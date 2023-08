فیلم ابرقهرمانی «بلو بیتل» جای «باربی» را پس از چهار هفته صدرنشینی مداوم گرفت (باکس آفیس هفته)

فیلم ابرقهرمانی «بلو بیتل» بیش از ۱۰۰ میلیون دلار برای تولید و میلیون‌ها دلار برای تبلیغ هزینه داشت، بنابراین برای توجیه این مبلغ باید در هفته‌های آینده خیلی خوش‌شانس باشد! آن هم وقتی نمی‌توان از نظرات و تبلیغات شفاهی برای پر کردن صندلی‌ها مطمئن بود. این فیلم امتیاز B+ در سینما اسکور و ۷۷ از ۱۰۰ در راتن تومیتوز را بدست آورد. کمپانی برادران وارنر در یادداشتی برای مطبوعات با اشاره به تاثیر طوفان استوایی هیلاری گفت: «پیش‌بینی می‌شود که در هفته‌های آینده شاهد فروش قابل توجهی باشیم، به‌ویژه در کالیفرنیای جنوبی»

این سومین فیلم دی‌سی در سال ۲۰۲۳ است که پس از «شزم: خشم خدایان» (Shazam: Fury of the Gods) (30.1 میلیون دلار در ماه مارس) و «فلش» (The Flash) (55 میلیون دلار در ژوئن) با فروش ضعیفی مواجه شد. حتی «جوخه انتحار» (The Suicide Squad) در سال ۲۰۲۱ که به طور همزمان در سینماها و در اچ‌بی‌او مکس اکران شد، با ۲۶.۲ میلیون دلار شروع بهتری داشت. اما آن فیلم و همچنین «شزم ۲» و «فلش» که در اکران‌های خود شکست خوردند، در مقایسه با «بلو بیتل» بر اساس شخصیت‌های برجسته‌تری ساخته شده بودند.

فیلم ابرقهرمانی «بلو بیتل» به کارگردانی آنجل مانوئل سوتو، بر روی جیمی ریس، یک فارغ‌التحصیل کالج تمرکز دارد، که برای تبدیل شدن به میزبان یک موجود باستانی بیوتکنولوژی بیگانه انتخاب می‌شود که او را به ابرقهرمانی معروف به بلو بیتل تبدیل می‌کند. چهارمین اقتباس از دی‌سی با نام «آکوامن و پادشاهی گمشده» (Aquaman and the Lost Kingdom) قرار است در ماه دسامبر اکران شود.

دیوید ای گراس، مدیر شرکت مشاوره فیلم می‌گوید: «پس از دوازده سال موفقیت مداوم، ژانر ابرقهرمانی در طول ۳ سال و نیم گذشته دچار تزلزل شده است. ما در ماه نوامبر و دسامبر درباره ابرقهرمان‌ها بیشتر خواهیم شنید». او با اشاره به «آکوامن ۲» و همچنین دنباله «مارول‌ها» (The Marvels) دیزنی در ۱۰ نوامبر اضافه می‌کند: «این دو فیلم وضعیت ابرقهرمانان را در سال ۲۰۲۳ و بعد از آن تعیین خواهند کرد.»

«باربی» پس از چهار هفته متوالی در رتبه اول، با ۲۱.۵ میلیون دلار از ۴۰۰۳ سالن در جایگاه دوم قرار گرفت، که در این مرحله از اکرانش در سینما نتیجه بزرگی بود. پس از پنج هفته اکران، کمدی فانتزی گرتا گرویگ ۵۶۷ میلیون دلار فروخت و به زودی از انیمیشن یونیورسال «فیلم برادران سوپر ماریو» (The Super Mario Bros. Movie) با ۵۷۴ میلیون دلار فروش به عنوان بزرگ‌ترین اکران داخلی سال پیشی خواهد گرفت.

«اوپنهایمر» (Oppenheimer) در پنجمین هفته اکران با ۱۰.۶۰ میلیون دلار مقام سوم را کسب کرد و فروش بلیط را به ۲۸۵.۲۳ میلیون دلار رساند. این درام تاریخی با رتبه R از ۷۰۰ میلیون دلار در باکس آفیس جهانی گذشت و از «میان‌ستاره‌ای» (Interstellar) (714 میلیون دلار) در سال ۲۰۱۴ پیشی گرفت و چهارمین فیلم پرفروش نولان شد. «اوپنهایمر» چهارمین فیلم بزرگ سال بعد از «برادران سوپر ماریو»، «باربی» و «نگهبانان کهکشان بخش ۳» (Guardians of Galaxy Vol. 3) است.

«لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته نوجوان: آشوب جهش‌یافته» محصول پارامونت با ۸.۴ میلیون دلار از ۳۴۷۷ سالن در جایگاه چهارم قرار گرفت. پس از سه هفته روی پرده بزرگ، این انیمیشن کمدی خانوادگی ۸۸.۱ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۳۰ میلیون دلار در سطح بین‌المللی فروخته است. این انیمیشن ۷۰ میلیون دلار هزینه داشت و در نهایت به عنوان یک فیلم با فروش متوسط در باکس آفیس معرفی می‌شود.

کمدی سگ‌های ناطق یونیورسال به نام «ولگردها» (Strays) هم در اولین نمایش خود ضعیف ظاهر شد و از ۳۲۲۳ سینما ۸.۳ میلیون دلار به دست آورد. این فیلم ۴۶ میلیون دلار هزینه داشت و ممکن است در اکران خارجی با مشکل مواجه شود، جایی که فیلم‌های کمدی جذابیت کمی دارند. این فیلم با ۱.۹ میلیون دلار از ۲۱ کشور در باکس آفیس بین‌المللی شکست خورد و مجموع فروش جهانی ۱۰ میلیون دلار را به دست آورد.

