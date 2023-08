سریال «خرس» مجموعه جدیدی است که اتفاقات پرفراز و نشیب روزمره یک رستوران کوچک و کارکنانش را بازگو می‌کند. این سریال محصول هولو (Hulu)، ساخته شده است تا دنیای پر هرج و مرج و اعتیادآور آشپزی را روایت کند و در عین حال با به تصویر کشیدن روابط شخصیت‌ها در داخل و خارج از آشپزخانه نگاهی عمیق‌تر به آن‌ها داشته باشد. این مجموعه شامل اصطکاک، ناامیدی و برخوردهای تند و تیز گروهی از افراد است که در یک محیط کوچک و محدود با هم کار می‌کنند و بینشان رفاقت و پیوند شکل می‌گیرد.

موضوع سریال «خرس» چیست؟

سریال «خرس» مرد جوانی به نام کارمن برزاتو (که تقریبا همه او را کارمی صدا می‌کنند)، سرآشپز جوانی از دنیای رستوران‌ها را دنبال می‌کند که برای اداره ساندویچ‌فروشی خانوادگی خود به نام «گوشت گاو واقعی شیکاگو»، به شیکاگو برمی‌گردد. بازگشت به خانه برای کارمی پر از چالش است. مرگ دلخراش برادرش، دنیای دور از شرایطی که او به آن عادت کرده است و بار مسئولیتی که خودخواسته بر دوش گرفته، همه و همه برای او شرایط سختی را رقم می‌زند.

برزاتو قصد دارد بین حقیقت مشاغل کوچک، کارکنان با اراده رستوران و روابط خانوادگی تیره و تارش تعادل برقرار کند. «خرس» در واقع در قلب خود یک درام فراگیر درباره غذا، خانواده، مشکلات رستوران‌داری و میل به تغییر است. در حالی که برزاتو تلاش می‌کند تا مغازه ساندویچ‌فروشی خانوادگی خود را متحول کند، با یک تیم بی‌پروا دست و پنجه نرم می‌کند که نه او و نه کارش را قبول ندارند اما خیلی زود همه چیز تغییر می‌کند و همگی به یک خانواده تبدیل می‌شوند.

فصل اول سریال بیشتر به معرفی شخصیت‌ها و چالش‌هایشان طی می‌شود و فصل دوم این گروه و کارمی را در حالی نشان می‌دهد که برای تبدیل ساندویچی خانوادگی به یک رستوران ستاره‌دار در کنار سر و کله زدن با مسائل شخصی‌شان با هم همکاری می‌کنند. نکته‌ای که باید بدانید این است که برچسب کمدی برای سریال «خرس» نباید شما را به این اشتباه بیاندازد که به مدت ۴۰ دقیقه با صدای بلند خواهید خندید. مضامین داستان بین خشم و ناامیدی در نوسان است و با چاشنی کمدی متعادل می‌شود.

بازیگران سریال «خرس» چه کسانی هستند؟

جرمی آلن وایت در نقش کارمن (کارمی) برازتو

جرمی آلن وایت نقش کارمی را بازی می‌کند، یک سرآشپز آراسته که هنوز با شیاطین درون خود می‌جنگد، آن هم در حالی که با یک چالش جدید روبرو می‌شود؛ تبدیل رستوران خانوادگی به رستورانی که او و برادر فقیدش مایکل همیشه آرزوی داشتن آن را داشتند.

جرمی آلن وایت برای بازی در نقش کارمی برنده جایزه منتخب منتقدان و گلدن گلوب شد. داستان فصل اول تنها چهار ماه پس از خودکشی برادر بزرگ‌تر کارمی، مایکل (با بازی جان برنتال) آغاز می‌شود و کارمی را مسئول یک رستوران ورشکسته نشان می‌دهد. قبل از این رویدادها، کارمی یک سرآشپز نوظهور در شهر نیویورک بود، حتی برنده جایزه «بهترین سرآشپز جدید» شد. علاوه بر این که او باید با غم و اندوه و از دست دادن برادرش کنار بیاید، بخشی از او از گذشته و تجربه کار در آشپزخانه‌های سطح بالای رستوران‌ها رنج می‌برد.

