰ میلیون دلار فروش کل خود را به ۱۴۴.۹۸ میلیون دلار رساند.

فیلم ترسناک «توطئه‌آمیز: در قرمز» (Insidious: The Red Door) در چهارمین هفته اکران، در رتبه نهم جدول باکس آفیس نشست. پنجمین قسمت از فرنچایز «توطئه‌آمیز» ۳.۱۷ میلیون دلار در این هفته و به طور کل ۷۸.۰۸ میلیون دلار فروش داشت.

و در نهایت انیمیشن «مردعنکبوتی میان دنیای عنکبوتی» (Spider-Man: Across the Spider-Verse) که بعد از نُه هفته اکران همچنان در بین ده فیلم پرفروش باکس آفیس قرار دارد، با ۱.۴۴ میلیون دلار فروش این هفته، درآمد داخلی خود را به ۳۷۸.۷۹ میلیون دلار رساند و در جایگاه دهم باکس آفیس قرار گرفت.

به طور کلی، ماه جولای در مقایسه با دیگر ماه‌های قبل از همه‌گیری با ۱.۴٪ جلوتر بود، در حالی که فروش کل باکس آفیس برای یک سال تقریبا ۲۰٪ کاهش داشت.

جولای ماه کم شور و حالی بود، اما بعد از آن که فیلم «باربی» و «اوپنهایمر» آمدند سینما منفجر شد. گراس می‌گوید: «در عرض یک هفته، جولای به میانگین قبل از همه‌گیری خود رسید.»

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی باربی

Barbie ۲ ۹۳.۰۰ ۳۵۱.۴۰ اوپنهایمر

Oppenheimer ۲ ۴۶.۲۰ ۱۷۴.۰۶ عمارت متروکه

Haunted Mansion ۱ ۲۴.۲۰ ۲۴.۲۰ صدای آزادی

Sound of Freedom ۴ ۱۲.۴۰ ۱۴۸.۹۷ مامورت: غیرممکن- روزشمار مرگ قسمت اول

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One ۳ ۱۰.۷۲ ۱۳۹.۲۳ با من حرف بزن

Talk to Me ۱ ۱۰.۰۲ ۱۰.۰۲ ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت

Indiana Jones and the Dial of Destiny ۵ ۴.۰۰ ۱۶۷.۰۸ بنیادین

Elemental ۷ ۳.۴۰ ۱۴۴.۹۸ توطئه‌آمیز: در قرمز

Insidious: The Red Door ۴ ۳.۱۷ ۷۸.۰۸ مرد عنکبوتی میان دنیای عنکبوتی

Spider-Man: Across the Spider-Verse ۹ ۱.۴۴ ۳۷۸.۷۹

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