کمدی‌های سینمایی این روزها در هالیوود بسیار کمیابند، و حتی با صداپیشگی درخشان بازیگرانی چون ویل فرل و جیمی فاکس، وضعیت «ولگردها» به مراتب بدتر از «به دل نگیر» (No Hard Feelings) با بازی جنیفر لارنس (۱۵ میلیون دلار) و کمدی با موضوع مواد مخدر «خرس کوکائینی» (۲۳ میلیون دلار) است. «ولگردها» بعد از «اوپنهایمر» کریستوفر نولان و «لاک‌پشت‌های نینجا جهش‌یافته نوجوان: آشوب جهش‌یافته» (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem) پارامونت در رتبه پنجم جدول باکس آفیس قرار گرفت.

در جای دیگر، «مگ ۲: گودال» (Meg 2: The Trench) از مرز ۳۰۰ میلیون دلار عبور کرد و فروش جهانی بلیت آن به ۳۱۶.۶ میلیون دلار رسید و در جایگاه ششم باکس آفیس قرار گرفت. بیشتر این بازدهی به فروش بین‌المللی مربوط می‌شود، جایی که این فیلم دنباله‌ای با هیولای کوسه‌اش ۲۵۰ میلیون دلار فروش داشت. میزان فروش این دنباله‌، با نسخه قبلی یعنی «مگ» (Meg) محصول سال ۲۰۱۸ که ۱۴۵ میلیون دلار در آمریکای شمالی و ۵۲۹ میلیون دلار در سطح جهان کسب کرد، قابل مقایسه نیست. به خصوص در باکس آفیس داخلی، «گودال» طعمه‌ی کوسه‌ای به بزرگی «باربی» و «اوپنهایمر» شد!

فیلم ترسناک «با من حرف بزن» (Talk to Me) جدیدترین محصول کمپانی A24 در چهارمین هفته اکران با ۳.۱۵ میلیون دلار فروش در جایگاه هفتم جدول نشست و درآمد داخلی خود را به ۳۷.۳۶ میلیون دلار رساند. «با من حرف بزن» که به عنوان پرفروش‌ترین فیلم A24 در سال جاری معرفی شده است در راتن تومیتوز امتیاز ۹۵ از ۱۰۰ و در IMDb نمره ۷.۵ از ۱۰ بدست آورد.

فیلم ترسناک بعدی «عمارت متروکه» (Haunted Mansion) هم در چهارمین هفته اکران با ۳ میلیون دلار مجموع فروش داخلی خود را به ۵۸.۸۳ میلیون دلار رساند و در رتبه هشتم جدول باکس آفیس نشست. این فیلم محصول والت دیزنی و موشن پیکچرز که ستارگانی چون جرد لتو و روزاریو داوسون را در خود دارد با نقدهای بسیار منفی از سوی منتقدان و نظرات متوسطی از سوی تماشاگران مواجه شد.

در رتبه نهم فیلم «ماموریت: غیرممکن- روزشمار مرگ قسمت اول» (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) در هفته ششم اکران، ۲.۷۲ میلیون دلار فروخت و مجموع درآمد داخلی خود را به ۱۶۴.۶۱ میلیون دلار رساند.

«آخرین سفر دمتر» (The Last Voyage of the Demeter) فیلم ترسناک دیگر این فهرست در دومین هفته اکران ۲.۵ میلیون دلار فروخت و در مجموع ۱۱.۳۶ میلیون دلار درآمد داخلی داشت. این فیلم اقتباسی از رمان «دراکولا»، یک فصل از کتاب را به نام «گزارش سفرنامه‌ی کاپیتان» برای روایتی متفاوت از هیولای خون‌خوار انتخاب می‌کند.

در اکران ویژه، فیلم مهیج انتقام‌جویانه پارک چان ووک یعنی «اولدبوی» (Oldboy) محصول سال ۲۰۰۳، به افتخار بیستمین سالگردش به ۲۵۰ سینما بازگشت. این فیلم در پنج روز ۸۸۰۰۰۰ دلار فروخت و در هفته اول از ۱ میلیون دلار عبور کرد که نتیجه‌ای چشمگیر برای اکران مجدد یک فیلم است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی بلو بیتل

Blue Beetle ۱ ۲۵.۴۰ ۲۵.۴۰ باربی

Barbie ۵ ۲۱.۵۰ ۵۶۷.۲۸ اوپنهایمر

Oppenheimer ۵ ۱۰.۶۰ ۲۸۵.۲۳ لاک‌پشت‌های نینجای جهش‌یافته نوجوان: آشوب جهش‌یافته

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem ۳ ۸.۴۲ ۸۸.۱۳ ولگردها

Strays ۱ ۸.۳۰ ۸.۳۰ مگ ۲: گودال

Meg 2: The Trench ۳ ۶.۷۳ ۶۶.۵۵ با من حرف بزن

Talk to Me ۴ ۳.۱۵ ۳۷.۳۶ عمارت متروکه

Haunted Mansion ۴ ۳.۰۰ ۵۸.۸۳ ماموریت: غیرممکن- روزشمار مرگ قسمت اول

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One ۶ ۲.۷۲ ۱۶۴.۶۱ آخرین سفر دمتر

The Last Voyage of the Demeter ۲ ۲.۵۰ ۱۱.۳۶

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است و فروش داخلی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را شامل می‌شود.

