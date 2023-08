«باربی» به کارگردانی گرتا گرویگ هفته گذشته در باکس آفیس جهانی از یک میلیارد دلار گذشت و گرویگ را به اولین فیلمساز زن مستقل با یک فیلم میلیارد دلاری تبدیل کرد. این کمدی با بازی مارگو رابی و رایان گاسلینگ، روز جمعه از مرز ۵۰۰ میلیون دلار در بازار داخلی عبور کرد و در جایگاه اول باکس آفیس نشست و انتظار می‌رود که بدون تعدیل تورم، تبدیل به پردرآمدترین اکران تمام دوران برادران وارنر در آمریکای شمالی شود. «شوالیه تاریکی» با ۵۳۴ میلیون دلار در حال حاضر رکورددار است.

درام بیوگرافی «اوپنهایمر» محصول یونیورسال ۱۸ میلیون دلار در چهارمین هفته فروخت که ۴۱ درصد نسبت به هفته قبلی کمتر بود و فروش بلیط داخلی ۲۶۴ میلیون دلار را به ارمغان می‌آورد و در رتبه دوم قرار گرفت.

بعد از «باربی» و «اوپنهایمر»، در جایگاه سوم «لاک‌پشت‌های نینجا جهش‌یافته نوجوان: آشوب جهش‌یافته» (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem) محصول پارامونت پیکچرز در دومین هفته ۵۶ درصد نسبت به اولین نمایشش کاهش داشت. این انیمیشن که توسط نیکلودئون موویز و پوینت گری پروداکشن تولید شده است، این هفته با ۱۵.۷ میلیون دلار مجموع فروش داخلی خود را به ۷۲.۷۸ میلیون دلار رساند.

«مگ ۲: گودال» (Meg 2: The Trench) برای دومین هفته اکران خود تنها ۱۲.۷ میلیون دلار از ۳۶۰۴ سینما کسب کرد و در رتبه چهار باکس آفیس نشست. این رقم نسبت به هفته افتتاحیه ۳۰ میلیون دلاری آن ۶۰ درصد کمتر است، که در حال حاضر کاهش قابل توجهی نسبت به ۴۵ میلیون دلار فروش اولین نسخه سال ۲۰۱۸ محسوب می‌شود.

«آخرین سفر دمتر» (The Last Voyage of the Demeter)، یک فیلم ترسناک جدید که در یک کشتی تجاری اتفاق می‌افتد، در اولین اکران خود در باکس آفیس داخلی و در میان موفقیت‌های مداوم «باربی» و «اپنهایمر» در حال فروپاشی است. پنجمین فیلم باکس آفیس، دومین فیلم امسال استودیو یونیورسال با اقتباس از داستان دراکولا بعد از اکشن کمدی «رنفیلد» (Renfield) است که در بهار اکران شد و پس از کسب ۲.۶۲ میلیون دلار در روز افتتاحیه از ۲۷۱۵ سینما، تنها ۶.۵ میلیون دلار فروش داشت.

حتی با بودجه تولید تنها ۴۵ میلیون دلار، این میزان فروش رقمی متوسط برای فیلم ترسناک است و احتمالا موفقیت در سینما برای «آخرین سفر دمتر» دور از ذهن خواهد بود. نقدها نسبت به فیلم بسیار ضعیف بودند تا جایی که امتیاز ۲۷ از ۱۰۰ را در وب‌سایت راتن تومیتوز به دست آورد. تماشاگران هم واقعا فیلم را نپسندیدند، چرا که نظرسنجی سینما اسکور از خریداران اولیه بلیط به نمره متوسط B- ختم شد.

فیلم «آخرین سفر دمتر» بر اساس فصلی از «دراکولا» نوشته‌ی برام استوکر، داستان یک کشتی تجاری و خدمه آن را روایت می‌کند که خود را در دام خون‌آشام می‌بینند. در این فیلم به کارگردانی آندره اووردال، بازیگرانی چون کوری هاکینز، السینگ فرنچوسی، لیام کانینگهام و دیوید دستمالچیان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«عمارت متروکه» (Haunted Mansion) به کارگردانی جاستین سیمین در جایگاه ششم باکس آفیس قرار می‌گیرد. فیلم محصول دیزنی در سومین هفته اکران ۵.۶۱ میلیون دلار فروخت و درآمد خود را در آمریکای شمالی تا این هفته به ۵۲.۸۷ میلیون دلار رساند. این فیلم همچنان با نقدها و نظرات منفی مواجه می‌شود و در حال حاضر امتیاز ۳۹ از ۱۰۰ در راتن تومیتوز و ۶.۳ از ۱۰ در IMDb را کسب کرده است.

در جایگاه هفتم باکس آفیس فیلم ترسناک «با من حرف بزن» (Talk to Me) محصول A24 را داریم که در هفته سوم اکران ۵.۱۱ میلیون دلار فروخته و درآمد خود را به ۳۱.۳۲ میلیون دلار رسانده است. پرفروش‌ترین فیلم A24 در سال جاری با نقدهای خوبی مواجه است و پیش‌بینی می‌شود که در هفته‌های آتی سود خوبی را نسیب عوامل فیلم کند.

درام مهیج و موفق «صدای آزادی» (Sound of Freedom) در هفته ششم اکران با ۴.۸۳ میلیون دلار، فروش کل خود را در آمریکای شمالی به ۱۷۲.۸۱ میلیون دلار رساند و در جایگاه هشتم باکس آفیس نشست. این فیلم مستقل از هفته اول اکران با نقدها و نظرات مثبتی مواجه شد و در کمال تعجب همگان و برخلاف فیلم‌های پرهزینه و شکست‌خورده دیگر همچنان جایگاه خود را در باکس آفیس حفظ کرده است.

در جایگاه نهم باکس آفیس فیلم «ماموریت: غیرممکن- روزشمار مرگ قسمت اول» (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) را داریم که در هفته پنجم اکران با ۴.۶۶ میلیون دلار، فروش کل خود را به ۱۵۹.۵۵ میلیون دلار رساند. این فیلم با بازی تام کروز در باکس آفیس جهانی ۵۲۲.۵ میلیون دلار فروش داشت.

و در نهایت هم فیلم «ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت» (Indiana Jones and the Dial of Destiny) با وجود نقدها و نظرات متوسط (و تا حدودی ناامیدکننده) همچنان به رقابت در جدول باکس آفیس ادامه می‌دهد و این هفته در جایگاه دهم قرار می‌گیرد. آخرین فیلم هریسون فورد در هفتمین هفته اکران با ۸۹۹ هزار دلار درآمد کل خود را در آمریکای شمالی به ۱۷۲.۶۲ میلیون دلار رساند.

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

منبع: boxofficemojo

