فیلم «باربی» برای سومین هفته متوالی صدرنشین جدول فروش شد (باکس آفیس هفته)

فیلم کمدی فانتزی گرتا گرویگ در سومین هفته اکران خود به فروش قابل توجه ۵۳ میلیون دلاری دست یافت که نسبت به هفته قبل تنها ۴۳ درصد کاهش داشت. فیلم «باربی» در آمریکای شمالی ۴۵۹ میلیون دلار فروخت و تنها پس از ۱۷ روز اکران از مرز ۱ میلیارد دلار در سراسر جهان گذشت. این اولین فیلم به کارگردانی یک زن است که به چنین موفقیتی دست پیدا کرده.

درس‌هایی از فیلم «باربی» گرتا گرویگ؛ حقه‌ی بازاریابی

«مگ ۲: گودال» با ۳۰ میلیون دلار از ۳۵۰۳ سینمای آمریکای شمالی در جایگاه دوم قرار گرفت. این یک شروع خوب است، البته با کاهش قابل توجهی نسبت به فیلم اصلی در سال ۲۰۱۸، که هفته اول اکران خود را با ۴۵ میلیون دلار آغاز کرد و با ۵۳۰.۵ میلیون دلار در سطح جهانی به یک شگفتی تبدیل شد.

این دنباله درباره دانشمندانی که با کوسه‌های غول‌پیکر ماقبل تاریخ مواجه می‌شوند، ۱۳۰ میلیون دلار هزینه داشت. بنابراین برادران وارنر در حال سرمایه‌گذاری برای حضور قوی دیگری در باکس آفیس بین‌المللی است تا هزینه ساخت آن را جبران کند. چاینا مدیا کپیتال سرمایه‌گذاری مشترک این فیلم را برعهده داشت.

خبر خوب این است که علیرغم نقدهای منفی و نمرات متوسط تماشاگران، «مگ ۲» ۱۱۲ میلیون دلار در خارج از کشور فروخته است و شروع جهانی ۱۴۲ میلیون دلاری دارد.

دیوید ای گراس، مدیر شرکت مشاوره فیلم می‌گوید: «کاهش فروش نسبت به فیلم اول نشان می‌دهد که این قسمت ضعیف‌تر است. اما خارج از آمریکا جایی است که «مگ» درآمد خود را به دست می‌آورد و افتتاحیه‌های خارج از کشور معمولا بهتر هستند.»

«اوپنهایمر» به کارگردانی کریستوفر نولان هم در سومین هفته اکران خود با ۲۸.۷ میلیون دلار فروش با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد و تنها ۳۹ درصد نسبت به هفته گذشته افت کرد و فروش بلیت داخلی را به ۲۲۸ میلیون دلار رساند. این درام تاریخی با رتبه R در باکس آفیس جهانی ۵۵۲ میلیون دلار فروخته است و ششمین فیلم این کارگردان است که از مرز ۵۰۰ میلیون دلار عبور می‌کند. «اوپنهایمر» که تا هفته پیش رقیب جدی فیلم «باربی» بود، حالا پس از دنباله‌ی «مگ» و پیش از «لاک‌پشت‌های نینجا» در جایگاه سوم جدول باکس آفیس داخلی قرار گرفته است.

به طور کلی، این یک هفته نادر است که در آن چهار فیلم حداقل ۲۸ میلیون دلار بین جمعه و یکشنبه به دست آوردند. در نتیجه، باکس آفیس ۹۸ درصد جلوتر از هفته مشابه در سال ۲۰۲۲ و ۱۹ درصد بالاتر از همان هفته در سال ۲۰۱۹ است که البته بیشتر فروش خود را مدیون فیلم «باربی» است.

پل درگارابدیان، تحلیلگر ارشد کام‌اسکور می‌گوید: «فروش بیش از ۲۵ میلیون دلار از چهار فیلم، هفته فوق‌العاده دیگری را برای سینماها رقم می‌زند.»

در جایگاه چهارم، «لاک‌پشت‌های نینجا جهش‌یافته نوجوان: آشوب جهش‌یافته» ۲۸ میلیون دلار از ۳۸۵۸ سالن در اولین هفته و ۴۳ میلیون دلار در پنج روز اول اکران خود به‌دست آورد. این فیلم از سینما اسکور امتیاز A و ۹۶٪ در راتن تومیتوز بدست آورده است. هزینه تولید آن ۷۰ میلیون دلار است که کمتر از انیمیشن‌های اخیر مثل «بنیادین» (Elemental) پیکسار با بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری و «مرد عنکبوتی میان دنیای عنکبوتی» (Spider-Man: Across the Spider-Verse) سونی با بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری است.

کریس آرونسون، رئیس توزیع داخلی پارامونت می‌گوید: «ما هیجان‌زده هستیم. رسیدن به ۴۳ میلیون دلار در پنج روز آن هم در ماه اوت فوق‌العاده است. این یک فیلم برای تمام مخاطبان از هر سنی است، نه فقط یک فیلم خانوادگی.»