در طول فصل اول، کارمی برای پیاده‌سازی سیستم‌ها، تکنیک‌ها، شیوه‌ها و دستورالعمل‌های جدید تلاش می‌کند تا رستوران را از منجلاب بیرون بکشد. او با مقاومت کارکنان آشپزخانه و دوست صمیمی برادرش، ریچی، مواجه می‌شود، چون آن‌ها به روال‌ و کارهای خود عادت کرده‌اند که اساسا آشپزخانه را به یک خرابه تبدیل کرده است. بعد از هر قدمی که کارمی به جلو برمی‌دارد، اتفاقی تلخ می‌افتد و یک حلقه نامحدود از آسیب و چالش بوجود می‌آید که باید به آن رسیدگی کند.

ایبون ماس باچراخ در نقش ریچارد (ریچی) جریموویچ

ایبون ماس باچراخ نقش ریچی، دوست کارمی را بازی می‌کند که با برادر مرحومش دوست بود (و به خاطر روابط صمیمانه یکدیگر را پسرخاله صدا می‌کنند). او علاقه‌ای به تغییرات کارمی نداشت، و از اینکه سیدنی به او می‌گفت چه باید بکند، خوشحال نبود، اما در نهایت اعتراف کرد که کارمی و رستوران تمام چیزی است که او دارد.

این اولین سریالی نیست که باچراخ در کنار جان برنتال، بازیگر نقش مایکل در یک اپیزود فلاش‌بک، بازی می‌کند؛ هر دوی آن‌ها در «مجازاتگر» (The Punisher) با هم بازی کرده‌اند. قبل از مرگ مایکل، ریچی اساسا مدیر بالفعل رستوران بود که در نتیجه از ابتدای فصل با کارمی چالش داشتند. ریچی واقعا هرگز در یک محیط رستوران کار نکرده است و نمی‌داند چرا کارمی اینقدر اصرار دارد که در چیزی که او (ریچی) هیچ مشکلی در آن نمی‌بیند، با وجود سراشیبی که رستوران در چند سال گذشته درگیر آن شده، تغییراتی ایجاد کند. شخصیت ریچی عصبی است و به راحتی از کوره در می‌رود و در بسیاری از درگیری‌هایی که کارمی با آن روبه‌رو می‌شود یک بار اضافه محسوب می‌شود.

آیو ادیبری در نقش سیدنی آدامو

سیدنی آشپز جدید و مشتاق، با بازی آیو ادیبری، در قسمت اول سریال «خرس» به گروه می‌پیوندد. ادیبری بیشتر به خاطر بازی در نقش هتی در کمدی-درام زندگینامه‌ای «دیکینسون» (Dickinson) شناخته می‌شود، اما او همچنین در قسمت اول آخرین فصل سریال «آینه سیاه» (Black Mirror) هم حضور داشت. شخصیت او در سریال «خرس» بسیار با استعداد اما در تجارت رستوران تازه‌کار است. او یکی از معدود شخصیت‌هایی است که در بسیاری از تصمیمات کارمی از او حمایت می‌کند، اما عزم او برای برتری و پیشرفت حرفه‌ای باعث درگیری بین آن دو می‌شود.

لیونل بویس در نقش مارکوس

هیچ‌کس به اندازه مارکوس قدر مهارت و تکنیک پخت را نمی‌داند. مارکوس با بازی لیونل بویس، نان‌پز سریال «خرس» در فصل اول است. او وظیفه دارد تمام نان‌ ساندویچی‌هایی را که رستوران به آن‌ها معروف است بپزد، اما در فصل اول، او علاقه زیادی به پخت چیزهای بیشتر از نان نشان می‌دهد. او با الهام از رویکرد حرفه‌ای سیدنی و کارمی به سبک آشپزی، شروع به آزمایش با تکنیک‌های مختلف تصحیح، مواد تشکیل‌دهنده و عناصر دیگری می‌کند که در پخت یک دونات درجه یک می‌تواند تاثیر داشته باشد.

لیزا کولون زایاس در نقش تینا

لیزا کولون زایاس شخصیت تینا را در فصل اول به تصویر می‌کشد. تینا به عنوان یک آشپز کهنه‌کار این ایدئولوژی را تجسم می‌کند که «شما نمی‌توانید به سگ پیر ترفندهای جدید بیاموزید.» او چنان در مسیر خود قرار دارد که با سیدنی تازه‌وارد، که نقش برتری در سلسله مراتب آشپزخانه به او داده شد مخالفت می‌کند.

بعدا در فصل اول، تینا پسرش، لویی (با بازی پدرو انریکه) را به رستوران می‌آورد تا بعد از تعلیق از مدرسه، مهارت‌های اولیه آشپزخانه را بیاموزد. این یک معرفی اولیه برای شخصیت او است، اما اگر ذائقه کار در صنایع غذایی را پیدا کند، احتمالا در فصل جدید ظاهر می‌شود.

ادوین لی گیبسون در نقش ابراهیم

ابراهیم با بازی ادوین لی گیبسون، یک شخصیت مکمل است که در فصل دوم فضای زیادی برای بررسی زندگی شخصی خود باقی می‌گذارد. گیبسون، نقش یک آشپز باتجربه را در سریال «خرس» بازی می‌کند. به عنوان یک مهاجر، او در طول فصل اول در حال یادگیری و درک مفهوم زبان محاوره‌ای آمریکایی است. در طول آشفتگی فصل اول، او به عنوان یک آشپز ثبات خود را حفظ کرده است. با این حال، او به احتمال زیاد در فصل دوم یک یا دو قسمت را به گذشته و مبارزات درونی خود اختصاص می‌دهد.

ابی الیوت در نقش ناتالی (شوگر) برازتو

شخصیت «شوگر» که یکی از مالکان رستوران و خواهر بزرگ‌تر کارمی و مایکل است، توسط ابی الیوت بازی می‌شود. شوگر بعد از مرگ مایکل در فصل اول نگران کارمی است. شوهر شوگر، پیت (با بازی کریس ویتاسکه)، به طور پراکنده در فصل اول ظاهر می‌شود. با وجود تلاش‌های واقعی و جدی او برای استقبال از خانواده، به نظر می‌رسد هیچ یک از شخصیت‌های دیگر سریال او را دوست ندارند.

متی متیسون در نقش نیل فک

متی متیسون، یک رستوران‌دار و کمدین مشهور کانادایی، نقش «فک» را بازی می‌کند، کسی که برای تمام مشکلات برقی و لوله‌کشی در رستوران به سراغش می‌روند. او در طول فصل اول بارها به کمک کارمی می‌آید، و اغلب بخش کمدی سریال را به دوش می‌کشد. از آنجایی که او در طول دوران کودکی با مایکل و کارمی دوست بود، گاهی اوقات بیش از حد خود را در همه چیز دخالت می‌دهد، اما در نهایت ثابت می‌کند که یک دوست خانوادگی واقعی است.

اولیور پلات در نقش سیسرو

الیور پلات تنها در دو قسمت از فصل اول سریال «خرس» ظاهر می‌شود، اما در فصل دوم نقش خود را ادامه می‌دهد. او به عنوان عموی کارمی و مایکل از نظر مالی در رستوران سرمایه‌گذاری می‌کند. در قسمت دوم فصل اول او به کارمی اطلاع می‌دهد که مایکل ۳۰۰۰۰۰ دلار به او بدهکار است.