ست روگن و ایوان گلدبرگ، تیم خلاق فیلم «خیلی بد» (Superbad) «لاک‌پشت‌های نینجا جهش‌یافته نوجوان» را نوشتند و تولید کردند که داستان لئوناردو، دوناتلو، رافائل و میکل‌آنژ را دنبال می‌کند که پس از گذراندن سال‌ها دوری از خیابان‌های نیویورک، قصد تسخیر خیابان‌های این شهر را دارند. قبل از اکران این فیلم، پارامونت پیکچرز و نیکلودیون از ساخت دنباله و همچنین یک سریال دو فصلی خبر دادند که به‌عنوان یک پل میان ماجراجویی‌های سینمایی عمل می‌کند.

بازسازی «عمارت متروکه» (Haunted Mansion) دیزنی با ۸.۹۷ میلیون دلار از ۳۷۴۰ سینما به رتبه پنجم سقوط کرد که افت ۶۳ درصدی نسبت به اولین هفته نمایش را نشان می‌دهد. این فیلم ترسناک که به طرز عجیبی در ماه جولای اکران شد، تا به امروز ۴۲ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۵۹ میلیون دلار در سطح جهانی فروخته است. برای دیزنی که ۱۵۰ میلیون دلار برای تولید فیلم و ده‌ها میلیون دلار برای تبلیغات هزینه کرده است، این یک شکست در حال شکل‌گیری است.

تریلر «صدای آزادی» (Sound of Freedom) در پنجمین هفته اکران ۷ میلیون دلار فروخت و درآمد خود را تا این هفته به ۱۶۳.۴۲ میلیون دلار رساند. این فیلم مستقل که حالا در جایگاه ششم باکس آفیس قرار گرفته است در IMDb امتیاز ۷.۸ از ۱۰ و در راتن تومیتوز ۶۹ از ۱۰۰ به خود اختصاص داده است.

در رتبه هفتم باکس آفیس فیلم «ماموریت: غیرممکن-روزشمار مرگ قسمت اول» (Mission: Impossible Dead Reckoning Part One) قرار دارد. این فیلم با بازی تام کروز در چهارمین هفته اکران ۶.۴۵ میلیون دلار فروخت و درآمد کل خود را به ۱۵۱ میلیون دلار رساند. هفتمین قسمت از فرنچایز «ماموریت: غیرممکن» ۴۹۳.۸ میلیون دلار فروش بین‌المللی داشت.

فیلم ترسناک «با من حرف بزن» (Talk to Me) محصول شرکت A24 در دومین هفته اکران ۶.۲۷ میلیون دلار فروش داشت و تا این هفته ۲۲.۱۳ میلیون دلار درآمد کسب کرد. «با من حرف بزن» با امتیاز ۹۹ از ۱۰۰ در راتن تومیتوز و ۷.۵ از ۱۰ در IMDb تا همین جا هم بودجه اندک ۴.۵ میلیون دلاری خود را جبران کرده است و پرفروش‌ترین فیلم کمپانی A24 در سال جاری معرفی شده است و می‌توان امیدوار بود که سود قابل توجهی در هفته‌های آینده نسیبش شود.

هریسون فورد با آخرین فیلمش «ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت» (Indiana Jones and the Dial of Destiny) در ششمین هفته اکران با ۱.۵۲ میلیون دلار در جایگاه نهم باکس آفیس نشست و درآمد داخلی خود را به ۱۷۰.۶۴ میلیون دلار رساند.

و در نهایت آخرین فیلم این هفته، انیمیشن «بنیادین» (Elemental) پیکسار پس از هشت هفته همچنان در جدول باکس آفیس باقی مانده است. این انیمیشن تماشایی که با نقدهای متناقضی مواجه شده بود، این هفته با ۱.۲۱ میلیون دلار فروش، درآمد داخلی خود را به ۱۴۸.۲۹ میلیون دلار رساند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی باربی

Barbie ۳ ۵۳.۰۰ ۴۵۹.۳۸ مگ ۲: گودال

Meg 2: The Trench ۱ ۳۰.۰۰ ۳۰.۰۰ اوپنهایمر

Oppenheimer ۳ ۲۸.۷۰ ۲۲۸.۵۶ لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته نوجوان: آشوب جهش‌یافته

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem ۱ ۲۸.۰۰ ۲۸.۰۰ عمارت متروکه

Haunted Mansion ۲ ۸.۹۷ ۴۲.۰۲ صدای آزادی

Sound of Freedom ۵ ۷.۰۳ ۱۶۳.۴۷ ماموریت: غیرممکن- روزشمار مرگ قسمت اول

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One ۴ ۶.۴۵ ۱۵۱.۰۰ با من حرف بزن

Talk to Me ۲ ۶.۲۷ ۲۲.۱۳ ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت

Indiana Jones and the Dial of Destiny ۶ ۱.۵۲ ۱۷۰.۶۴ بنیادین

Elemental ۸ ۱.۲۱ ۱۴۸.۲۹

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