مولی رینگوالد در نقش کلیر

کلر با بازی مولی گوردون به عنوان مشاور و مدیر جلسات درمانی کارمی یک رابطه جدید با کارمی خواهد داشت. در حالی که می‌دانیم آن‌ها قبلا همدیگر را می‌شناختند، جزئیاتی در مورد نحوه ملاقات آن‌ها و دلیل جدایی‌شان در فصل دوم خواهیم دید.

تریلر سریال «خرس» را تماشا کنید

دانلود mp4

در توضیح این تریلر آمده است که سریالی که توسط کریستوفر استورر ساخته شده است، کارمن «کارمی» برزاتو (جرمی آلن وایت)، سرآشپز جوانی از دنیای غذاخوری‌ها و رستوران‌های پرستاره را دنبال می‌کند که پس از یک سال به شیکاگو می‌آید تا ساندویچ‌فروشی خانوادگی‌اش را اداره کند. مرگ دلخراش در خانواده‌اش کارمی در دنیایی دور از آنچه عادت کرده بود برایش دوران سختی را رقم می‌زند و او باید بین واقعیت‌های روح‌خراش مالکیت یک کسب‌وکار کوچک، کارکنان آشپزخانه با اراده و سرکش و روابط خانوادگی تیره‌اش تعادل برقرار کند.

نظر منتقدان درباره سریال «خرس»

دنیل فاینبرگ- هالیوود ریپورتر

هیچ سریالی به خوبی «خرس» چالش فضای آشفته آشپزخانه مدرن و حس ناپایدار خانواده را نشان نمی‌دهد. «خرس» بیشتر اوقات به جای اینکه خنده‌دار باشد، به شدت تنش‌زا است، و در پایان فصل اول هشت قسمتی آن، کم‌کم جذابیت خود را نشان می‌دهد و به مخاطب کمک می‌کند تا با بسیاری از شخصیت‌هایش همدلی کند. این مجموعه‌ای است که مطمئنا برای هر کسی که تجربه خدمات غذا را دارد یک حس همذات‌پنداری بوجود می‌آورد و برای هر کسی که نگران یک قاشق چرب در رستوران مورد علاقه‌اش است، پارانویا ایجاد می‌کند.

آنیتا سینگ- تلگراف

سریال «خرس» تعادل بین فضا و داستان، تلخ و شیرین را به خوبی حفظ می‌کند. در زمانی که سریال‌هایی با بودجه‌های عظیم مثل «خاندان اژدها» (House of the Dragon) یا «حلقه‌های قدرت» (Rings of Power) بیش از پیش دنبال جایگاهی در بین مخاطبان هستند، «خرس» یک تجربه جدید و متفاوت است. این یک شاهکار است.

شلی نیکول- راجر ایبرت

با بازیگران فوف‌العاده، نویسندگی قوی، و فراوانی بازیگران مهمان که به خوبی مخاطب را غافلگیر می‌کند، دلیلی وجود ندارد که «خرس» در آینده‌ای نزدیک فصل‌های خوشمزه‌ی پر چاشنی بیشتری تدارک نبیند.

برن تراورس- ایندی‌وایر

اگرچه سریال «خرس» ممکن است یکی از بهترین سریال‌های جهان نباشد، اما در جایگاه خودش خوب عمل می‌کند. استورر و کالو ما را به دنیایی پرخطر و پرتنش و در عین حال سرگرم‌کننده دعوت می‌کنند، آن هم به امید اینکه بتوانیم با کسانی که در این دنیا زندگی می‌کنند همدردی کنیم.

شناسنامه سریال «خرس» سازنده: کریستوفر استورر

بازیگران اصلی: جرمی آلن وایت، ایبون ماس باچراخ، آیو ادیبری

سال تولید: ۲۰۲۲

محصول: هولو

تعداد فصل‌ها: ۲

امتیاز متاکریتیک: ۹۱ از ۱۰۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۹ از ۱۰۰

امتیاز IMDb به سریال: ۵ از ۱۰

